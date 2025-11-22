AB ve 11 ülkeden ortak açıklama

Avrupa Birliği (AB) ile Almanya, Kanada, Finlandiya, Fransa, İrlanda, İtalya, Japonya, Hollanda, İspanya, İngiltere ve Norveç liderleri, yaptıkları ortak açıklamayla, ABD'nin Ukrayna savaşına yönelik barış planının ek çalışmalar gerektirdiğini belirtti.

AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde düzenlenen G20 Zirvesi marjında "Ukrayna konusunda liderler toplantısı" yapılacağını bildirdi.

AB Komisyonu Ursula von der Leyen, Kanada Başbakanı Mark Carney, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İrlanda Başbakanı Micheal Martin, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae, Hollanda Başbakanı Dick Schoof, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ve Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store'un ABD'nin 28 maddelik Ukrayna'da barış planına ilişkin ortak yazılı açıklamasını, İtalya Başbakanlığı paylaştı.

REKLAM

ABD'nin Ukrayna'ya barış getirme yönünde devam eden çabalarının memnuniyetle karşılandığı belirtilen ortak açıklamada, "28 maddelik planın ilk taslağı, adil ve kalıcı bir barış için gerekli olacak önemli unsurları içeriyor. Bu nedenle taslağın ek çalışmalar gerektirecek bir temel oluşturduğuna inanıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Liderlerin, gelecekteki bir barışın sürdürülebilir olmasını sağlamak için çalışmaya hazır olduklarını vurguladığı açıklamada, şunlar kaydedildi: "Sınırların zorla değiştirilmemesi gerektiği ilkesi konusunda net bir görüşe sahibiz. Ayrıca Ukrayna'yı gelecekteki saldırılara karşı savunmasız bırakacak olan Ukrayna silahlı kuvvetlerine yönelik önerilen sınırlamalardan da endişe duyuyoruz. AB ve NATO ile ilgili unsurların uygulanmasının sırasıyla AB ve NATO üyelerinin rızasına ihtiyaç duyacağını yineliyoruz. Bu vesileyle Ukrayna'ya yönelik devam eden desteğimizin gücünün altını çiziyoruz. Önümüzdeki günlerde Ukrayna ve ABD ile yakın koordinasyon içinde olmaya devam edeceğiz." 24 Kasım'da "Ukrayna" konulu özel toplantı yapılacak Costa, AB'nin barışın sürdürülebilir olmasını sağlamak için çalışmaya hazır olduğunu belirterek, 24 Kasım'da Angola'da yapılacak AB-Afrika Birliği Zirvesi kapsamında AB liderlerinin Ukrayna konusunda özel bir toplantı yapacağını bildirdi. REKLAM "KABUL EDİLEMEYECEK MADDELER İÇERİYOR" İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, ABD'nin Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sonlandırmak üzere gündeme getirdiği 28 maddelik planın, Kiev açısından "çok ağır olduğunu ve asla kabul edilemeyecek maddeler içerdiğini" söyledi.

Crosetto, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, ABD Başkanı Donald Trump'ın sunduğu Ukrayna'ya yönelik barış planına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Crosetto, hem Rusya'nın hem Ukrayna'nın bu plan hakkında konuştuğunu ve düşündüğünü belirtti. Crosetto, "Planın Ukrayna açısından çok ağır olduğunu ve asla kabul edilemeyecek maddeler içerdiğini düşünüyorum ancak bunu hepimizin arzuladığı ve hiç durmadan çaba göstermemiz gereken bir müzakerenin başlangıç noktası olarak görüyorum." ifadesini kullandı. Trump'ın gümrük vergileri, Gazze ve farklı pek çok senaryoda kendilerine hangi taktiği izlediğini gösterdiğini belirten Crosetto, şunları kaydetti: "Kışkırtıyor, yumuşatıyor, zorluyor. Bir gün okşuyor, ertesi gün tokatlıyor. Haftalarca petrol kozunu kullanarak Rusya üzerinde baskı kurdu ve şimdi ona içine sıkıştığı çıkmazdan bir çıkış yolu sunuyor. Bu yüzden diğer ülkelere, Avrupa'ya veya uluslararası topluma bu 28 madde hakkında ne düşündüklerini sormak yanlış. Kimsenin konuşmaması ama herkesin savaşın sona ermesini sağlayacak, Ukrayna'ya güvenli bir gelecek sunacak ve savaşın Avrupa'ya yayılma ihtimalini ortadan kaldıracak, tüm taraflarca kabul edilebilir 28, 25 ya da 32 madde oluşturmak için çalışması doğrudur."