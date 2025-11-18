Galatasaray'a milli ara yaramadı!
Hem Süper Lig hem Şampiyonlar Ligi'nde kritik fikstüre girecek olan Galatasaray'a üst üste kötü haberler geldi.
Milli maç arası öncesi ilk yenilgisini alan Galatasaray milli maç arasına ligde lider, Şampiyonlar Ligi'nde de iddialı girmişti.
Milli maç arası sonrası hem ligde hem Şampiyonlar Ligi'nde sıkışık fikstüre girecek olan sarı-kırmızılılara üst üste kötü haberler geldi.
Kötü haberler silsilesi İlkay Gündoğan'la başladı. Bodo/Glimt müsabakası öncesi gerçekleştirilen son taktik provanın ardından ilave çalışma yapan tecrübeli futbolcu adalesinden sakatlandı.
Ajax deplasmanı öncesi bir kötü haber de Yunus Akgün'den geldi. Kasığında fıtık tespit edilen milli futbolcu Hollanda'ya götürülmedi ardından ameliyat kararı alındı.
Bahis operasyonunda Eren Elmalı ve Metehan Baltacı'nın bahis oynadığı tespit edilirken PFDK 2 futbolcuya da ceza verdi.
Eren Elmalı 45 gün, Metehan Baltacı ise 9 ay hak mahrumiyeti alırken suların durulduğu düşünülüyordu...
Kötü haberler silsilesi milli maçlarda devam etti. Galatasaray’da gözler Victor Osimhen’in durumuna çevrildi. Nijerya Milli Takımı’nın Demokratik Kongo ile oynadığı play-off karşılaşmasına ilk 11’de başlayan yıldız golcü, arka adalesinde hissettiği ağrı nedeniyle ikinci yarıda oyuna devam edemedi.
İlk bilgilere göre Osimhen, sprint attığı bir pozisyonda adalesinde çekme hissettiği için oyundan çıkmak zorunda kaldı. Yıldız forvetin yarın İstanbul’a dönerek MR kontrolünden geçeceği belirtildi.
İlk tahminlere göre Osimhen’in adalesinde kanama ihtimali bulunuyor ve bu durumda tedavi sürecinin bir haftayı geçebileceği belirtiliyor. Kanama olması durumunda Galatasaray cephesi, 1 Aralık’taki Fenerbahçe derbisine oyuncuyu yetiştirebilmek için tüm imkânları seferber etmeye hazırlanıyor.
Diğer yandan korkulduğu gibi kanama olmaması durumunda ise Union Saint-Gilloise maçı için de umut var... Osimhen için uçak yollanırken Nijeryalı yıldızın Türkiye'ye gelir gelmez MR'ı çekilecek; durumu netleşecek.
Antrenmanda sakatlanan Berkan Kutlu ile milli takım kampında sakatlanan Kaan Ayhan, Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek.
Tek iyi haber ise Abdülkerim Bardakcı'dan geldi... Milli Takım'da sakatlanan ve ağrıları bulunan tecrübeli futbolcu ise Gençlerbirliği karşılaşmasında sahaya çıkabilecek durumda görünüyor.