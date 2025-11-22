Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya AB ve 11 ülkeden ortak açıklama | Dış Haberler

        AB ve 11 ülkeden ortak açıklama

        Ukrayna Savaşı'nı bitirmek için ABD tarafından önerilen plana ilişkin AB ve 11 ülke ortak açıklamada bulundu. Açıklamada, "Sınırların zorla değiştirilmemesi gerektiği ilkesi konusunda net bir görüşe sahibiz." ifadelerine yer verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2025 - 19:40 Güncelleme: 22.11.2025 - 19:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        AB ve 11 ülkeden açıklama
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Avrupa Birliği (AB) ile Almanya, Kanada, Finlandiya, Fransa, İrlanda, İtalya, Japonya, Hollanda, İspanya, İngiltere ve Norveç liderleri, yaptıkları ortak açıklamayla, ABD'nin Ukrayna savaşına yönelik barış planının ek çalışmalar gerektirdiğini belirtti.

        AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde düzenlenen G20 Zirvesi marjında "Ukrayna konusunda liderler toplantısı" yapılacağını bildirdi.

        AB Komisyonu Ursula von der Leyen, Kanada Başbakanı Mark Carney, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İrlanda Başbakanı Micheal Martin, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae, Hollanda Başbakanı Dick Schoof, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ve Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store'un ABD'nin 28 maddelik Ukrayna'da barış planına ilişkin ortak yazılı açıklamasını, İtalya Başbakanlığı paylaştı.

        REKLAM

        ABD'nin Ukrayna'ya barış getirme yönünde devam eden çabalarının memnuniyetle karşılandığı belirtilen ortak açıklamada, "28 maddelik planın ilk taslağı, adil ve kalıcı bir barış için gerekli olacak önemli unsurları içeriyor. Bu nedenle taslağın ek çalışmalar gerektirecek bir temel oluşturduğuna inanıyoruz." ifadesi kullanıldı.

        Liderlerin, gelecekteki bir barışın sürdürülebilir olmasını sağlamak için çalışmaya hazır olduklarını vurguladığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Sınırların zorla değiştirilmemesi gerektiği ilkesi konusunda net bir görüşe sahibiz. Ayrıca Ukrayna'yı gelecekteki saldırılara karşı savunmasız bırakacak olan Ukrayna silahlı kuvvetlerine yönelik önerilen sınırlamalardan da endişe duyuyoruz. AB ve NATO ile ilgili unsurların uygulanmasının sırasıyla AB ve NATO üyelerinin rızasına ihtiyaç duyacağını yineliyoruz. Bu vesileyle Ukrayna'ya yönelik devam eden desteğimizin gücünün altını çiziyoruz. Önümüzdeki günlerde Ukrayna ve ABD ile yakın koordinasyon içinde olmaya devam edeceğiz."

        24 Kasım'da "Ukrayna" konulu özel toplantı yapılacak

        Costa, AB'nin barışın sürdürülebilir olmasını sağlamak için çalışmaya hazır olduğunu belirterek, 24 Kasım'da Angola'da yapılacak AB-Afrika Birliği Zirvesi kapsamında AB liderlerinin Ukrayna konusunda özel bir toplantı yapacağını bildirdi.

        REKLAM

        "KABUL EDİLEMEYECEK MADDELER İÇERİYOR"

        İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, ABD'nin Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sonlandırmak üzere gündeme getirdiği 28 maddelik planın, Kiev açısından "çok ağır olduğunu ve asla kabul edilemeyecek maddeler içerdiğini" söyledi.

        Crosetto, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, ABD Başkanı Donald Trump'ın sunduğu Ukrayna'ya yönelik barış planına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        Bakan Crosetto, hem Rusya'nın hem Ukrayna'nın bu plan hakkında konuştuğunu ve düşündüğünü belirtti.

        Crosetto, "Planın Ukrayna açısından çok ağır olduğunu ve asla kabul edilemeyecek maddeler içerdiğini düşünüyorum ancak bunu hepimizin arzuladığı ve hiç durmadan çaba göstermemiz gereken bir müzakerenin başlangıç noktası olarak görüyorum." ifadesini kullandı.

