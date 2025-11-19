Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Spor Futbol Milli Takım A Milli Takım basamak atladı! FIFA sıralaması güncellendi - Futbol Haberleri

        A Milli Takım basamak atladı! FIFA sıralaması güncellendi

        FIFA, kasım ayı dünya sıralamasını açıkladı. 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde grubunu ikinci tamamlayarak, play-off biletini alan A Milli Futbol Takımımız, 1 basamak yükselerek 25. sıraya tırmandı. Ay-Yıldızlılar, FIFA sıralamasında Haziran 2017'den bu yana en yüksek konumuna ulaştı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.11.2025 - 20:11 Güncelleme: 19.11.2025 - 20:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya klasmanında bir basamak yükselerek 25. sıraya çıktı. Ay-Yıldızlılar, FIFA sıralamasında Haziran 2017'den bu yana en yüksek konumuna ulaştı.

        2

        Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından açıklanan ekim ayı dünya sıralamasına göre Türkiye, 1582 puanla 25. sırada yer aldı.

        3

        İspanya 1877 puanla zirvedeki yerini korurken, son dünya şampiyonu Arjantin 1873 puanla ikinci, Fransa ise 1870 puanla üçüncü sırada bulunuyor.

        4

        Sıralamada ilk 10'da yer alan ülkeler şöyle:

        5

        1. İspanya – 1877

        2. Arjantin– 1873

        3. Fransa – 1870

        4. İngiltere – 1834

        5. Brezilya – 1760 (2 sıra yükseldi)

        6. Portekiz – 1760 (1 sıra düştü)

        7. Hollanda – 1756 (1 sıra düştü)

        8. Belçika – 1731

        9. Almanya – 1724 (1 sıra yükseldi)

        10. Hırvatistan – 1717 (1 sıra yükseldi)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Gemide zehirlenme: 1 ölü
        Gemide zehirlenme: 1 ölü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ile görüştü
        İsrail'den Gazze'ye saldırı
        İsrail'den Gazze'ye saldırı
        Vali Gül: Gıdada toleransımız sıfır
        Vali Gül: Gıdada toleransımız sıfır
        Engelli kızını pompalı tüfekle öldürüp intihar etti
        Engelli kızını pompalı tüfekle öldürüp intihar etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        19 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        19 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        Yargıtay: Başka kadınların fotoğrafını beğenmek boşanma nedeni
        Yargıtay: Başka kadınların fotoğrafını beğenmek boşanma nedeni
        18 yıl sonra parmak izi eşleşti! Cani anneye kelepçe!
        18 yıl sonra parmak izi eşleşti! Cani anneye kelepçe!
        Beşiktaş'tan olay Rafa Silva açıklaması!
        Beşiktaş'tan olay Rafa Silva açıklaması!
        Otelci ve ilaç firması sahibi adliyeye sevk! Ölüm odası: 201!
        Otelci ve ilaç firması sahibi adliyeye sevk! Ölüm odası: 201!
        Tedesco'dan Mourinho ve Sane sözleri!
        Tedesco'dan Mourinho ve Sane sözleri!
        ABD'li dev altın fiyatı tahminini açıkladı
        ABD'li dev altın fiyatı tahminini açıkladı
        Osimhen'den Galatasaray'a kötü haber!
        Osimhen'den Galatasaray'a kötü haber!
        "Altı üstü şarkıcıyız"
        "Altı üstü şarkıcıyız"
        Zeynep Özden Ayyıldız: Yapay zeka çağında duygusunu aktarabilen insan başarılı olacak
        Zeynep Özden Ayyıldız: Yapay zeka çağında duygusunu aktarabilen insan başarılı olacak
        Atık malzemeden yaptılar, hayallerini gerçekleştirdiler
        Atık malzemeden yaptılar, hayallerini gerçekleştirdiler
        Düşüşe aldırmadı 100 milyon dolarlık Bitcoin aldı
        Düşüşe aldırmadı 100 milyon dolarlık Bitcoin aldı
        Mucizenin adı: Curaçao ve Haiti!
        Mucizenin adı: Curaçao ve Haiti!
        "Bizimkisi mahalle aşkı"
        "Bizimkisi mahalle aşkı"