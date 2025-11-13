Galatasaray'dan Ademola Lookman harekatı!
Devre arası için kolları şimdiden sıvayan Galatasaray'ın hedefinde Ademola Lookman bulunuyor. Nijeryalı yıldız, Galatasaray ve İstanbul hakkında bilgi alıyor.
Galatasaray, ocak ayı transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için rotayı İtalya’ya çevirdi.
Atalanta forması giyen Ademola Lookman sarı-kırmızılı ekibin hedefinde bulunuyor.
Nijeryalı yıldızın yakın arkadaşı Victor Osimhen aracılığıyla hem kulüp hem de İstanbul hakkında detaylı bilgi aldığı öğrenildi.
28 yaşındaki sol kanat oyuncusu, bu sezon Atalanta’da zor günler geçiriyor.
10 resmi karşılaşmada yalnızca 1 gol atabilen Lookman’ın performansındaki düşüş transfer söylentilerini daha da hızlandırdı.
Avrupa piyasasında 40 milyon Euro değer biçilen yıldız futbolcunun, yeni bir başlangıç arayışında olduğu ifade ediliyor.
Sarı-kırmızılı yönetim, oyuncunun içinde bulunduğu durum nedeniyle ocak ayında masaya oturmak için hazırlıklarını hızlandırdı.
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi maçlarını yakından takip eden Lookman’ın, özellikle taraftarın ilgisinden etkilendiği belirtiliyor.
Sosyal medyada Galatasaray’a dair paylaşımlara kayıtsız kalmayan Nijeryalı futbolcu, İstanbul’da oynama fikrine sıcak bakıyor.