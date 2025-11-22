Mine Koşan: Meryem çok para istemiş

Mine Koşan, kuliste çok sigara içtiği gerekçesiyle 'Yedi Kocalı Hürmüz' müzikalinin kadrosundan çıkarılmasıyla ilgili olarak katıldığı programda çarpıcı açıklamalarda bulundu.

'Yedi Kocalı Hürmüz'

Mine Koşan'ın açıklaması şöyle; "Müjdat Gezen, bana ‘Sen olmazsan ben de olmam. Türkiye’de ilk kaside okuyan kadın sanatçı sensin. Mutlaka bu projede olmalısın' dedi. İlk afişte ismim yoktu. İkinci afişte ise ismimi büyüteçle bulmak gerekiyordu. Haydi afiş olayını es geçtim. Yapımcı Onurcan Taş’ın beni telefonla arayıp ‘Yollarımızı ayırıyoruz’ demesi hiç etik değildi. Kedi yavrusu gibi kapının önüne koyuldum."

Mine Koşan

Müzikali sahneye koyan Müjdat Gezen’e kırgın olduğunu da dile getiren sanatçı sözlerini şöyle sürdürdü; "Müjdat Gezen’in sesiz kalması beni çok kırdı. Aradım, telefonuma bakmadı. Bir açıklama beklediğime dair bir mesaj gönderdim. Bunun üzerine aradı. ‘Mineciğim çok tütün tüketiyormuşsun. Bulunduğun odayı gazino kulisine çevirmişsin. Sonra seni arayacağım’ dedi. Ve bir daha aramadı.”

Meryem Uzerli

Mine Koşan, müzikalde 'Hürmüz’ü canlandırması için Çağla Şıkel’den önce Meryem Uzerli’ye teklif götürüldüğünü de iddia ederek bu konuda şunları söyledi; "Çağla Şıkel yerine Meryem Uzerli’nin oynamasını istemişler ama çok para istemiş. Bir de 'Hamile kalma riski oluyor. Yarı yolda kalırız’ diyerek vazgeçmişler."