        Haberler Magazin Mine Koşan: Meryem çok para istemiş - Magazin haberleri

        Mine Koşan: Meryem çok para istemiş

        Mine Koşan'dan kadrosundan kovulduğu 'Yedi Kocalı Hürmüz' müzikali hakkında çarpıcı açıklama; "Çağla Şıkel'in yerine Meryem Uzerli'nin oynamasını istemişler ama çok para istemiş. Bir de 'Hamile kalma riski oluyor. Yarı yolda kalırız' diyerek vazgeçmişler"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.11.2025 - 20:35 Güncelleme: 22.11.2025 - 20:43
        "Meryem çok para istemiş"
        Mine Koşan, kuliste çok sigara içtiği gerekçesiyle 'Yedi Kocalı Hürmüz' müzikalinin kadrosundan çıkarılmasıyla ilgili olarak katıldığı programda çarpıcı açıklamalarda bulundu.

        'Yedi Kocalı Hürmüz'
        'Yedi Kocalı Hürmüz'

        Mine Koşan'ın açıklaması şöyle; "Müjdat Gezen, bana ‘Sen olmazsan ben de olmam. Türkiye’de ilk kaside okuyan kadın sanatçı sensin. Mutlaka bu projede olmalısın' dedi. İlk afişte ismim yoktu. İkinci afişte ise ismimi büyüteçle bulmak gerekiyordu. Haydi afiş olayını es geçtim. Yapımcı Onurcan Taş’ın beni telefonla arayıp ‘Yollarımızı ayırıyoruz’ demesi hiç etik değildi. Kedi yavrusu gibi kapının önüne koyuldum."

        Mine Koşan
        Mine Koşan
        Müzikali sahneye koyan Müjdat Gezen’e kırgın olduğunu da dile getiren sanatçı sözlerini şöyle sürdürdü; "Müjdat Gezen’in sesiz kalması beni çok kırdı. Aradım, telefonuma bakmadı. Bir açıklama beklediğime dair bir mesaj gönderdim. Bunun üzerine aradı. ‘Mineciğim çok tütün tüketiyormuşsun. Bulunduğun odayı gazino kulisine çevirmişsin. Sonra seni arayacağım’ dedi. Ve bir daha aramadı.”

        Meryem Uzerli
        Meryem Uzerli

        Mine Koşan, müzikalde 'Hürmüz’ü canlandırması için Çağla Şıkel’den önce Meryem Uzerli’ye teklif götürüldüğünü de iddia ederek bu konuda şunları söyledi; "Çağla Şıkel yerine Meryem Uzerli’nin oynamasını istemişler ama çok para istemiş. Bir de 'Hamile kalma riski oluyor. Yarı yolda kalırız’ diyerek vazgeçmişler."

        #Mine Koşan
        #Meryem Uzerli
        #çağla şıkel
        #yedi kocalı hürmüz
