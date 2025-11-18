Fırtınalı bir gün olacak! Hızı 70 km'yi bulacak!
Meteoroloji'den alınan bilgiye göre yurt genelinde yağış beklenmiyor. Edirne ve Kırklareli çevresinde sağanak uyarısında bulunuldu. Sıcaklık, batının yanı sıra doğuda da 2-4 derece yükseliyor. Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında fırtınanın hızı, saatte 70 km'yi bulacak. İllerimizde hava durumu şöyle...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Edirne ve Kırklareli çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
MARMARA VE EGE'DE FIRTINA UYARISI
Rüzgarın; Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/saat) esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’nun kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
DOĞUDA SICAKLIK 2-4 DERECE ARTIYOR
Hava sıcaklıklarının doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.
İLLERİMİZDE HAVA DURUMU
Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:
ANKARA: 17, Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL: 21, Parçalı bulutlu
İZMİR: 23, Parçalı ve az bulutlu
BURSA: 25, Parçalı bulutlu
KOCAELİ: 24, Parçalı bulutlu
ÇANAKKALE: 22, Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ: 19, Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı
A.KARAHİSAR: 18, Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ: 22, Parçalı ve az bulutlu
MANİSA: 22, Parçalı ve az bulutlu
ADANA: 24, Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA: 24, Parçalı ve az bulutlu
HATAY: 20, Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA: 19, Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR: 18, Parçalı ve az bulutlu
KAYSERİ: 16, Parçalı ve az bulutlu
KONYA: 19, Parçalı ve az bulutlu
BOLU: 18, Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE: 22, Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK: 21, Parçalı ve az bulutlu
SİNOP: 22, Parçalı ve az bulutlu
AMASYA: 18, Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN: 22, Parçalı ve az bulutlu
TRABZON: 20, Parçalı ve az bulutlu
RİZE: 19, Parçalı ve az bulutlu
ERZURUM: 8, Parçalı bulutlu
KARS: 13, Parçalı bulutlu
MALATYA: 12, Parçalı bulutlu
VAN: 12, Parçalı bulutlu
ŞANLIURFA: 20, Parçalı ve az bulutlu
DİYARBAKIR: 17, Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP: 17, Parçalı ve az bulutlu
MARDİN: 16, Parçalı ve az bulutlu
SİİRT: 17, Parçalı ve az bulutlu