Termometre birçok kentte 25 derecelerde... Kasım ayının ortasında mayıs gibi!
Meteoroloji'den alınan bilgiye göre bugün yurt genelinde yağış beklenmiyor. Sıcaklık, mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ediyor. Termometre birçok kentte 25 dereceleri gösteriyor. Kasım ayının ortasında adeta mayıs ayından bir gün bugün sizi bekliyor...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Güney Ege kıyıları ile Balıkesir’in batı kıyıları ve Edirne çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
SICAKLIK NORMALLERİN ÜZERİNDE
Gece ve sabah saatlerinde Marmara’nın doğusu ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis olayı bekleniyor. Hava sıcaklığının, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
İLLERİMİZDE HAVA DURUMU
Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:
ANKARA: 21, Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL: 20, Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR: 24, Parçalı ve çok bulutlu
BURSA: 24, Parçalı ve çok bulutlu
KOCAELİ: 26, Parçalı ve az bulutlu
ÇANAKKALE: 23, Parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ: 21, Parçalı ve çok bulutlu
A.KARAHİSAR: 21, Parçalı ve çok bulutlu
DENİZLİ: 26, Parçalı ve çok bulutlu
MANİSA: 23, Parçalı ve çok bulutlu
ADANA: 30, Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA: 27, Parçalı ve az bulutlu
HATAY: 24, Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA: 21, Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR: 20, Parçalı ve az bulutlu
KAYSERİ: 21, Parçalı ve az bulutlu
KONYA: 23, Parçalı ve az bulutlu
BOLU: 20, Parçalı bulutlu
DÜZCE: 25, Parçalı bulutlu
ZONGULDAK: 25, Parçalı bulutlu
SİNOP: 26, Parçalı bulutlu
AMASYA: 22, Parçalı bulutlu
SAMSUN: 27, Parçalı bulutlu
TRABZON: 22, Parçalı bulutlu
RİZE: 22, Parçalı bulutlu
ERZURUM: 11, Parçalı ve az bulutlu
KARS: 14, Parçalı ve az bulutlu
MALATYA: 9, Parçalı ve az bulutlu
VAN: 13, Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA: 25, Az bulutlu ve açık
DİYARBAKIR: 18, Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP: 23, Parçalı ve az bulutlu
MARDİN: 21, Parçalı ve az bulutlu
SİİRT: 18, Parçalı ve az bulutlu