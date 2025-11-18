Habertürk
Habertürk
        Hava durumu İstanbul: Fırtınalı bir gün olacak! Hızı 70 km'yi bulacak!

        Fırtınalı bir gün olacak! Hızı 70 km'yi bulacak!

        Meteoroloji'den alınan bilgiye göre yurt genelinde yağış beklenmiyor. Edirne ve Kırklareli çevresinde sağanak uyarısında bulunuldu. Sıcaklık, batının yanı sıra doğuda da 2-4 derece yükseliyor. Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında fırtınanın hızı, saatte 70 km'yi bulacak. İllerimizde hava durumu şöyle...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.11.2025 - 07:08 Güncelleme: 18.11.2025 - 07:08
        Fırtınalı bir gün olacak! Hızı 70 km'yi bulacak!
        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Edirne ve Kırklareli çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        MARMARA VE EGE'DE FIRTINA UYARISI

        Rüzgarın; Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/saat) esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’nun kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

        DOĞUDA SICAKLIK 2-4 DERECE ARTIYOR

        Hava sıcaklıklarının doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

        İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

        Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

        ANKARA: 17, Parçalı ve az bulutlu

        İSTANBUL: 21, Parçalı bulutlu

        İZMİR: 23, Parçalı ve az bulutlu

        BURSA: 25, Parçalı bulutlu

        KOCAELİ: 24, Parçalı bulutlu

        ÇANAKKALE: 22, Parçalı bulutlu

        KIRKLARELİ: 19, Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

        A.KARAHİSAR: 18, Parçalı ve az bulutlu

        DENİZLİ: 22, Parçalı ve az bulutlu

        MANİSA: 22, Parçalı ve az bulutlu

        ADANA: 24, Parçalı ve az bulutlu

        ANTALYA: 24, Parçalı ve az bulutlu

        HATAY: 20, Parçalı ve az bulutlu

        ISPARTA: 19, Parçalı ve az bulutlu

        ESKİŞEHİR: 18, Parçalı ve az bulutlu

        KAYSERİ: 16, Parçalı ve az bulutlu

        KONYA: 19, Parçalı ve az bulutlu

        BOLU: 18, Parçalı ve az bulutlu

        DÜZCE: 22, Parçalı ve az bulutlu

        ZONGULDAK: 21, Parçalı ve az bulutlu

        SİNOP: 22, Parçalı ve az bulutlu

        AMASYA: 18, Parçalı ve az bulutlu

        SAMSUN: 22, Parçalı ve az bulutlu

        TRABZON: 20, Parçalı ve az bulutlu

        RİZE: 19, Parçalı ve az bulutlu

        ERZURUM: 8, Parçalı bulutlu

        KARS: 13, Parçalı bulutlu

        MALATYA: 12, Parçalı bulutlu

        VAN: 12, Parçalı bulutlu

        ŞANLIURFA: 20, Parçalı ve az bulutlu

        DİYARBAKIR: 17, Parçalı ve az bulutlu

        GAZİANTEP: 17, Parçalı ve az bulutlu

        MARDİN: 16, Parçalı ve az bulutlu

        SİİRT: 17, Parçalı ve az bulutlu

        #hava durumu
