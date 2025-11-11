Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Dursun Özbek'ten bahis açıklaması! - Galatasaray Haberleri

        Dursun Özbek'ten bahis açıklaması!

        Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, gündeme bomba gibi düşen bahis soruşturmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bahis oynayanların cezalandırılması gerektiğini söyleyen başkan Özbek, sapla samanın birbirinden ayrılması gerektiğini ve federasyonun bu ayrımı yapacağından emin olduğunu dile getirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.11.2025 - 12:42 Güncelleme: 11.11.2025 - 12:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Turkuvaz Spor Zirvesi'nde dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

        2

        "TRANSFERDE GEREKENİ YAPACAĞIZ"

        Transferde epey emek veriyoruz. Başarılı da oluyoruz. Şimdi ara transfer dönemine yaklaşıyoruz. Hocamızla, scout ekibimizle, teknik kadromuzla eksiklerimiz varsa tamamlamak için gerekeni yapacağız. Özellikle bu sene 26. şampiyonluğumuzu yakalamak, Türkiye Kupası'nı yine almak istiyoruz. Gerekeni yapacağız, bu sene de taraftarlarımızı memnun edeceğiz.

        3

        "LİG UZUN BİR YOL, HEDEF MAYIS"

        Lig maratonu, çok uzun bir yol. Elbette ki bu yolu kat ederken bazı olumsuzluklarla karşılaşabilirsiniz. Bu her sezon böyle olmuştur. Bu hafta aldığımız netice bizi etkilemedi. Elbette taraftarlarımızı memnun edemedik. Hedefimiz mayısın sonuna kadar bu mücadeleyi sürdürmek ve tekrar şampiyon olmak. Bir mottomuz var, 3 senedir alıştırdık, geçmişten gelen, mayıslar Galatasaray'ın, dolayısıyla hedef mayıs. Taraftarlarımız bu neticeye takılmasın, yol kazasıdır. Hepimiz, bu seneki hedeflere inanıyoruz.

        4

        "HEDEFİMİZ İLK 8"

        Bizi seyretmeye devam edin. Gerçekten güzel işler yapacağımıza inanıyorum. Ne yapacağımız belli. Son 3 maçı gayet iyi oynadık. Güzel neticeler aldık. Şu anda sıralamada 9'uncuyuz. Hedefimiz ilk 8, ilk 16 içinde olmak. Şampiyonlar Ligi'nde başarı yakalamak için elimizden geleni yapacağız. Çok iyi bir takımımız var. Amacımız Türk insanlarını memnun etmek. Üzerimizde büyük bir vazife var. Hazırlıklarımız tamam. Tüm gücümüzle Türkiye'yi Şampiyonlar Ligi'nde en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz.

        5

        "BİZİ İZLEMEYE DEVAM EDİN"

        Hedefimiz Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu. Avrupa'nın en tepe noktası. Öncelikle Galatasaray'ı ve Türk futbolunu en iyi şekilde temsil etme peşindeyiz. Bunu layıkıyla yapabildiğiniz takdirde sonucu almak mümkün olacak. Bizi seyretmeye devam edin. Gerçekten güzel işler yapacağımızı ümit ediyorum.

        6

        "ŞAMPİYONLUKLAR İÇİN KARARLIYIZ"

        Galatasaray futbol takımı, 4 senedir gösterdiği yönetim ve performansla başarıyı yakaladı. Kadro yapısı ve yönetimdeki istikrar, bu aldığımız neticelerin göstergesidir. Bu sene de aynı şekilde devam ediyoruz. Taraftarlarımızı memnun edeceğiz. Kupa ve lig şampiyonluğu için son derece kararlıyız.

        7

        "BAHİS OYNAYANLARIN CEZALANDIRILMASI GEREKİR AMA..."

        Elbette ki bahis oynayan futbolcuların cezalandırılması gerekir. Ama bir şeye dikkat edilmelidir. 4-5 sene evvel bahis oynayan oyuncu 1 hafta önce bahis oynayan oyuncuyla aynı teraziye konulmamalı. Bunlar genç arkadaşlar. Belki o gün itibariyle bunun öneminin farkında olmadan hata yapmış olabilirler. Dikkat edilmesi gereken hususlardan bir tanesi de kendi takımına mı oynamış, yoksa bambaşka liglerde bambaşka yerlerde voleybola, basketbola mı oynamış bunun da tespit edilmesi lazım. Bu ayrımı federasyonumuzun yapacağından eminim.

        8

        "SAPLA SAMANI BİRBİRİNDEN AYIRMAK GEREK"

        Galatasaray Spor Kulübü olarak Türk futbolunun pırıl pırıl, tertemiz olması için gerekli bütün faaliyetleri destekliyoruz. Dikkat edilmesi gereken husus, sapla samanın birbirinden ayrılması. Bahis oynayan futbolcuların futbol ailesi içinde cezalandırılması gerekir ama seneler önce bahis oynamış bir futbolcunun, bir hafta evvel oynayanla aynı kefeye konmaması lazım. Bunlar genç arkadaşlar.

        9
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kapalıçarşı'da kara para operasyonu: 76 gözaltı
        Kapalıçarşı'da kara para operasyonu: 76 gözaltı
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        ABD'den yardım taşımak için havalanan uçak düştü!
        ABD'den yardım taşımak için havalanan uçak düştü!
        Diş hekimi eşini öldürdü hakimi suçladı!
        Diş hekimi eşini öldürdü hakimi suçladı!
        Talu kardeşler adliyede ifade verdi
        Talu kardeşler adliyede ifade verdi
        Şiddet, uzaklaştırma ve ensesine tek kurşun!
        Şiddet, uzaklaştırma ve ensesine tek kurşun!
        "Kalp krizi ve felç riskini azaltmak için ışıkları kapatın"
        "Kalp krizi ve felç riskini azaltmak için ışıkları kapatın"
        "Hak edenin kazandığı sistem için kararlıyız"
        "Hak edenin kazandığı sistem için kararlıyız"
        Necip Uysal suç duyurusunda bulundu!
        Necip Uysal suç duyurusunda bulundu!
        Türk futbolunda bahis depremi: Şimdi ne olacak?
        Türk futbolunda bahis depremi: Şimdi ne olacak?
        10 yıllık hakemde 50 milyonluk işlem hacmi!
        10 yıllık hakemde 50 milyonluk işlem hacmi!
        Kışın tüyleri beyaza dönüyor! Kameraya poz verdi
        Kışın tüyleri beyaza dönüyor! Kameraya poz verdi
        İzmitli elektrikli 40 ülkeye ihraç edilecek
        İzmitli elektrikli 40 ülkeye ihraç edilecek
        Mauro Icardi, Kocaeli'de sınıfta kaldı!
        Mauro Icardi, Kocaeli'de sınıfta kaldı!
        Demir çubuklu vahşette sıcak gelişme!
        Demir çubuklu vahşette sıcak gelişme!
        Adana'da semt pazarındaki çatışmada yeni ayrıntı!
        Adana'da semt pazarındaki çatışmada yeni ayrıntı!
        Yüzyılın Konut Projesi'ne ilk gün başvuranların sayısı açıklandı
        Yüzyılın Konut Projesi'ne ilk gün başvuranların sayısı açıklandı
        Eren Elmalı, A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı!
        Eren Elmalı, A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı!
        İşte zor günlerde ayakta kalmanın bilimsel formülü
        İşte zor günlerde ayakta kalmanın bilimsel formülü
        “Gecikmeler oluyor ama genel trend olumlu”
        “Gecikmeler oluyor ama genel trend olumlu”