Fenerbahçe taraftarından İsrail ve EuroLeague'e tepki! "Enkazların üzerinde top oynayamazsın"
Fenerbahçe Beko'nun İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv'i mağlup ettiği EuroLeague maçına sarı-lacivertli taraftarların açtığı pankart damga vurdu. Münih'te oynanan mücadelede Fenerbahçeliler, İsrail'in Gazze'deki insanlık dışı katliamına dikkat çeken, "Enkazların üzerinde top oynayamazsın" yazılı bir pankart açtı. Sarı-lacivertli taraftarlar, 1 Aralık'tan itibaren İsrail'de yeniden maç oynanmasına izin veren EuroLeague yönetimine bu pankartla tepki gösterdi.
Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in 10. haftasında İsrail ekibi Maccabi Rapyd Tel Aviv'i 84-75 mağlup ederek 5. galibiyetini aldı.
Almanya'nın Münih kentindeki SAP Garden'da oynanan maçta Fenerbahçe taraftarı, takımını yalnız bırakmadı.
Tribünlerdeki yerini alan yaklaşık 4 bin sarı-lacivertli taraftar, açtıkları bayraklarla Filistin'e destek verdi. Bazı taraftarlar, müsabakayı Filistin formasıyla takip etti.
Salonda açılan İsrail karşıtı bir pankart ise mücadelenin en çok konuşulan konularından biri oldu.
Sarı-lacivertli taraftarlar, İngilizce "Can't play ball on rubble" (Enkazların üzerinde top oynayamazsın) yazılı pankart açarak hem işgalci İsrail’i hem de 1 Aralık'tan itibaren İsrail'de yeniden maç oynanmasına izin veren EuroLeague yönetimini protesto etti.
Salonda bulunan Alman güvenlik güçleri ise taraftarların açtığı pankarta müdahale ederek indirdi.
Öte yandan müsabaka öncesinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 87. yılı dolayısıyla ve Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen askeri uçakta verdiğimiz şehitlerimiz sebebiyle 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.