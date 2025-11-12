Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Kağıthane'de bir binada patlama

        Kağıthane'de bir binada patlama

        Kağıthane'de Yahya Kemal Mahallesi'nde bir binada patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye gibi sevk edildi. Bir kişi yaralandı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 12.11.2025 - 22:32 Güncelleme: 12.11.2025 - 23:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kağıthane'de bir binada patlama
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kağıthane'de apartman dairesinde meydana gelen patlamada bir kişi yaralanırken, binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Yahya Kemal Mahallesi Güler Sokakta bulunan 7 katlı binanın 2. katındaki dairede patlama meydana geldi.

        Patlamanın etkisiyle evin yıkılan duvarı, sokakta park halindeki 2 aracın üzerine düştü.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekipleri dairede çıkan yangına müdahale ederken, polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.

        Dairede yaşayan S.T. (34) ise sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Vücudunda yanıklar olan S.Tnin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangının, ilk belirlemelere göre doğalgazdan kaynaklanan patlama sonucu çıktığı bildirildi.

        İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

        İstanbul Valiliğinden, Kağıthane Yahya Kemal Mahallesi’ndeki 6 katlı bir binanın ikinci katında meydana gelen patlamaya ilişkin yapılan açıklamada, "12 Kasım 2025 Çarşamba günü saat 22.00 sıralarında Kağıthane ilçesi Yahya Kemal Mahallesi Güler sokakta bulunan 6 katlı binanın 2. katında patlama meydana gelmiştir. Doğalgaz kaynaklı olduğu düşünülen patlamanın ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilmiştir. Patlama nedeniyle meydana gelen yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, olayda yaralanan 1 kişi de sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştır. Olayda yaralanan şahsın hayati tehlikesi bulunmamakta olup, patlamanın meydana geliş sebebi yapılacak incelemenin ardından tespit edilecektir" denildi.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kahreden tesadüf
        Kahreden tesadüf
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüştü
        Şehit astsubayın babası konuştu
        Şehit astsubayın babası konuştu
        Bakan Fidan Abdülati ile görüştü
        Bakan Fidan Abdülati ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Askeri kargo uçağı Gürcistan'da düştü! 20 şehit
        Askeri kargo uçağı Gürcistan'da düştü! 20 şehit
        20 şehidimizin ailelerine acı haber verildi... Yüreğimize gömüyoruz
        20 şehidimizin ailelerine acı haber verildi... Yüreğimize gömüyoruz
        Muazzez Abacı hayatını kaybetti
        Muazzez Abacı hayatını kaybetti
        Galatasaray'da sakatlıklarda son durum!
        Galatasaray'da sakatlıklarda son durum!
        Emlak vergisine düzenleme geliyor
        Emlak vergisine düzenleme geliyor
        Süper Kupa'nın tarihi ve stadı belli oldu!
        Süper Kupa'nın tarihi ve stadı belli oldu!
        TFF'den sevkler için yeni açıklama!
        TFF'den sevkler için yeni açıklama!
        Kış kapıda
        Kış kapıda
        Serdal Adalı'dan Riva'ya çıkarma!
        Serdal Adalı'dan Riva'ya çıkarma!
        Ülkelerden taziye mesajları
        Ülkelerden taziye mesajları
        38 yıla kadar hapsi istendi
        38 yıla kadar hapsi istendi
        Kredi kartlarına gece kısıtlaması mı getirildi?
        Kredi kartlarına gece kısıtlaması mı getirildi?
        İBB “yolsuzluk” soruşturması tamamlandı!
        İBB “yolsuzluk” soruşturması tamamlandı!
        Soruşturma nasıl başladı?
        Soruşturma nasıl başladı?