Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Edirne ve Kırklareli çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

MARMARA VE EGE'DE FIRTINA UYARISI

Rüzgarın; Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/saat) esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’nun kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DOĞUDA SICAKLIK 2-4 DERECE ARTIYOR

Hava sıcaklıklarının doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

ANKARA: 17, Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL: 21, Parçalı bulutlu

İZMİR: 23, Parçalı ve az bulutlu

BURSA: 25, Parçalı bulutlu

KOCAELİ: 24, Parçalı bulutlu

ÇANAKKALE: 22, Parçalı bulutlu KIRKLARELİ: 19, Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı A.KARAHİSAR: 18, Parçalı ve az bulutlu DENİZLİ: 22, Parçalı ve az bulutlu MANİSA: 22, Parçalı ve az bulutlu ADANA: 24, Parçalı ve az bulutlu ANTALYA: 24, Parçalı ve az bulutlu HATAY: 20, Parçalı ve az bulutlu ISPARTA: 19, Parçalı ve az bulutlu ESKİŞEHİR: 18, Parçalı ve az bulutlu KAYSERİ: 16, Parçalı ve az bulutlu KONYA: 19, Parçalı ve az bulutlu BOLU: 18, Parçalı ve az bulutlu DÜZCE: 22, Parçalı ve az bulutlu ZONGULDAK: 21, Parçalı ve az bulutlu SİNOP: 22, Parçalı ve az bulutlu AMASYA: 18, Parçalı ve az bulutlu SAMSUN: 22, Parçalı ve az bulutlu TRABZON: 20, Parçalı ve az bulutlu RİZE: 19, Parçalı ve az bulutlu ERZURUM: 8, Parçalı bulutlu KARS: 13, Parçalı bulutlu MALATYA: 12, Parçalı bulutlu VAN: 12, Parçalı bulutlu ŞANLIURFA: 20, Parçalı ve az bulutlu