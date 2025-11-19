Habertürk
        18 yıl sonra parmak izi eşleşti! Cani anneye kelepçe! | Son dakika haberleri

        18 yıl sonra parmak izi eşleşti! Cani anneye kelepçe!

        Kocaeli'de 18 yıl önce bebeğini öldürüp, çöpe atan anne yakalandı. Buna göre yeniden açılan dosyada, bebeğin çöp konteynerinin içinde bulunduğu kutudaki parmak izi ile anne E.N.Ö.'nün parmak izi eşleşti. Sakarya'da yakalanan şüpheli., emniyetteki sorgusunda bebeğini kordon bağıyla boğup öldürerek çöpe attığını itiraf etti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.11.2025 - 16:38 Güncelleme: 19.11.2025 - 16:38
        18 yıl sonra parmak izi eşleşti! Cani anneye kelepçe!
        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yeni doğmuş bebeğini öldürerek çöp konteynerine atan E.N.Ö. (41), 18 yıl sonra tespit edilip, yakalandı.

        DHA'nın haberine göre İzmit ilçesine bağlı Yahyakaptan Mahallesi'nde 27 Mayıs 2007'de çöpte yeni doğmuş kız bebek ölü bulundu.

        Bebeğin cenazesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Mezarlık Müdürlüğü'ne ait Kimsesizler Mezarlığı’nda defnedildi. Olay faili meçhul olarak kaldı.

        DOSYA YENİDEN AÇILDI

        Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 8 ay önce dosyayı yeniden açtı. Kapatılan dosyada olan tüm şüpheliler yeniden sorgulanırken, olay tarihinde toplanan deliller tekrar incelemeye alındı.

        8 ay süren soruşturmada, 18 yıl önce bebeğin çöp konteynerinin içinde bulunduğu kutudaki parmak izi ile E.N.Ö.’nün parmak izi eşleşti. Soruşturma kapsamında, bebeğin annesinin E.N.Ö. olduğu tespit edildi.

        İTİRAF ETTİ

        Sakarya'nın Sapanca ilçesinde yakalanan E.N.Ö., emniyetteki sorgusunda; bebeğini kordon bağıyla boğup öldürerek çöpe attığını itiraf etti. E.N.Ö., olay tarihinde bebeğin evlilik dışı olduğunu söylerken, bebeğin babası hakkında bilgi vermedi. Bebekle DNA'sı da eşleşen E.N.Ö. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

        #Son dakika haberler
