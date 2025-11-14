Habertürk
        Yan Yana sinemada, Palamut Zamanı sahnede... Haftanın kültür sanat ajandası

        Yan Yana sinemada, Palamut Zamanı sahnede... Haftanın kültür sanat ajandası

        Bu hafta sinema, tiyatro, konser ve sergi programlarıyla dopdolu! Haluk Bilginer ve Feyyaz Yiğit'in başrollerinde yer aldığı Yan Yana vizyonda öne çıkarken, sahnede Palamut Zamanı ve Takımyıldızları dikkat çekiyor. Zorlu PSM'de MIX Festival müzikseverleri bekliyor, İstanbul Modern ve Pera Film ise sinema ve sanatın kesiştiği özel seçkilerle sanatseverlerle buluşuyor. Haftanın kültür sanat ajandasını Haberturk.com Yazı İşleri Koordinatörü Kadir Kaymakçı, Bilge Tunçer'e değerlendirdi

        Giriş: 14.11.2025 - 09:45 Güncelleme: 14.11.2025 - 09:45
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Bu hafta vizyona giren filmler arasında Yan Yana öne çıkıyor. Haluk Bilginer ve Feyyaz Yiğit’in başrollerini paylaştığı film, yamaç paraşütü kazası sonucu boynundan aşağısı felç kalan zengin bir adam ile onun yardımcısı olarak işe alınan genç adam arasında gelişen beklenmedik dostluğu anlatıyor.

        Sihirbazlar Çetesi serisinin üçüncü filmi, çok değerli bir elmas soygunu için yeniden bir araya gelen ve yanlarına genç illüzyonistleri alan Atlılar ekibinin yeni macerasını anlatıyor.

        Before Üçlemesi ve Boyhood gibi filmlerin yönetmeni Richard Linklater’ın yeni filmi Mavi Ay, Broadway’in altın çağında geçen tek gecelik bir içsel hesaplaşmayı beyazperdeye taşıyor.

        Usta yönetmen Çağan Irmak’ın yazıp yönettiği ilk tiyatro oyunu olan Palamut Zamanı, iki kadının kesişen hayatlarını anlatırken, sosyal medyanın linç kültüründen yalnızlığa uzanan hikayesiyle derin bir yüzleşme sunmayı hedefliyor. Başrollerini Ayda Aksel ve Alina Boz'un paylaştığı oyun, 23 Kasım’da Zorlu PSM’de…

        İngiliz yazar Nick Payne’in kaleminden çıkan ve bir partide tanışan iki insan arasındaki romantik ilişkinin paralel evrenlerdeki yaşamlarını konu alan Takımyıldızları, Özge Erdem ve Kemal Kayaoğlu’nun performansıyla 16 ve 30 Kasım'da Minoa Pera’da…

        Bu hafta dolu dolu bir konser programı bizleri bekliyor. Elektronik müzikten indie’ye, cazdan dans müziğine kadar farklı türlerden yerli ve yabancı sanatçıları bir araya getiren MIX Festival 14-15 Kasım’da ‘Çok sesli festival’ mottosuyla 9. kez Zorlu PSM’de müzikseverlerle buluşacak.

        ‘Aşk Nereden Nereye’, ‘Böyle Kahpedir Dünya’ ve ‘Beni Boş Yere Yorma’ gibi şarkıların mimarı Gripin 15 Kasım’da IF Performance Hall Beşiktaş’ta şarkılarını hayranlarıyla söylüyor.

        Yeni Türkü, 19 Kasım tarihinde Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi’nde sevenleriyle buluşuyor!

        Hannah Merrick ve Craig Whittle’dan oluşan Liverpool çıkışlı ikili King Hannah sade ama yoğun duygular uyandıran performanslarıyla 16 Kasım'da İKSV'de.

        Yapı Kredi bomontiada, 21- 30 Kasım tarihleri arasında, imgenin belirsizliğini ve tanımsızlığını odak noktasına alan 10 sanatçının yer aldığı Adlandırılamayan sergisine ev sahipliği yapacak.

        İstanbul Modern Sinema, 20-30 Kasım tarihleri arasında dünyanın en köklü film festivallerinden Locarno Film Festivali'ni üçüncü kez İstanbul'a taşıyacak. Ağustos ayında gerçekleşen festivalden derlenen programda, tamamı Türkiye prömiyeri olacak 9 film yer alıyor.

        Pera Film, müzenin 20. yılına özel hazırladığı Bütün O Sanat başlıklı film programında sinema ile farklı sanat disiplinlerinin buluştuğu yapımları beyazperdeye taşıyor. 18 Ocak 2026'ya kadar devam edecek program, 20 filmden oluşan zengin seçkisiyle biyografilerden belgesellere, dans ve müzikten toplumsal hafıza hikâyelerine uzanan kürasyonunu sinemaseverlerle buluşturuyor.

        #kültür sanat ajandası
        #yan yana
        #Palamut Zamanı
        #haberler
