İstanbul'da dehşet kamerada! Kamyonetten indi 2 kere darp etti!

İstanbul'da olay, dün gece saatlerinde Arnavutköy-Bolluca yolunda yaşandı. İddiaya göre, motosikleti ile ilerleyen Yasin A., arkasından gelen kamyonetin çarpmasından son anda manevra yaparak kurtuldu.

KAMYONETLE YOLU KAPATTI

DHA'daki habere göre daha sonra kamyonet şoförü, motosikletlinin önüne geçerek yolu kapattı. Kamyonet şoförü araçtan inerek motosiklet sürücüsü Yasin A. ile “Neden frene bastın" diyerek tartışmaya başladı.

MOTOSİKLETLİYE VURUP TEKME ATTI

Yasin A.'ya yumruk atan ve direksiyon kabinine geçen kamyonet şoförü, "Canım sıkkın, gider misin" diyerek hakarette bulundu. Kısa süre sonra kamyonet şoförü motosiklet sürücüsünü darp etti.

VATANDAŞLAR ARAMA GİRMEYE ÇALIŞTI

Çevredekilerin araya girmesiyle kavga son buldu ancak kamyonet şoförü kavgayı ayıranlara yönelik de hakaretlerine devam etti.

2. KEZ MOTOSİKLETLİYİ DARP ETTİ

Bir süre sonra tekrar aracından inen şoför, motosikletliyi ikinci kez darp etti.

SALDIRI ANLARI KAMERADA

Yaşananlar, motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı.