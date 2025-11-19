Habertürk
        Haberler Spor Futbol Milli Takım A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası'na nasıl katılır? Muhtemel rakipler... - Futbol Haberleri

        A Milli Takım, Dünya Kupası'na nasıl katılır? İşte muhtemel rakiplerimiz...

        2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nu ikinci tamamlayan A Milli Futbol Takımımız, adını play-off'lara yazdırdı. Peki; Bizim Çocuklar'ın Dünya Kupası'na direkt katılma şansı nedir, Dünya Kupası'na nasıl katılır? Muhtemel rakiplerimiz kimler? İşte tüm detaylar...

        Giriş: 19.11.2025 - 00:59 Güncelleme: 19.11.2025 - 01:00
        1

        2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nun altıncı ve son haftasında A Milli Futbol Takımımız, konuk olduğu İspanya ile 2-2 berabere kaldı.

        2

        Bu sonuçla grupta puanını 13'e çıkaran ve grubu 2'nci sırada bitiren 'Bizim Çocuklar', Dünya Kupası'na katılmak için play-off oynamaya hakkını elde etti.

        3

        A MİLLİ TAKIM İLK TORBADA YER ALACAK

        12 grup lideri direkt turnuvaya katılım sağlarken; grubunu ikinci tamamlayan Bizim Çocuklar, play-off'larda ilk torbada yer alacak.

        4

        ULUSLAR LİGİ'NDEN 4 TAKIM GELECEK

        Dünya Kupası'na son 4 bilet için ise 12 grup ikincisi ve UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek 4 takım mücadele edecek. Bu turda 16 takım 4 torbaya ayrılacak ve kura çekimi 20 Kasım Perşembe günü gerçekleştirilecek.

        5

        TEK MAÇ ÜZERİNDEN OYNANACAK

        Her grupta takımlar 26 Mart 2026'da yarı final ve 31 Mart 2026'da final oynayacak. Tek maç eleme usulü üzerinden oynanacak maçlar sonunda 2 turu geçen 2026 Dünya Kupası'na gitmeye hak kazanacak.

        6

        YARI FİNAL SAHAMIZDA OLACAK!

        Yarı finalde 1. ve 2. torbada yer alan takımlar, maçlarını evlerinde oynayacak. Böylelike yarı final maçı Türkiye'de oynanacak, final maçının ev sahibi ise gerçekleştirilecek kura çekimi sonrası belirlenecek.

        7

        İşte Bizim Çocuklar'ın Dünya Kupası play-off ilk turundaki muhtemel rakipleri:

        8

        Romanya

        9

        Kuzey Makedonya

        10

        Kuzey İrlanda

        11

        İsveç

