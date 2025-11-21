Habertürk
        Aralarında profesör de var! Sahte reçete ile 112 milyon TL'lik vurgun | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Aralarında profesör de var! Olay yeri: Balıklı Rum Çocuk Psikiyatri... Sahte reçete ile 112 milyon TL'lik zarar!

        Balıklı Rum Hastanesi Çocuk Psikiyatrisi bölümünde, 2017–2021 yılları arasında görev yapan bir doktorun öncülüğünde sahte reçete düzenlendiği ve Sosyal Güvenlik Kurumu'nun 112 milyon TL zarara uğratıldığı gerekçesiyle operasyon düzenlendi

        Giriş: 21.11.2025 - 08:44 Güncelleme: 21.11.2025 - 10:37
        Aralarında profesör de var! Sahte reçeteyle 112 milyon TL'lik vurgun!
        Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın açıklamasına göre, Balıklı Rum Hastanesi Çocuk Psikiyatrisi bölümünde, 2017–2021 yılları arasında görev yapan bir doktorun öncülüğünde, hastane ve kurum Medula sistemine kayıt yapılmadan, kişisel verileri elde edilen bazı hastalar muayene edilmiş gibi gösterildi.

        SAHTE REÇETELER FATURA EDİLDİ

        Kırmızı ve yeşil reçeteye tabi ilaçlar da dahil olmak üzere sahte reçeteler üretilerek SGK’ya fatura edildi.

        YAKALAMA VE GÖZALTI KARARI VERİLDİ

        Soruşturma kapsamında Prof. Dr. A.E., tıbbi sekreter N.Ö., Eczacı Y.E., Ecz. A.H., eczane çalışanı R.Ç., ilaç mümessili C.K. ve E.Ç. hakkında arama, yakalama ve gözaltı talimatı verildi.

        SGK'NIN UĞRADIĞI ZARAR: 112 MİLYON TL

        Başsavcılığın açıklamasında, SGK’nın provizyon vermediği hastalara, özel klinikte takip edilip hastaneye hiç gitmemiş olanlara, kontrol muayene tarihi geçmiş hastalara ve hastanenin başka branşlarında kaydı bulunan ancak çocuk psikiyatri bölümünde hiç kaydı olmayan kişilere usulsüz protokol numaraları üretilip reçete düzenlendiği belirtildi.

        "MADDİ MENFAAT SAĞLANDI"

        Bu reçeteler üzerinden ilaç temin edilerek kuruma fatura edildiği, SGK’nın suç tarihi itibarıyla 112 milyon lira zarara uğratıldığının belirlendiği ifade edildi. Temin edilen ilaçların bir kısmının ise kimliği belirsiz yabancı uyruklu kişilere satıldığı ve bu yolla maddi menfaat sağlandığının anlaşıldığı kaydedildi.

        #istanbul
        #Son dakika haberler
