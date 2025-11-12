Kağıthane'de bir binada patlama

Kağıthane'de apartman dairesinde meydana gelen patlamada bir kişi yaralanırken, binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yahya Kemal Mahallesi Güler Sokakta bulunan 7 katlı binanın 2. katındaki dairede patlama meydana geldi.

Patlamanın etkisiyle evin yıkılan duvarı, sokakta park halindeki 2 aracın üzerine düştü.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri dairede çıkan yangına müdahale ederken, polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.

Dairede yaşayan S.T. (34) ise sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Vücudunda yanıklar olan S.Tnin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangının, ilk belirlemelere göre doğalgazdan kaynaklanan patlama sonucu çıktığı bildirildi.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliğinden, Kağıthane Yahya Kemal Mahallesi’ndeki 6 katlı bir binanın ikinci katında meydana gelen patlamaya ilişkin yapılan açıklamada, "12 Kasım 2025 Çarşamba günü saat 22.00 sıralarında Kağıthane ilçesi Yahya Kemal Mahallesi Güler sokakta bulunan 6 katlı binanın 2. katında patlama meydana gelmiştir. Doğalgaz kaynaklı olduğu düşünülen patlamanın ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilmiştir. Patlama nedeniyle meydana gelen yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, olayda yaralanan 1 kişi de sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştır. Olayda yaralanan şahsın hayati tehlikesi bulunmamakta olup, patlamanın meydana geliş sebebi yapılacak incelemenin ardından tespit edilecektir" denildi.