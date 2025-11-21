Habertürk
        Haberler Dünyadan Adı skandalla anılan Meksikalı yarışmacı 2025 Kainat Güzeli seçildi! Ceren Arslan ilk 30'a giremedi

        'Aptal' güzel Meksikalı yarışmacı 2025 Kainat Güzeli seçildi

        Kainat Güzeli Yarışması'nda adı, 'Aptal' kriziyle gündeme gelen Meksika Güzeli Fatima Bosch, 2025 Kainat Güzeli (2025 Miss Universe) seçildi. Final öncesinde birçok skandalın yaşandığı yarışmada, temsilcimiz Ceren Arslan ise finale kalamadı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.11.2025 - 10:18 Güncelleme: 21.11.2025 - 10:34
        'Aptal' güzel kraliçe seçildi
        2025 Kainat Güzellik Yarışması (Miss Universe) bu yıl, Tayland'da gerçekleştirildi. Meksika Güzeli Fatima Bosch, 2025 Kainat Güzeli tacının sahibi oldu. Bosch, yarışmadaki 'Aptal' kriziyle gündeme gelmişti.

        Fatima Bosch, tacını geçen yılın Kainat Güzeli Danimarkalı Victoria Kjær Theilvig'in elinden aldı.

        Modellik yapan 25 yaşındaki Fatima Bosch, moda tasarımı alanında eğitim gördü.

        Yarışmanın ikincisi, ev sahibi ülke Tayland'ın güzeli Praveenar Singh olurken, Venezuelalı Stephany Abasali üçüncü, Filipinli Ahtisa Manalo dördüncü ve Fildişi Sahili'nden Olivia Yace beşinci oldu. Yarışmada Türkiye’yi temsil eden Ceren Arslan ise ilk 30'a giremeyerek finalde yarışma hakkı kazanamadı.

        REKLAM

        "İLK 30'DAN DAHA ÇİRKİN BULUNDUM"

        Sonuçların açıklanmasının hemen sosyal medya hesabından bir video yayınlayarak takipçilerine bir açıklama yapan Ceren Arslan; "Çok çabaladık, emek verdik. O yüzden mutluyum, hepsi için ayrıca teşekkür ederim. Ben aslında ilk 5’i tahmin ediyorum ama bende kalsın orası da. Jürimiz demek ki beni o ilk 30’dan daha çirkin buldu. Yapacak bir şey yok, bir bildikleri vardır elbet. Her şey için teşekkür ederim. Verdiğiniz emekler için de hakkınızı helal edin. Görüşmek üzere" dedi.

        Ceren Arslan ilk 30'a giremedi
        Ceren Arslan ilk 30'a giremedi

        Yarışmada mayolu podyum turunun ardından ilk 30'a giren yarışmacıların elenen sayısı 12'ye, ardından da 5'e indirildi.

        REKLAM

        Finalistlere, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda hangi küresel sorun hakkında konuşacakları ve Miss Universe platformunu genç kızları güçlendirmek için nasıl kullanacakları gibi sorular soruldu. Yarışmanın birincisi Fatima Bosch, "Özgünlüğünüzün gücüne inanın. Hayalleriniz önemli, kalbiniz önemli. Kimsenin sizi değerinizden şüphe ettirmesine asla izin vermeyin" dedi.

        Bu yılki Miss Universe yarışması, taç giyme törenine kadar geçen haftalarda tartışmalara ve iç çatışmalara sahne oldu. Yarışmanın finali, kadınların güçlenmesini teşvik ettiğini iddia eden uluslararası güzellik yarışmasının faydaları hakkında tartışmalara yol açtı.

        Bu ayın başlarında yaşanan skandal olayda, sosyal medyadan canlı yayınlanan bir toplantıda, Miss Universe Tayland direktörü Nawat Itsaragrisil, Fatima Bosch'u yeterince tanıtım içeriği paylaşmadığı için herkesin önünde azarladı ve ona "Aptal" dedi. Bosch, azarlanmasına tepki gösterdi. Bunun üzerine Nawat, güvenliği arayıp Meksika Güzeli'ni salondan çıkarmalarını istedi. Diğer yarışmacılar da ayağa kalkıp dayanışma göstermek amacıyla salonu terk etti. Olay, Bosch'a yönelik bir saldırı olarak nitelendirildi ve Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum da dahil olmak üzere dünya çapında tepkilere yol açtı.

        REKLAM

        Nawat Itsaragrisil, daha sonra kameralar karşısına gözyaşları içinde özür diledi, ancak görevinden uzaklaştırılmaktan kurtulamadı.

        Bu yılki yarışmada bir başka skandal da finale saatler kala jüri üyelerinden birinin istifası ve açıklamalarıyla yaşandı. Besteci Omar Harfouch, kendisinin de dahil olduğu 8 kişilik resmi jürinin dışında, asıl seçimi resmi olmayan jürinin yaptığını, ilk 30'u çoktan belirlediklerini iddia etti. "Böyle bir maskaralığın parçası olmayacağım" diyen Harfouch, şeffaf seçim yapılmadığını iddia etti yarışma jüriliğinden istifa etti. Organizasyon yetkilileri, Harfouch'u yalanlayan bir açıklama yaparak, seçimin şeffaf bir şekilde yürütüldüğünü öne sürdü.

        Omar Harfouch'un ardından Fransız futbol yıldızı Claude Makélélé de aynı gün "öngörülemeyen kişisel nedenler"i gerekçe göstererek görevinden istifa etti.

        Gelecek yılın Miss Universe yarışması, Puerto Rico'da yapılacak.

