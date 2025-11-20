Rafa Silva krizinde yeni perde!
Beşiktaş'ta Rafa Silva krizi her geçen gün büyürken, siyah-beyazlılar ise konuyla ilgili flaş bir hamle yapmaya hazırlanıyor. Beşiktaş'ta bundan böyle Portekizli futbolcunun tedavisi idman saatlerinden farklı bir zamanda gerçekleşecek. Siyah-beyazlılar, böylece krizi takımdan uzak tutmayı hedeflerken Rafa'ya da mesaj verecek.
Beşiktaş'tan ayrılmak isteyen ve sakat olduğunu ileri sürerek idmanlara çıkmayan Rafa Silva'nın MR sonuçlarında olumsuz bir bulguya rastlanmadı. Siyah beyazlı kulüp bu gelişme üzerine Rafa krizinde yeni bir hamle yapmaya hazırlanıyor.
Siyah beyazlı kulüpten dün yapılan duyuruda "Rafa Silva’nın MR tetkikleri neticesinde bel ağrısını açıklayacak herhangi bir patolojiye rastlanmadı. Bel ağrısının devam ettiğini bildirerek çalışmaya katılmayan futbolcumuza sağlık ekibimiz tarafından mekanik lomber ağrı tanısıyla bir tedavi uygulanacaktır. Süreç, tarafların sözleşme yükümlülüklerini karşılıklı olarak yerine getirmesi esas alınarak ilerletilecektir." ifadelerini yer verilmişti.
Rafa Silva'nın sakatlığını gerekçe göstererek idmanlara çıkmaması takımda da rahatsızlık yaratırken Beşiktaş'tan yeni bir hamle geldi.
TEDAVİSİ İDMAN SAATLERİNDEN FARKLI BİR ZAMANDA GERÇEKLEŞECEK
Rafa Silva'nın tedavisi bundan sonraki süreçte idman saatlerinden farklı bir zamanda gerçekleşecek. Siyah-beyazlılar, böylece krizi takımdan uzak tutmayı hedeflerken Rafa'ya mesaj verecek.
Bunun yanı sıra Beşiktaş hukukçularının da sağlık heyeti ile temasta olduğu, ilerleyen süreçte FIFA sürecinin de başlayabileceği ifade edildi.
BAŞKAN TAVİZ VERMEYECEK
Başkan Serdal Adalı’nın da Rafa Silva konusunda taviz vermemekte kararlı olduğu belirtilirken Beşiktaş'ın istediği şartlarda ayrılığın gerçekleşmemesi halinde Portekizli oyuncunun bu şekilde sözleşmesini tamamlayacağı vurgulandı.