        Trump'ın gümrük vergileri, Gazze ve farklı pek çok senaryoda kendilerine hangi taktiği izlediğini gösterdiğini belirten Crosetto, şunları kaydetti:

        "Kışkırtıyor, yumuşatıyor, zorluyor. Bir gün okşuyor, ertesi gün tokatlıyor. Haftalarca petrol kozunu kullanarak Rusya üzerinde baskı kurdu ve şimdi ona içine sıkıştığı çıkmazdan bir çıkış yolu sunuyor. Bu yüzden diğer ülkelere, Avrupa'ya veya uluslararası topluma bu 28 madde hakkında ne düşündüklerini sormak yanlış. Kimsenin konuşmaması ama herkesin savaşın sona ermesini sağlayacak, Ukrayna'ya güvenli bir gelecek sunacak ve savaşın Avrupa'ya yayılma ihtimalini ortadan kaldıracak, tüm taraflarca kabul edilebilir 28, 25 ya da 32 madde oluşturmak için çalışması doğrudur."

        REKLAM

        Söz konusu planı değerlendirmekle ilgilenmediğini vurgulayan Crosetto, "Son 24 saatte 1000'den fazla insan, Rus ve Ukraynalı öldü. Önceki 24 saatte olduğu gibi ve muhtemelen gelecek 24 saatte de öyle olacak. Belki de bu kusurlu plan bize deneme fırsatı veriyor. Onu adil ve mümkün kılmak için çalışalım." ifadelerini kullandı.

        Bu arada, Güney Afrika'da G20 Liderler Zirvesi’ne katılan İtalya Başbakanı Giorgia Meloni de burada yaptığı konuşmada, İtalya olarak Ukrayna'da adil bir barışa ulaşılması için Avrupalı ​​ve Amerikalı ortaklarıyla çalışmaya hazır olduklarını söyledi.

        ABD'nin Ukrayna savaşına yönelik barış planı

        Donald Trump yönetimince hazırlanan 28 maddelik barış planı önerisi, Kiev'e sunulmuştu.

        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, planı istişare etmeye hazır olduklarını belirterek, "Bu planın, nihai barışçıl çözüme temel olabileceğini düşünüyorum." ifadesini kullanmıştı.

        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de ABD'nin savaşa son verebilecek "barış planı" üzerinde çalıştıklarını kaydederek, ülkesinin milli çıkarlarına "asla ihanet etmeyeceğini" söylemişti.

        *Fotoğraf İHA tarafından servis edilmiştir, temsilidir

        ÖNERİLEN VİDEO
        #avrupa
        #Ukrayna
        #AB
        #ABD
        #28 MADDE
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İmralı'ya gidecek komisyon üyeleri belli oldu
        İmralı'ya gidecek komisyon üyeleri belli oldu
        Akhisar'da anne-kız acısı
        Akhisar'da anne-kız acısı
        Seyrantepe'de ilk 11'ler belli oldu!
        Seyrantepe'de ilk 11'ler belli oldu!
        Husumetin kurbanı Rumeysa oldu
        Husumetin kurbanı Rumeysa oldu
        İçişleri Bakanlığı'ndan ABB Başkanı Yavaş ve özel kalem müdürü hakkında soruşturma izni
        İçişleri Bakanlığı'ndan ABB Başkanı Yavaş ve özel kalem müdürü hakkında soruşturma izni
        İfadeleri ortaya çıktı
        İfadeleri ortaya çıktı
        Emniyet müdürü yangında can verdi
        Emniyet müdürü yangında can verdi
        Esnafa faiz indirimi geliyor
        Esnafa faiz indirimi geliyor
        Peş peşe kara haber... Önce anne sonra oğlu!
        Peş peşe kara haber... Önce anne sonra oğlu!
        İmar planı değişimine düzenleme
        İmar planı değişimine düzenleme
        "Doğalgaz depoları yüzde 100 doluluğa ulaştı"
        "Doğalgaz depoları yüzde 100 doluluğa ulaştı"
        12 çocuğuna verdiği isimler ilgi gördü!
        12 çocuğuna verdiği isimler ilgi gördü!
        Birden fazla başkenti olan ülkeler
        Birden fazla başkenti olan ülkeler
        Fenerbahçe'de hedef 5'te 5!
        Fenerbahçe'de hedef 5'te 5!
        Skandalların gölgesindeki taç savaşı
        Skandalların gölgesindeki taç savaşı
        ‘Güneşin Oğlu’ 5 Aralık'ta sahnede
        ‘Güneşin Oğlu’ 5 Aralık'ta sahnede