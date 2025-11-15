Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem İstanbul Beyoğlu metro inşaatında iskele çöktü | Son dakika haberleri

        Beyoğlu metro inşaatında iskele çöktü! Yaralanan işçiler kurtarıldı

        Beyoğlu'nda metro inşaatındaki çalışmalar sırasında iskele çöktü. Kaza sırasında 4 işçi yaralandı. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Göçük altında kimsenin kalmadığı belirtilirken yaralanan 4 işçiden 2'si kendi çabalarıyla 2'si ise itfaiye tarafından kurtarıldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.11.2025 - 21:54 Güncelleme: 15.11.2025 - 23:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Beyoğlu metro inşaatında iskele çöktü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Beyoğlu'nda metro inşaatının beton dökümü sırasında iskele çöktü, 4 işçi yaralandı.

        Meclis-i Mebusan Caddesi'nde, Kabataş İskelesi'nin yanındaki M7 metro hattında yapılan çalışma sırasında, eksi 6. katındaki iskelede çökme meydana geldi.

        GÖÇÜK ALTINDA KALAN YOK 4 İŞÇİ DE KURTARILDI

        4 işçinin yaralandığı olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

        2 işçinin kendi çabalarıyla diğer ikisinin ise itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldığı belirtildi. Yaralı işçiler hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

        VALİLİKTEN AÇIKLAMA

        İstanbul Valiliği, Beyoğlu'ndaki metro inşaatında iskele çökmesi üzerine göçük alanında kalan 2 işçinin ilk müdahale sonucu, diğer 3 işçinin de ekiplerin çalışmasıyla çıkarılarak hastaneye kaldırıldığını bildirdi.

        Valiliğin açıklamasında, saat 20.30 sıralarında Beyoğlu Ömer Avni Mahallesi'nde bulunan metro şantiye alanında göçük meydana geldiği, olayın ardından bölgeye çok sayıda emniyet, itfaiye, UMKE ve AFAD ekibinin sevk edildiği bildirildi.

        Olayda iki işçinin göçük alanından ilk müdahale sonucu çıkarıldığı belirtilen açıklamada, "Göçükte kalan 3 işçi ise ekiplerin çalışması sonucu çıkarılmıştır. Yaralı olarak çıkarılan 3 işçi sağlık ekipleri tarafından bölgedeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınmıştır." ifadeleri kullanıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Beyoğlu metro inşaat
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bizim Çocuklar play-off biletini kaptı!
        Bizim Çocuklar play-off biletini kaptı!
        Zehirlenen ailenin kaldığı otelde 2 yeni vaka!
        Zehirlenen ailenin kaldığı otelde 2 yeni vaka!
        Yangında 30 kedisiyle birlikte öldü
        Yangında 30 kedisiyle birlikte öldü
        "Yıl sonuna kadar 453 bin konutu teslim etmiş olacağız"
        "Yıl sonuna kadar 453 bin konutu teslim etmiş olacağız"
        Kafasında iğne unutuldu!
        Kafasında iğne unutuldu!
        İstanbul'da sahile akın
        İstanbul'da sahile akın
        Lübnan İsrail'i BMGK'ye şikayet edecek
        Lübnan İsrail'i BMGK'ye şikayet edecek
        Rafa Silva'dan Beşiktaş'a 21 maddelik cevap!
        Rafa Silva'dan Beşiktaş'a 21 maddelik cevap!
        Zehirlenme dehşetinde anne ve babanın ifadeleri ortaya çıktı!
        Zehirlenme dehşetinde anne ve babanın ifadeleri ortaya çıktı!
        Yasemin börek alacaktı... Bursa'da vahşet!
        Yasemin börek alacaktı... Bursa'da vahşet!
        Öldürüp gömdüler! Üzerine bina diktiler... 6 Şubat depremi cinayeti ortaya çıkardı!
        Öldürüp gömdüler! Üzerine bina diktiler... 6 Şubat depremi cinayeti ortaya çıkardı!
        Alev topundan koşarak çıkmıştı... 7 gün savaştı!
        Alev topundan koşarak çıkmıştı... 7 gün savaştı!
        Çalışanını darp etmişti! Fenomen oyuncu tutuklandı!
        Çalışanını darp etmişti! Fenomen oyuncu tutuklandı!
        "Burada herkesin yeri dolar"
        "Burada herkesin yeri dolar"
        Bilinçsiz kullanımı organları bitiriyor
        Bilinçsiz kullanımı organları bitiriyor
        Serdal Adalı: Rafa Silva futbolu bırakmak istedi
        Serdal Adalı: Rafa Silva futbolu bırakmak istedi
        "Hiç aklımıza gelmeyecek bir şekilde..."
        "Hiç aklımıza gelmeyecek bir şekilde..."
        'Mar-a-Lago yüzü' trendi yükselişte
        'Mar-a-Lago yüzü' trendi yükselişte
        Türk Marşı'nın adı neden Türk Marşı?
        Türk Marşı'nın adı neden Türk Marşı?