        ‘Güneşin Oğlu’ 5 Aralık'ta sahnede

        Onur Ünlü'nün kült filmi 'Güneşin Oğlu', tiyatro oyunu olarak 5 Aralık'ta Zorlu PSM'de sanatseverlerle buluşacak.... Özgün bir sahne diline sahip, mizah ile absürtlüğü buluşturan 'Güneşin Oğlu'nun yönetmenlerinden Onur Ünlü ile oyunculardan Deniz Celiloğlu, Beyti Engin ve İbrahim Selim oyunu Kadir KAYMAKÇI'ya anlattı

        Giriş: 21.11.2025 - 13:59 Güncelleme: 21.11.2025 - 14:40
        'Güneşin Oğlu' 5 Aralık'ta sahnede
        Onur Ünlü’nün “Güneşin Oğlu” filmi, Zorlu PSM prodüksiyonu olarak tiyatro sahnesine uyarlanıyor. Yönetmenliğini Onur Ünlü ve Nagihan Gürkan’ın birlikte üstlendiği ve Fikri Şemsigil adında bir karakterin mucize beklentisiyle başlayan hikayesinin anlatıldığı oyunun oyuncu kadrosunda İbrahim Selim, Deniz Celiloğlu, İlayda Alişan, Beyti Engin, Ali Yoğurtcuoğlu, Zeynep Kankonde, Efekan Can, Sergen Özdemir, Ilgaz Kaya ve Selin Beliz Şahan yer alıyor.

        Fikri Bey’in ruhu çevresindeki insanların bedenlerine girip çıkmaya başlar. Bu olay hem kendi yaşamını hem de çevresindekilerin hayatını etkiler. Karakter, sonunda yaşadığı bu garip mucizeden kurtulmak ve gerçekleri öğrenmek için bir arayışa çıkar. Oyun, oyuncuların sahnede kendi mekanlarını yarattığı bir anlatım diliyle sahneleniyor.

        Onur Ünlü’nün filminden sahneye uyarlanan “Güneşin Oğlu”, 5 Aralık’ta Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi’nde ilk kez izleyiciyle buluşacak ve sezon boyunca Zorlu PSM’de seyirciyle buluşacak.

        #Zorlu PSM
        #Onur Ünlü
        #İbrahim Selim
        #Deniz Celiloğlu
        #Beyti Engin
