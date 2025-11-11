Dursun Özbek'ten bahis açıklaması!
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, gündeme bomba gibi düşen bahis soruşturmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bahis oynayanların cezalandırılması gerektiğini söyleyen başkan Özbek, sapla samanın birbirinden ayrılması gerektiğini ve federasyonun bu ayrımı yapacağından emin olduğunu dile getirdi.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Turkuvaz Spor Zirvesi'nde dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
"TRANSFERDE GEREKENİ YAPACAĞIZ"
Transferde epey emek veriyoruz. Başarılı da oluyoruz. Şimdi ara transfer dönemine yaklaşıyoruz. Hocamızla, scout ekibimizle, teknik kadromuzla eksiklerimiz varsa tamamlamak için gerekeni yapacağız. Özellikle bu sene 26. şampiyonluğumuzu yakalamak, Türkiye Kupası'nı yine almak istiyoruz. Gerekeni yapacağız, bu sene de taraftarlarımızı memnun edeceğiz.
"LİG UZUN BİR YOL, HEDEF MAYIS"
Lig maratonu, çok uzun bir yol. Elbette ki bu yolu kat ederken bazı olumsuzluklarla karşılaşabilirsiniz. Bu her sezon böyle olmuştur. Bu hafta aldığımız netice bizi etkilemedi. Elbette taraftarlarımızı memnun edemedik. Hedefimiz mayısın sonuna kadar bu mücadeleyi sürdürmek ve tekrar şampiyon olmak. Bir mottomuz var, 3 senedir alıştırdık, geçmişten gelen, mayıslar Galatasaray'ın, dolayısıyla hedef mayıs. Taraftarlarımız bu neticeye takılmasın, yol kazasıdır. Hepimiz, bu seneki hedeflere inanıyoruz.
"HEDEFİMİZ İLK 8"
Bizi seyretmeye devam edin. Gerçekten güzel işler yapacağımıza inanıyorum. Ne yapacağımız belli. Son 3 maçı gayet iyi oynadık. Güzel neticeler aldık. Şu anda sıralamada 9'uncuyuz. Hedefimiz ilk 8, ilk 16 içinde olmak. Şampiyonlar Ligi'nde başarı yakalamak için elimizden geleni yapacağız. Çok iyi bir takımımız var. Amacımız Türk insanlarını memnun etmek. Üzerimizde büyük bir vazife var. Hazırlıklarımız tamam. Tüm gücümüzle Türkiye'yi Şampiyonlar Ligi'nde en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz.
"BİZİ İZLEMEYE DEVAM EDİN"
Hedefimiz Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu. Avrupa'nın en tepe noktası. Öncelikle Galatasaray'ı ve Türk futbolunu en iyi şekilde temsil etme peşindeyiz. Bunu layıkıyla yapabildiğiniz takdirde sonucu almak mümkün olacak. Bizi seyretmeye devam edin. Gerçekten güzel işler yapacağımızı ümit ediyorum.
"ŞAMPİYONLUKLAR İÇİN KARARLIYIZ"
Galatasaray futbol takımı, 4 senedir gösterdiği yönetim ve performansla başarıyı yakaladı. Kadro yapısı ve yönetimdeki istikrar, bu aldığımız neticelerin göstergesidir. Bu sene de aynı şekilde devam ediyoruz. Taraftarlarımızı memnun edeceğiz. Kupa ve lig şampiyonluğu için son derece kararlıyız.
"BAHİS OYNAYANLARIN CEZALANDIRILMASI GEREKİR AMA..."
Elbette ki bahis oynayan futbolcuların cezalandırılması gerekir. Ama bir şeye dikkat edilmelidir. 4-5 sene evvel bahis oynayan oyuncu 1 hafta önce bahis oynayan oyuncuyla aynı teraziye konulmamalı. Bunlar genç arkadaşlar. Belki o gün itibariyle bunun öneminin farkında olmadan hata yapmış olabilirler. Dikkat edilmesi gereken hususlardan bir tanesi de kendi takımına mı oynamış, yoksa bambaşka liglerde bambaşka yerlerde voleybola, basketbola mı oynamış bunun da tespit edilmesi lazım. Bu ayrımı federasyonumuzun yapacağından eminim.
"SAPLA SAMANI BİRBİRİNDEN AYIRMAK GEREK"
Galatasaray Spor Kulübü olarak Türk futbolunun pırıl pırıl, tertemiz olması için gerekli bütün faaliyetleri destekliyoruz. Dikkat edilmesi gereken husus, sapla samanın birbirinden ayrılması. Bahis oynayan futbolcuların futbol ailesi içinde cezalandırılması gerekir ama seneler önce bahis oynamış bir futbolcunun, bir hafta evvel oynayanla aynı kefeye konmaması lazım. Bunlar genç arkadaşlar.