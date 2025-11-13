Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Zonguldak haberleri: Aşk vaadiyle milyonluk vurgun | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Aşk vaadiyle milyonluk vurgun!

        Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde, 'ilişki vaadiyle' 50 yaş üstü erkeklerle irtibat kurup kredi kartlarını ele geçirdikleri ve bu yolla yaklaşık 1 milyon TL'lik vurgun yaptığı iddia edilen 2'si kadın 3 kişi tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2025 - 08:22 Güncelleme: 13.11.2025 - 10:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aşk vaadiyle milyonluk vurgun!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Zonguldak'ta, Kilimli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede genellikle 50 yaş üstü erkekleri ‘ilişki vaadiyle’ kandırarak kredi kartlarını ele geçirerek yaklaşık 1 milyon TL'lik vurgun yapan şebekeyi incelemeye aldı.

        80 İŞ YERİ VE ATM KAMERASI İNCELENDİ

        DHA'daki habere göre 2 ay süren teknik ve fiziki takibin yanı sıra ekipler 80 iş yeri ve ATM kamerasını da inceledi. Kamera kayıtlarından şüphelilerin kimlikleri tespit edilip operasyon yapıldı.

        REKLAM

        2'Sİ KADIN 3 KİŞİ TUTUKLANDI

        Operasyonda Y.G. (30), M.E. (18) ve A.Y. (36) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2'si kadın 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkeme tarafından ‘Hırsızlık ve kredi kartlarının kötüye kullanılması’ suçundan tutuklandı.

        Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #ZONGULDAK
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Konut satışında tarihi zirve
        Konut satışında tarihi zirve
        Economist 2026 için ne öngörüyor?
        Economist 2026 için ne öngörüyor?
        Kapı arkasından cinayet!
        Kapı arkasından cinayet!
        İstanbul'da dehşet kamerada! Kamyonetten indi 2 kere darp etti!
        İstanbul'da dehşet kamerada! Kamyonetten indi 2 kere darp etti!
        Talisca'ya yeni talip!
        Talisca'ya yeni talip!
        ABD'de 1 cent artık basılmayacak
        ABD'de 1 cent artık basılmayacak
        Şehit astsubayın babası konuştu
        Şehit astsubayın babası konuştu
        Kiralanan oyuncularda son durum ne?
        Kiralanan oyuncularda son durum ne?
        Çifte cinayet sonrası yemek yemişti... Cezası açıklandı!
        Çifte cinayet sonrası yemek yemişti... Cezası açıklandı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüştü
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı
        Galatasaray'da sakatlıklarda son durum!
        Galatasaray'da sakatlıklarda son durum!
        Melisa katilini şikayet etmiş! Seri cinayette sıcak gelişme!
        Melisa katilini şikayet etmiş! Seri cinayette sıcak gelişme!
        Muazzez Abacı hayatını kaybetti
        Muazzez Abacı hayatını kaybetti
        ABD'de 43 gün süren 'rekor hükümet kapanması' sona erdi
        ABD'de 43 gün süren 'rekor hükümet kapanması' sona erdi
        Trump-Epstein bağı yeniden gündemde!
        Trump-Epstein bağı yeniden gündemde!
        Askeri kargo uçağı Gürcistan'da düştü! 20 şehit
        Askeri kargo uçağı Gürcistan'da düştü! 20 şehit
        20 şehidimizin ailelerine acı haber verildi... Yüreğimize gömüyoruz
        20 şehidimizin ailelerine acı haber verildi... Yüreğimize gömüyoruz
        38 yıla kadar hapsi istendi
        38 yıla kadar hapsi istendi