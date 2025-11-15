Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yıl sonuna kadar 453 bin konutu teslim etmiş olacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman'da 350 Bininci Afet Konutu Kura Çekimi, Anahtar Teslimi ve Yapımı Tamamlanan Yatırımların Toplu Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Karşılamanızdan dolayı her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Rabbim dayanışmamızı daim eylesin. Bir kardeşiniz, bir yoldaşınız olmaktan her zaman gurur duydum.

"GECE GÜNDÜZ ÇALIŞIYORUZ"

Bizim insanımızın derdine çare bulmaktan başka hiçbir amacımız yok. Biz ülkeye eser kazandırmanın peşindeyiz. Sizler de zaten çok iyi görüyorsunuz. Gece gündüz çalışıyor, sizi yuvalarınıza yerleştirmek için çaba harcıyoruz.

11 ilimizde yapımını tamamladığımız 350 bininci yuvamızın anahtarlarını teslim etmenin gururunu yaşıyoruz. Yuvalarınızın hayırlı olmasını diliyorum.

53 binden fazla canımızı toprağa verdiğimiz felakette 11 ilimiz zarar gördü. Millet ve devlet olarak çok zor bir imtihanla sınandık. Dünyada çok az milletin taşıyabileceği yükün altında omuz omuza vererek kalktık. Herkes iyi bir sınav veremedi. Millet burada can derdindeyken siyasi rant peşinde vicdansızlar çıktı. Oy tercihlerinden dolayı depremzedelerimizin kapı dışarı atıldığı sahnelere şahitlik ettik. Seçimlerden önce bol bol fotoğraf çektirip bir daha yolları buraya düşmeyen deprem turistlerini gördük. Lafa gelince mangalda kül bırakmayanları, medyada ve sosyal medyada hükümet düşmanlığı yapanları şimdi ne gören var ne duyan var. Biz ise depremzedelerimizi hiç yalnız bırakmadık. Sizlerin talep ve beklentilerine kulaklarımızı tıkamadık. Sadece enkazları kaldırmadık, anka kuşu misali küllerimizden yeniden doğduk. Kardeşlerimizi yeni evlerini kavuşturuyor, şehirlerimizi ayağa kaldırıyoruz. Eylülde 304 bininci konutu teslim etmiştik. Bugün de yüzde 78'ini tamamladık, 350 bininci konutumuzun anahtarlarını teslim ediyoruz. Depremin üzerinden geçen 2 yılda sadece Adıyaman'da 38 bin konut ve iş yerini teslim ettik. Türkiye'nin en büyük 2. şantiyesini Adıyaman'da kurduk.

"ESERLERİMİZLE, HİZMETLERİMİZLE KONUŞUYORUZ" Böylece 11 ilimizde toplam 350 bin 178 bağımsız bölümün anahtarlarını hak sahibi kardeşlerimize teslim etmiş oluyoruz. Deprem konutları ve iş yerleriyle birlikte diğer yatırımları da hizmete alıyoruz. İnşallah yıl sonunda toplam 43 bin 573 bağımsız bölümü, 11 ilde 453 bin bağımsız bölümü teslim etmeyi planlıyoruz. Atalarımızın dediği gibi iş bilenin, kılıç kuşananın. Biz eserlerimizle, hizmetlerimizle konuşuyoruz. Bizim boş işlerle, boş tartışmalarla kaybedecek bir saniyemiz yok. Ana muhalefetin başındaki zat, günlerdir bizi, yargıyı hedef alıyor. Son seçimde kapı kapı gezdikleri, eski ittifak ortakları bile bunların öfkesinde kurtulamıyor. Öyle bir faşizm ki aykırı tek söze tahammülleri yok. Her gün bir yalanı ortaya çıkıyor, sürekli geri vitese takıyor. Yalan makinesi mi ana muhalefetin başı mı belli değil. Bir partinin genel başkanına o üslup, o hakaretler yakışıyor mu? Ana muhalefet partisinin lideri sokak ağzıyla muhalefet yapar mı? Oradan oraya sürüklediği CHP'li vatandaşlarımıza her gün 3-5 kez konuşuyor, ne dediğini anlayan var mı? Milletin faydasına kurduğu bir cümle var mı? Her gün yargı mensuplarına hakaret ediyor, birilerini tehdit ediyor. Yargıyı siyasallaştırmanın kime ne faydası olacak? CHP genel başkanının dürüstlükten uzak üslubu en fazla CHP'li vatandaşlarımızı rencide etmektedir. Bizim kadar onlar da rahatsız. Bıkmışlar, yılmışlar, usanmışlar. Değerli kardeşlerim sınırlarımızın ötesinde bu kadar kriz varken, ülkemiz için çözüm beklenirken biz bu zatın yaptıklarıyla, sözleriyle zerre kadar ilgilenmiyoruz. Bu zatın milletin milyarlarca lirasını talan eden şebekeyi aklama çabalarıyla ilgilenmiyoruz. Bu şahsın iyice gençlerin eğlencesi haline gelen zavallı halleriyle ilgilenmiyoruz. Biz sadece işimize bakıyoruz.