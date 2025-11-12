Serdal Adalı'dan Necip ve Ersin için Riva'ya çıkarma! Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, bahis oynadıkları gerekçesiyle PFDK'ya sevk edilen Necip Uysal ve Ersin Destanoğlu için TFF yönetimi ile bir araya geldi. Adalı'nın soruşturmada izlenen yolun mağduriyet oluşturduğunu belirtmesiyle yapılan toplantının ardından Necip Uysal ve Ersin Destanoğlu'nun tedbir kararının kaldırıldığı açıklandı.

