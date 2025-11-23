Habertürk
        Arda Güler'in futboldaki yeteneği ilkokul sıralarından belliydi

        Arda Güler'in futboldaki yeteneği ilkokul sıralarından belliydi

        Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler'in ilkokul öğretmeni Feyman Çimen, "Arda'nın yaratıcı bir yönü vardı, oyun kurucuydu. Futbolu satranç oynar gibi oynardı" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2025 - 13:00 Güncelleme: 23.11.2025 - 13:00
        Arda Güler'in futboldaki yeteneği ilkokul sıralarından belliydi
        Dünyanın en iyi genç oyuncularından biri olarak kabul edilen ve şu an Real Madrid forması giyen Güler'in Samiye Naim Eğitim Vakfı İlkokulu'ndaki öğrencilik yıllarını anlatan ilkokul öğretmeni Feyman Çimen, 40 yıldır sürdürdüğü mesleğine halihazırda Etimesgut'taki Türkkent İlkokulu'nda devam ettiğini söyledi.

        İlkokulda Arda Güler'in derslerinde başarılı, çok kitap okuyan, arkadaşlarına yön veren, saygılı bir öğrenci olduğunu belirten Çimen, eski öğrencisinin matematik dersini sevdiğini ve çok problem çözdüğünü dile getirdi.

        Güler'in sorumluluk duygusu, yeteneği ve tertemiz kalbiyle ilkokulda iz bırakan bir çocuk olduğunu aktaran Çimen, tanıdığı ilk günden itibaren onun çok özel olduğunu ve futbolu çok iyi oynadığını fark ettiğini aktardı.

        "KİMSENİN OYNAMADIĞI ÇOCUKLARI FUTBOLA KATAR, ONLARI YÜREKLENDİRİRDİ"

        Çimen, Güler'in küçükken de futbolda sağ ve sol ayağını çok etkili kullandığını, tekniğinin yaşına göre hızlı ve çok iyi olduğunu anlatarak, "Arda'nın yaratıcı bir yönü vardı, oyun kurucuydu. Futbolu satranç oynar gibi oynardı. Arda hiç kimsenin oynamadığı çocukları, engelli çocukları futbola katar, onları yüreklendirirdi. Onlar da Arda'yı asla unutmuyorlar" ifadelerini kullandı.

        Arda Güler'in mücadeleci ve akıllı olduğunu vurgulayan Çimen, "Okulun büyük maçlarında yıldız gibiydi. Yani küçükken çocuk yıldızdı. Her geçen gün kendisini geliştirdi. Genç yaşında korkusuz azme sahip olan bir savaşçıydı. Yüreğindeki heyecan bitmesin, ayağına taş değmesin." diye konuştu.

        "MUTLU OLDUĞUNDA MUTLU OLUYORUM"

        Öğretmen Feyman Çimen, Real Madridli oyuncuyla ilgili unutamadığını bir anısını şu sözlerle dile getirdi: "3. sınıflar turnuvası vardı, Arda'nın golleriyle elemeleri geçmiştik. Arda sayesinde benim o sınıfım gerçekten futbolda çok başarılıydı. Sonra finale kaldık. Finalde rakibimizdeki çocuklar biraz iri yapılıydı ve güçlüydü. Arda, 'Öğretmenim, bu takım çok güçlü, biz bunları nasıl yeneceğiz' dedi. Ben de Arda'ya 'Senin gollerinle yenersiniz' dedim ve 5-3 yenerek şampiyon olmuştuk. Arda, Türkiye'yi temsil edecek ama Dünya Kupası'na taşıyacak diyordum."

        Çimen, Arda Güler'in geçen sene kendisine imzaladığı tablosunu gönderdiğini belirterek, "Ona çok teşekkür ediyorum. Mutlu olduğunda mutlu oluyorum. Ailesi de çok kıymetli benim için. Onlarla da her zaman telefon görüşmemiz oldu. Her zaman yanımda olduklarını söylüyorlar." dedi.

        Arda Güler'in öğretmeni olduğunu duyan çocukların kendisini etrafını sardığını, her yaştan insanın Güler'e çok büyük saygı beslediğini dile getiren Çimen, "Arda, bu sevgiyi hak ediyor. Arda'nın çok vefalı bir insan olduğunu, çok yardımsever olduğunu, açıklayamayacağım yerlere, ne kadar çok yoksul insana, ne kadar çok ihtiyacı olan insana yardım ettiğini biliyorum." şeklinde konuştu.

        "ÖĞRETMEN SANATÇIDIR, MEŞALEDİR"

        Öğretmenliğin kutsal bir meslek olduğunu ve geleceği şekillendirdiğini kaydeden Çimen, bu mesleğin öğrencilerin yüreğindeki ışığı fark etmeyi gerektirdiğini söyledi.

        Çimen, "Öğretmen sanatçıdır, meşaledir, etrafını aydınlatır. Sabırla, sevgiyle, bilgiyi ilmek ilmek işleyen ve zihinlerdeki o ışığı yakan öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Öğretmen demek çocuklara güven aşılamaktır, örnek olmaktır." ifadelerini kullandı.

