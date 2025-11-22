Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Hava Durumu Hava durumu İstanbul: Termometre birçok kentte 25 derecelerde! Kasım ayında mayıs gibi | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Termometre birçok kentte 25 derecelerde... Kasım ayının ortasında mayıs gibi!

        Meteoroloji'den alınan bilgiye göre bugün yurt genelinde yağış beklenmiyor. Sıcaklık, mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ediyor. Termometre birçok kentte 25 dereceleri gösteriyor. Kasım ayının ortasında adeta mayıs ayından bir gün bugün sizi bekliyor...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.11.2025 - 07:03 Güncelleme: 22.11.2025 - 07:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kasım ayının ortasında mayıs gibi!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Güney Ege kıyıları ile Balıkesir’in batı kıyıları ve Edirne çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        SICAKLIK NORMALLERİN ÜZERİNDE

        Gece ve sabah saatlerinde Marmara’nın doğusu ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis olayı bekleniyor. Hava sıcaklığının, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

        REKLAM

        İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

        Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

        ANKARA: 21, Parçalı ve az bulutlu

        İSTANBUL: 20, Parçalı ve çok bulutlu

        İZMİR: 24, Parçalı ve çok bulutlu

        BURSA: 24, Parçalı ve çok bulutlu

        KOCAELİ: 26, Parçalı ve az bulutlu

        ÇANAKKALE: 23, Parçalı ve çok bulutlu

        KIRKLARELİ: 21, Parçalı ve çok bulutlu

        A.KARAHİSAR: 21, Parçalı ve çok bulutlu

        DENİZLİ: 26, Parçalı ve çok bulutlu

        MANİSA: 23, Parçalı ve çok bulutlu

        ADANA: 30, Parçalı ve az bulutlu

        ANTALYA: 27, Parçalı ve az bulutlu

        HATAY: 24, Parçalı ve az bulutlu

        ISPARTA: 21, Parçalı ve az bulutlu

        ESKİŞEHİR: 20, Parçalı ve az bulutlu

        KAYSERİ: 21, Parçalı ve az bulutlu

        KONYA: 23, Parçalı ve az bulutlu

        BOLU: 20, Parçalı bulutlu

        REKLAM

        DÜZCE: 25, Parçalı bulutlu

        ZONGULDAK: 25, Parçalı bulutlu

        SİNOP: 26, Parçalı bulutlu

        AMASYA: 22, Parçalı bulutlu

        SAMSUN: 27, Parçalı bulutlu

        TRABZON: 22, Parçalı bulutlu

        RİZE: 22, Parçalı bulutlu

        ERZURUM: 11, Parçalı ve az bulutlu

        KARS: 14, Parçalı ve az bulutlu

        MALATYA: 9, Parçalı ve az bulutlu

        VAN: 13, Parçalı ve az bulutlu

        ŞANLIURFA: 25, Az bulutlu ve açık

        DİYARBAKIR: 18, Parçalı ve az bulutlu

        GAZİANTEP: 23, Parçalı ve az bulutlu

        MARDİN: 21, Parçalı ve az bulutlu

        SİİRT: 18, Parçalı ve az bulutlu

        ÖNERİLEN VİDEO
        #hava durumu
        #hava durumu istanbul
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Otel sahibi ve çalışan tutuklandı
        Otel sahibi ve çalışan tutuklandı
        Süreç Komisyonu İmralı'ya gidiyor
        Süreç Komisyonu İmralı'ya gidiyor
        "Mamdani'ye yardım edeceğiz"
        "Mamdani'ye yardım edeceğiz"
        Minik Karan'ın ölümünde de aynı firma çıktı
        Minik Karan'ın ölümünde de aynı firma çıktı
        F.Bahçe'den İrfan Can Kahveci kararı!
        F.Bahçe'den İrfan Can Kahveci kararı!
        Putin: Barışçıl çözüme hazırız
        Putin: Barışçıl çözüme hazırız
        Okan Buruk'tan transfer açıklaması!
        Okan Buruk'tan transfer açıklaması!
        "Tarihimizdeki en zor anlardan birindeyiz"
        "Tarihimizdeki en zor anlardan birindeyiz"
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        11. Yargı Paketi'ne “infaz” revizesi: 50 bin kişilik tahliye projeksiyonu
        11. Yargı Paketi'ne “infaz” revizesi: 50 bin kişilik tahliye projeksiyonu
        Gıda zehirlenmesi nasıl başlıyor? Bu belirtilere dikkat!
        Gıda zehirlenmesi nasıl başlıyor? Bu belirtilere dikkat!
        Süper Kupa'da yarı final maçlarının şehirleri açıklandı
        Süper Kupa'da yarı final maçlarının şehirleri açıklandı
        Bursa'da yaşandı! Eczacı kadına saldırıp kıyafetini çıkarmaya çalıştı! Tutuklandı
        Bursa'da yaşandı! Eczacı kadına saldırıp kıyafetini çıkarmaya çalıştı! Tutuklandı
        'Aptal' güzel kraliçe seçildi
        'Aptal' güzel kraliçe seçildi
        'Ambar hapı' olarak biliniyor... Bakkalda bile satılıyor! Hafif sarımsak ve ekşimsi bir koku!
        'Ambar hapı' olarak biliniyor... Bakkalda bile satılıyor! Hafif sarımsak ve ekşimsi bir koku!
        "Gerçeklerin ortaya çıkma gibi bir huyu var"
        "Gerçeklerin ortaya çıkma gibi bir huyu var"
        Montella'dan play-off için liglere ara talebi!
        Montella'dan play-off için liglere ara talebi!
        GSS primi artırıldı
        GSS primi artırıldı
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Vücut ısısı neden 37 derece?
        Vücut ısısı neden 37 derece?