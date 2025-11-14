Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Kuzey Kore'de gerçekten dış dünya ile iletişim ve sosyal medya yasak mı?

        Kalabalıklar arasındaki izolasyon: Kuzey Kore'de gerçekten dış dünya ile iletişim ve sosyal medya yasak mı?

        Dünyanın en kapalı ülkesi olarak bilinen Kuzey Kore'de iletişim yalnızca devletin izniyle mümkün. Sosyal medya yasak, uluslararası aramalar izleniyor, internet erişimi ise neredeyse sıfır. Halk, dijital bir duvarın ardında yaşıyor. İşte detaylar!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.11.2025 - 07:30 Güncelleme: 14.11.2025 - 07:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kuzey Kore'de bunlar gerçekten yasak mı?
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kuzey Kore’de “izolasyon” sadece fiziksel sınırlarla sınırlı değil, bilgiyle de örülmüş durumda. İnternetin yasak olduğu, dış dünyayla iletişimin suç sayıldığı bir ülkede insanlar sessizlik içinde yaşıyor. İşte detaylar!

        İLETİŞİM ÜZERİNDE KONTROL

        Kuzey Kore’de devlet, vatandaşların mobil telefon ve internete erişimini stratejik bir denetim aracı olarak kullanıyor. Uluslararası insan hakları raporlarına göre, yurtdışındaki sevdikleriyle iletişim kurmaya çalışan kişiler ciddi cezalarla karşılaşıyor; bazıları sorgusuz şekilde hapis kamplarına gönderiliyor.

        Özellikle Çin sınırına yakın bölgelerde, kaçak yollarla kullanılan yabancı mobil hatlar “ihanet” suçu olarak değerlendiriliyor. Devlet, yabancı hatlar üzerinden konuşan ya da mesajlaşan bireyleri sistematik olarak izliyor ve cezalandırıyor.

        REKLAM

        İNTERNET VE SOSYAL MEDYA ERİŞİMİ

        Ülkede geniş anlamda internet erişimi yok denecek kadar az. Vatandaşların çoğu yalnızca “Kwangmyong” adlı, tamamen devlet kontrolündeki kapalı bir intranet ağına erişebiliyor. Bu sistemde sadece onaylı içerikler, devlet gazeteleri ve eğitim materyalleri bulunuyor.

        Facebook, Twitter, YouTube gibi sosyal medya platformları yıllardır yasaklı. Yabancı medya kuruluşlarının sitelerine erişim tamamen engellenmiş durumda. Bu yasaklar, az sayıda ayrıcalıklı kişinin bile küresel bilgi akışına ulaşmasını neredeyse imkânsız hale getiriyor.

        SEBEPLER VE ETKİLERİ

        Kuzey Kore yönetimi, bu sıkı denetimleri “dış ideolojik tehditlere karşı ulusal güvenlik önlemi” olarak savunuyor. Ancak bu politikalar, vatandaşların haber alma, düşünce ve ifade özgürlüğü hakkını ciddi şekilde ihlal ediyor.

        Ülkeden kaçan kişilerin aktardığına göre, yurtdışına çıkan biri ailesiyle iletişime geçerse hem kendisi hem de geride kalan yakınları büyük risk altında kalıyor. Bu durum, birçok ailenin birbirinden tamamen kopmasına, yıllarca haber alınamamasına yol açıyor.

        İNSANİ SONUÇLAR

        Kuzey Kore’de iletişimin kısıtlanması yalnızca teknolojik bir mesele değil; aynı zamanda toplumsal bir izolasyon biçimi. Bilgiye ulaşmak, paylaşmak ya da dünyada olup biteni merak etmek bile “şüpheli davranış” olarak görülüyor.

        Halk, hem dış dünyadan hem de birbirinden kopuk bir yaşam sürüyor. Uluslararası insan hakları örgütleri bu durumu, “devlet eliyle uygulanan dijital izolasyon” olarak tanımlıyor. İletişim hakkının bu kadar baskı altına alınması, ülkeyi küresel ölçekte eşi benzeri olmayan bir kapalı toplum haline getiriyor.

        Kaynak: BBC, The Guardian

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yangın söndürme pilotu şehit oldu
        Yangın söndürme pilotu şehit oldu
        Şehitlerimizin naaşı Türkiye'de
        Şehitlerimizin naaşı Türkiye'de
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Erhürman'la bir araya geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Erhürman'la bir araya geldi
        Hegseth: Güney Mızrağı Operasyonu'nu başlatıyoruz
        Hegseth: Güney Mızrağı Operasyonu'nu başlatıyoruz
        2 çocuk öldü, anne ve baba entübe
        2 çocuk öldü, anne ve baba entübe
        Beşiktaş'ta flaş Rafa Silva gelişmesi!
        Beşiktaş'ta flaş Rafa Silva gelişmesi!
        Şehit astsubayın babası konuştu
        Şehit astsubayın babası konuştu
        Mısır Dışişleri Bakanı Habertürk'e konuştu
        Mısır Dışişleri Bakanı Habertürk'e konuştu
        G.Saray'dan Lookman harekatı!
        G.Saray'dan Lookman harekatı!
        Eşini ve 2 kızını öldüren polis cinayet büroda sustu!
        Eşini ve 2 kızını öldüren polis cinayet büroda sustu!
        Bakanlık devreye girdi
        Bakanlık devreye girdi
        Katliamın gölgesinde 20 Yıllık Askerî Nikâh
        Katliamın gölgesinde 20 Yıllık Askerî Nikâh
        Yargı paketinde hangi düzenlemeler var
        Yargı paketinde hangi düzenlemeler var
        Domenico Tedesco'dan çarpıcı açıklamalar!
        Domenico Tedesco'dan çarpıcı açıklamalar!
        İstanbul'da 84 güzergahta hız limiti yeniden belirlendi
        İstanbul'da 84 güzergahta hız limiti yeniden belirlendi
        PFDK bahis soruşturması cezalarını açıkladı!
        PFDK bahis soruşturması cezalarını açıkladı!
        Olaylı derbi için 4 yıl 6 ay hapis talebi!
        Olaylı derbi için 4 yıl 6 ay hapis talebi!
        Kiralanan oyuncularda son durum ne?
        Kiralanan oyuncularda son durum ne?
        C-130 Hercules uçaklarının sicili
        C-130 Hercules uçaklarının sicili
        Economist 2026 için ne öngörüyor?
        Economist 2026 için ne öngörüyor?