Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'da Kaan Ayhan'a Körfez kancası! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'da Kaan Ayhan'a Körfez kancası!

        Bu sezon 11'deki yerini kaybeden Kaan Ayhan'a Körfez'den kanca var... Bir Dubai ekibinin milli futbolcuyla ilgilendiği öğrenildi.

        Giriş: 13.11.2025 - 10:10 Güncelleme: 13.11.2025 - 10:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Galatasaray’da bu sezon ilk 11’deki yerini kaybeden Kaan Ayhan, transfer döneminde Körfez kulüplerinin ilgisini çekmeye başladı.

        2

        Edinilen bilgilere göre Birleşik Arap Emirlikleri’nden Dubai merkezli bir kulüp, milli futbolcunun durumunu yakından takip ediyor.

        3

        Sarı-kırmızılı formayla son dönemde Okan Buruk’un rotasyon tercihlerinde geri planda kalan Kaan Ayhan’ın, ocak ayı itibarıyla geleceği yeniden şekillenebilir.

        4

        Galatasaray yönetimi şu an için resmi bir teklif almadı ancak Dubai temsilcisinin önümüzdeki haftalarda kiralama veya bonservis bedelli transfer için girişimde bulunabileceği konuşuluyor.

        5

        Kaan Ayhan’ın da daha fazla süre bulabileceği bir takımda oynamaya sıcak baktığı iddia edildi.

        6

        31 yaşındaki milli futbolcu, hem savunmanın ortasında hem orta sahada görev yapabiliyor.

        7

        Tecrübeli futbolcu bu sezon Süper Lig'de 9, Şampiyonlar Ligi'nde ise 3 maçta görev aldı toplamda 250 dakika sahada kaldı.

        8
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Economist 2026 için ne öngörüyor?
        Economist 2026 için ne öngörüyor?
        Çifte cinayet sonrası yemek yemişti... Cezası açıklandı!
        Çifte cinayet sonrası yemek yemişti... Cezası açıklandı!
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı
        Kiralanan oyuncularda son durum ne?
        Kiralanan oyuncularda son durum ne?
        Aşk vaadiyle milyonluk vurgun!
        Aşk vaadiyle milyonluk vurgun!
        Melisa katilini şikayet etmiş! Seri cinayette sıcak gelişme!
        Melisa katilini şikayet etmiş! Seri cinayette sıcak gelişme!
        Şehit astsubayın babası konuştu
        Şehit astsubayın babası konuştu
        ABD'de 43 gün süren 'rekor hükümet kapanması' sona erdi
        ABD'de 43 gün süren 'rekor hükümet kapanması' sona erdi
        Trump-Epstein bağı yeniden gündemde!
        Trump-Epstein bağı yeniden gündemde!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüştü
        Galatasaray'da sakatlıklarda son durum!
        Galatasaray'da sakatlıklarda son durum!
        Sosyal medya kullanımına yaş sınırı gelecek mi?
        Sosyal medya kullanımına yaş sınırı gelecek mi?
        Kağıthane'de bir binada patlama
        Kağıthane'de bir binada patlama
        Emlak vergisine düzenleme geliyor
        Emlak vergisine düzenleme geliyor
        Muazzez Abacı hayatını kaybetti
        Muazzez Abacı hayatını kaybetti
        Askeri kargo uçağı Gürcistan'da düştü! 20 şehit
        Askeri kargo uçağı Gürcistan'da düştü! 20 şehit
        20 şehidimizin ailelerine acı haber verildi... Yüreğimize gömüyoruz
        20 şehidimizin ailelerine acı haber verildi... Yüreğimize gömüyoruz
        38 yıla kadar hapsi istendi
        38 yıla kadar hapsi istendi
        İBB “yolsuzluk” soruşturması tamamlandı!
        İBB “yolsuzluk” soruşturması tamamlandı!
        Kredi kartlarına gece kısıtlaması mı getirildi?
        Kredi kartlarına gece kısıtlaması mı getirildi?