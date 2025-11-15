Türkiye - Bulgaristan: 2-0 (MAÇ SONUCU)

A Milli Takımımız, 2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'ndaki 5. maçında Bulgaristan'ı 2-0'lık skorla devirdi.

Bursa'da oynanan mücadelede ay-yıldızlılara üç puanı getiren golleri 18. dakikada penaltıdan Hakan Çalhanoğlu ve 83. dakikada Chernev (kendi kalesine) kaydetti.

Grupta puanını 12'ye çıkaran ve bitime 1 maç kala grubu ilk 2 sırada bitirmeyi garantileyen 'Bizim Çocuklar', Dünya Kupası'na katılmak için play-off oynamayı garantiledi.

GRUP LİDERLİĞİ İÇİN İSPANYA'YI EN AZ 7 FARKLA YENMELİYİZ

A Milliler, gruptaki 6. ve son maçında 18 Kasım Salı akşamı 15 puanlı grup lideri İspanya ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Ay-yıldızlıların, grup lideri olup direkt Dünya Kupası'na katılmak için İspanya'yı en az 7 farklı mağlup etmesi gerekiyor. Puan eşitliği halinde kurallar gereği grup liderini genel averaj belirleyecek. Son maçlar öncesi lider İspanya'nın averajı +19. A Milliler'in ise +5 averajı bulunuyor.

REKLAM

DÜNYA KUPASI YOLU

ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde düzenlenecek ve 48 takımın mücadele edeceği 2026 Dünya Kupası'na, eleme maçları sonucunda Avrupa'dan 16 takım katılım hakkı kazanacak.

Kasım ayında sona erecek Avrupa elemelerinde, gruplarını lider tamamlayan 12 takım doğrudan Dünya Kupası'na katılım hakkı elde edecek.

Son 4 bilet için ise 12 grup ikincisi ile UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek 4 takımın katılımıyla toplam 16 takım mücadele edecek. Play-off maçları 2026'nın mart ayında oynanacak.