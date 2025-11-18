A Milli Takım, İspanya'da galibiyet peşinde!
A Milli Futbol Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'ndaki son maçında lider İspanya'ya konuk olacak. Grupta ilk 2 sırayı garantileyen 'Bizim Çocuklar', puan kaybı yaşamayan ve elemelerde kalesinde gol görmeyen 'Boğalar'a karşı zoru başarıp galip gelmek istiyor. Ay-yıldızlılar, Dünya Kupası'na doğrudan katılmak için ise İspanya'yı en az 7 farkla mağlup etmek zorunda... İşte zorlu mücadele öncesi A Milli Takım'ın muhtemel 11'i...
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu altıncı ve son maçında bu akşam deplasmanda İspanya ile karşı karşıya gelecek.
Sevilla şehrindeki La Cartuja Stadı'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 22.45'te başlayacak ve TV8'den naklen yayınlanacak.
Karşılaşmada Almanya Futbol Federasyonundan hakem Felix Zwayer düdük çalacak. Zwayerh'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Robert Kempter ve Christian Dietz yapacak. Mücadelenin 4. hakemi Sven Jablonski olacak.
E Grubu'nda son maçlar öncesinde İspanya ve Türkiye, grubu ilk iki içinde bitirmeyi garantiledi. Ay-yıldızlı ekibimiz, 12 puanla ikinci, İspanya ise 15 puanla liderlik koltuğunda yer alıyor. Milli takımımızın kazanması durumunda genel averaja bakılacak. Son maç öncesinde İspanya'nın, Türkiye'ye 14 gol averaj üstünlüğü bulunuyor.
LİDERLİK İÇİN 7 FARKLI GALİBİYET GEREKİYOR
Türkiye'nin liderlik ve Dünya Kupası'na doğrudan katılımı için matematiksel olarak tek şansı İspanya'yı 7 farklı mağlup etmesinden geçiyor.
Grupta Gürcistan'ın 3 puanı bulunurken, Bulgaristan ise puanla tanışamadı.
Grubun diğer maçında aynı saatte Bulgaristan, Gürcistan'ı konuk edecek.
GRUP LİDERİ DOĞRUDAN DÜNYA KUPASI'NA GİDECEK
ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde düzenlenecek ve 48 takımın mücadele edeceği 2026 Dünya Kupası'na, eleme maçları sonucunda Avrupa'dan 16 takım katılım hakkı kazanacak.
Kasım ayında sona erecek Avrupa elemelerinde, gruplarını lider tamamlayan 12 takım doğrudan Dünya Kupası'na katılım hakkı elde edecek.
Son 4 bilet için ise 12 grup ikincisi ile UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek 4 takımın katılımıyla toplam 16 takım mücadele edecek. Play-off maçları 2026'nın mart ayında oynanacak.
MİLLİ TAKIM'DA 6 EKSİK
Ay-yıldızlı ekipte cezalı İsmail Yüksek'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Hakan Çalhanoğlu, Abdülkerim Bardakcı, Kaan Ayhan, Aral Şimşir ve Kerem Aktürkoğlu zorlu mücadelede forma giyemeyecek.