Galatasaray'a milli ara yaramadı!

İlk tahminlere göre Osimhen’in adalesinde kanama ihtimali bulunuyor ve bu durumda tedavi sürecinin bir haftayı geçebileceği belirtiliyor. Kanama olması durumunda Galatasaray cephesi, 1 Aralık’taki Fenerbahçe derbisine oyuncuyu yetiştirebilmek için tüm imkânları seferber etmeye hazırlanıyor.