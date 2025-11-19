A Milli Takım basamak atladı! FIFA sıralaması güncellendi
FIFA, kasım ayı dünya sıralamasını açıkladı. 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde grubunu ikinci tamamlayarak, play-off biletini alan A Milli Futbol Takımımız, 1 basamak yükselerek 25. sıraya tırmandı. Ay-Yıldızlılar, FIFA sıralamasında Haziran 2017'den bu yana en yüksek konumuna ulaştı.
İspanya 1877 puanla zirvedeki yerini korurken, son dünya şampiyonu Arjantin 1873 puanla ikinci, Fransa ise 1870 puanla üçüncü sırada bulunuyor.
Sıralamada ilk 10'da yer alan ülkeler şöyle:
1. İspanya – 1877
2. Arjantin– 1873
3. Fransa – 1870
4. İngiltere – 1834
5. Brezilya – 1760 (2 sıra yükseldi)
6. Portekiz – 1760 (1 sıra düştü)
7. Hollanda – 1756 (1 sıra düştü)
8. Belçika – 1731
9. Almanya – 1724 (1 sıra yükseldi)
10. Hırvatistan – 1717 (1 sıra yükseldi)