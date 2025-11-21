Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın açıklamasına göre, Balıklı Rum Hastanesi Çocuk Psikiyatrisi bölümünde, 2017–2021 yılları arasında görev yapan bir doktorun öncülüğünde, hastane ve kurum Medula sistemine kayıt yapılmadan, kişisel verileri elde edilen bazı hastalar muayene edilmiş gibi gösterildi.

SAHTE REÇETELER FATURA EDİLDİ

Kırmızı ve yeşil reçeteye tabi ilaçlar da dahil olmak üzere sahte reçeteler üretilerek SGK’ya fatura edildi.

YAKALAMA VE GÖZALTI KARARI VERİLDİ

Soruşturma kapsamında Prof. Dr. A.E., tıbbi sekreter N.Ö., Eczacı Y.E., Ecz. A.H., eczane çalışanı R.Ç., ilaç mümessili C.K. ve E.Ç. hakkında arama, yakalama ve gözaltı talimatı verildi.

SGK'NIN UĞRADIĞI ZARAR: 112 MİLYON TL

Başsavcılığın açıklamasında, SGK’nın provizyon vermediği hastalara, özel klinikte takip edilip hastaneye hiç gitmemiş olanlara, kontrol muayene tarihi geçmiş hastalara ve hastanenin başka branşlarında kaydı bulunan ancak çocuk psikiyatri bölümünde hiç kaydı olmayan kişilere usulsüz protokol numaraları üretilip reçete düzenlendiği belirtildi.

"MADDİ MENFAAT SAĞLANDI"

Bu reçeteler üzerinden ilaç temin edilerek kuruma fatura edildiği, SGK’nın suç tarihi itibarıyla 112 milyon lira zarara uğratıldığının belirlendiği ifade edildi. Temin edilen ilaçların bir kısmının ise kimliği belirsiz yabancı uyruklu kişilere satıldığı ve bu yolla maddi menfaat sağlandığının anlaşıldığı kaydedildi.