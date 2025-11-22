Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Güney Ege kıyıları ile Balıkesir’in batı kıyıları ve Edirne çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

SICAKLIK NORMALLERİN ÜZERİNDE

Gece ve sabah saatlerinde Marmara’nın doğusu ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis olayı bekleniyor. Hava sıcaklığının, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

ANKARA: 21, Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL: 20, Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR: 24, Parçalı ve çok bulutlu

BURSA: 24, Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ: 26, Parçalı ve az bulutlu

ÇANAKKALE: 23, Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ: 21, Parçalı ve çok bulutlu

A.KARAHİSAR: 21, Parçalı ve çok bulutlu DENİZLİ: 26, Parçalı ve çok bulutlu MANİSA: 23, Parçalı ve çok bulutlu ADANA: 30, Parçalı ve az bulutlu ANTALYA: 27, Parçalı ve az bulutlu HATAY: 24, Parçalı ve az bulutlu ISPARTA: 21, Parçalı ve az bulutlu ESKİŞEHİR: 20, Parçalı ve az bulutlu KAYSERİ: 21, Parçalı ve az bulutlu KONYA: 23, Parçalı ve az bulutlu BOLU: 20, Parçalı bulutlu DÜZCE: 25, Parçalı bulutlu ZONGULDAK: 25, Parçalı bulutlu SİNOP: 26, Parçalı bulutlu AMASYA: 22, Parçalı bulutlu SAMSUN: 27, Parçalı bulutlu TRABZON: 22, Parçalı bulutlu RİZE: 22, Parçalı bulutlu ERZURUM: 11, Parçalı ve az bulutlu KARS: 14, Parçalı ve az bulutlu MALATYA: 9, Parçalı ve az bulutlu VAN: 13, Parçalı ve az bulutlu ŞANLIURFA: 25, Az bulutlu ve açık DİYARBAKIR: 18, Parçalı ve az bulutlu GAZİANTEP: 23, Parçalı ve az bulutlu MARDİN: 21, Parçalı ve az bulutlu