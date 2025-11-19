ULUSLAR LİGİ'NDEN 4 TAKIM GELECEK

Dünya Kupası'na son 4 bilet için ise 12 grup ikincisi ve UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek 4 takım mücadele edecek. Bu turda 16 takım 4 torbaya ayrılacak ve kura çekimi 20 Kasım Perşembe günü gerçekleştirilecek.