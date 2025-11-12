Habertürk
        Serdal Adalı'dan Necip ve Ersin için Riva'ya çıkarma! - Beşiktaş Haberleri

        Serdal Adalı'dan Necip ve Ersin için Riva'ya çıkarma!

        Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, bahis oynadıkları gerekçesiyle PFDK'ya sevk edilen Necip Uysal ve Ersin Destanoğlu için TFF yönetimi ile bir araya geldi. Adalı'nın soruşturmada izlenen yolun mağduriyet oluşturduğunu belirtmesiyle yapılan toplantının ardından Necip Uysal ve Ersin Destanoğlu'nun tedbir kararının kaldırıldığı açıklandı.

        Giriş: 12.11.2025 - 16:40 Güncelleme: 12.11.2025 - 17:02
        Serdal Adalı'dan Riva'ya çıkarma!
        Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, bugün öğlen saatlerinde TFF yönetimi ile bir araya geldi.

        Adalı, siyah-beyazlı futbolcular Necip Uysal ve Ersin Destanoğlu'nun bahis soruşturmasındaki sevkleri için görüşme gerçekleştirdi.

        Başkan Adalı, soruşturmada izlenen yolun mağduriyet oluşturduğunu belirterek endişelerini dile getirdi.

        Görüşmenin ardından TFF'den jet açıklama gelirken Necip Uysal ve Ersin Destanoğlu'nun tedbir kararının kaldırıldığı açıklandı.

