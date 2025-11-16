Habertürk
        Haberler Dünya İsrailliler, hükümetin 7 Ekim'deki başarısızlıklarının araştırılması için komisyon kurulması talebiyle gösteri düzenledi | Dış Haberler

        İsrailliler, hükümetin 7 Ekim'deki başarısızlıklarının araştırılması için komisyon kurulması talebiyle gösteri düzenledi

        İsraillilerin, hükümetin 7 Ekim 2023'teki saldırıya ilişkin başarısızlıklarının araştırılması amacıyla bağımsız ve resmi bir soruşturma komisyonu kurulmasını talep ederek, başkent Tel Aviv'de protesto düzenlediği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2025 - 09:22 Güncelleme: 16.11.2025 - 09:22
        1

        İsrail'in Haaretz gazetesinde yer alan haberde, binlerce göstericinin protestoya Tel Aviv'in merkezindeki Begin Caddesi'nde, Savunma Bakanlığı karargahı yakınında başladığı ve kalabalığın daha sonra Habima Meydanı'na doğru yürüdüğü belirtildi.

        2

        Times of Israel gazetesinin haberinde ise protestoların, ülke genelinde devam eden daha geniş bir hareketin parçası olduğu ifade edildi.

        Haberde, protestocular tarafından devletin saldırıyı ele alış biçimindeki "başarısızlığın" araştırılması için bağımsız ve resmi bir komisyon kurulmasının talep edildiği bildirildi.

        3

        Göstericilerin, "sorumluluğun göz ardı edilemeyeceğini" vurgulayan sloganlar attığı kaydedildi.

        Aynı haberde, saldırıda hayatını kaybedenlerden birinin (adı açıklanmayan) babasının, soruşturmanın "zorunlu olduğunu" söylediği ve yaşananları "devletin kalbinde tüm yönleriyle açığa çıkarılması gereken bir felaket" olarak tanımladığı aktarıldı.

        4

        İsrailli siyasi ve askeri yetkililer, bu olayın ciddi bir güvenlik zafiyeti olduğunu kabul etmiş, bazıları sorumluluğu üstlenerek istifa etmişti.

        5

        İsrail, 8 Ekim 2023'ten bu yana ABD'nin de desteğiyle Gazze'de yürüttüğü saldırılara paralel olarak Batı Şeria'da da askeri operasyonlarını yoğunlaştırdı.

        6

        İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında ise çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 69 bin 176 kişi hayatını kaybetti, 170 bin 690 kişi yaralandı.

        7

        Gazze Şeridi’nde 10 Ekim 2025’ten bu yana yürürlükte olan ateşkes, İsrail tarafından sık sık ihlal ediliyor.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

