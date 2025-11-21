Habertürk
        Galatasaray'da Gençlerbirliği 11'i netleşiyor! - Gençlerbirliği Haberleri

        Galatasaray'da Gençlerbirliği 11'i netleşiyor!

        Galatasaray, Süper Lig'in 13. haftasında oynayacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıkları sürdürüyor. Teknik Direktör Okan Buruk, sahaya süreceği 11'i netleştirmeye başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2025 - 11:11 Güncelleme: 21.11.2025 - 11:11
        Galatasaray'da Gençlerbirliği 11'i netleşiyor!
        Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında RAMS Park'ta yapılacak maç, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakada hakem Ozan Ergün düdük çalacak.

        Ligde geride kalan 12 haftada 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayan sarı-kırmızılı ekip, 29 puan topladı. Galatasaray, haftaya Fenerbahçe'nin 1 puan önünde lider girdi.

        Gençlerbirliği ise 12 müsabakada 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 yenilgi yaşadı. Başkent temsilcisi, 13. hafta öncesinde 11 puanla 14. sırada yer buldu.

        EV SAHİBİ EKİPTE ÖNEMLİ EKSİKLİKLER

        Galatasaray'da 6 futbolcu Gençlerbirliği'ne karşı mücadele edemeyecek.

        Sarı-kırmızılı ekipte Victor Osimhen, Yunus Akgün, Kaan Ayhan ve Berkan Kutlu sakatlıklarından dolayı yarın sahaya çıkamayacak. Eren Elmalı ve Metehan Baltacı ise bahis soruşturması kapsamında verilen hak mahrumiyetleri nedeniyle yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek.

        İLKAY FORMASINA KAVUŞACAK

        Galatasaray'ın yıldız futbolcusu İlkay Gündoğan, yarın teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi durumunda.

        Son olarak Süper Lig'in 9. haftasındaki RAMS Başakşehir mücadelesinde forma giyen İlkay, sakatlığı nedeniyle ligdeki Göztepe, Trabzonspor ve Kocaelispor, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise Bodo/Glimt ve Ajax müsabakalarında süre alamadı. Yaklaşık 1 ay formasından uzak kalan İlkay, Gençlerbirliği maçıyla sahalara dönecek.

        TORREİRA KART SINIRINDA

        Sarı-kırmızılı ekipte Uruguaylı orta saha oyuncusu Lucas Torreira, Gençlerbirliği mücadelesi öncesinde sarı kart sınırında bulunuyor.

        Ligde geride kalan bölümde 3 sarı kartla cezalandırılan Torreira, yarınki karşılaşmada sarı kart görmesi durumunda 14. haftadaki Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.

        LİGDE SON 2 MAÇINI KAZANAMADI

        Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de son 2 maçından galibiyet çıkaramadı.

        Süper Lig'de sezona 7'de 7 yaparak başlayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 5 maçta ikişer galibiyet ve beraberlik ile 1 yenilgi yaşadı. Son 2 haftada Trabzonspor ile berabere kalan Galatasaray, Kocaelispor'a ise mağlup oldu.

        Ligdeki 19 maçlık yenilmezlik serisi Kocaelispor mücadelesiyle sona eren Galatasaray, yarınki karşılaşmayı kazanarak hem 2 maçlık galibiyet hasretine son vermek hem de yeni bir seriyi başlatmayı hedefliyor.

        ÜST ÜSTE 2 MAÇTIR GOL ATAMIYOR

        Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'deki son 2 maçında rakip fileleri havalandıramadı.

        Sezonun en golcü takımı ünvanını (25) Fenerbahçe, en az gol yiyen takım ünvanını (6) ise Göztepe ile paylaşan Galatasaray, son 2 müsabakada hücum anlamında istediği performansı sergileyemedi.

        Ligin 11. haftasında konuk ettiği Trabzonspor ile 0-0 berabere kalan "Cimbom" 12. haftada ise deplasmanda Kocaelispor'a 1-0 mağlup oldu. Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde ilk kez 2 Süper Lig maçında üst üste rakip fileleri sarsmayı da başaramadı.

        SAHASINDA SON 32 MAÇI KAYBETMEDİ

        Galatasaray, RAMS Park'ta oynadığı son 32 resmi maçta rakiplerine mağlup olmadı.

        İç sahadaki son yenilgisini geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında 1-0'lık skorla yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında iç sahada 32 resmi maça çıktı.

        Galatasaray, bu süreçte 23'ü Süper Lig, 5'i UEFA Avrupa Ligi, 2'si Ziraat Türkiye Kupası ve 2'si UEFA Şampiyonlar Ligi olmak üzere 32 resmi müsabakada 23 galibiyet, 9 beraberlik yaşadı.

        YOĞUN FİKSTÜRE GİRECEK

        Galatasaray, Gençlerbirliği müsabakasıyla başlayan 22 günlük süreçte 6 maça çıkacak.

        Sarı-kırmızılı ekip, söz konusu süreçte Süper Lig'de sırasıyla yarın Gençlerbirliği, 1 Aralık Pazartesi günü Fenerbahçe, 5 Aralık Cuma günü Samsunspor, 13 Aralık Cumartesi günü ise Hesap.com Antalyaspor ile karşılaşacak.

        Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 25 Kasım Salı günü Belçika temsilcisi Union SG, 9 Aralık Salı günü ise deplasmanda Fransa Ligi ekiplerinden Monaco ile mücadele edecek.

        OKAN BURUK'UN 11'İ NETLEŞİYOR

        Okan Buruk, bu mücadelede sahaya süreceği 11'i netleştirmeye çalışıyor.

        Galatasaray'da kaleyi Uğurcan Çakır koruyacak. Savunmanın sağında Singo, solunda ise Jakobs forma giyecek. Stoper tandemindeyse Davinson Sanchez ve Abdülkerim Bardakcı olacak.

        Orta sahada Torreira - Lemina ikilisinin önünde İlkay veya Sara tercih edilecek. Kanatlarda Leroy Sane ve Roland Sallai'nin yer alması bekleniyor.

        İleri uçtaysa ligin ilk haftalarında olduğu gibi Barış Alper Yılmaz'a görev verilmesi yüksek ihtimal.

