Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.810,62 %0,20
        DOLAR 42,2327 %-0,01
        EURO 48,8105 %0,00
        GRAM ALTIN 5.608,84 %0,46
        FAİZ 39,77 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 68,93 %0,51
        BITCOIN 105.220,00 %-0,36
        GBP/TRY 55,4692 %-0,33
        EUR/USD 1,1553 %-0,03
        BRENT 63,76 %-0,47
        ÇEYREK ALTIN 9.170,45 %0,46
        Haberler Ekonomi Emlak Yüzyılın Konut Projesi'ne ilk gün başvuranların sayısı açıklandı - Emlak Haberleri

        Bakan Kurum Yüzyılın Konut Projesi'ne ilk gün başvuranların sayısını açıkladı

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, dün başvuruları başlayan 'Yüzyılın Konut Projesi'nde ilk gün 936 bin 159 kişinin başvurduğunu açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.11.2025 - 10:24 Güncelleme: 11.11.2025 - 10:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yüzyılın Konut Projesi'ne ilk gün başvuranların sayısı açıklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Yüzyılın Konut Projesi kapsamında 81 ilde inşa edilecek 500 bin konut için başvurular dün başladı. Şehirlerin barınma talebi, nüfus yoğunluğu ve ekonomik yapısı dikkate alınarak planlanan projeye başvurular dün başladı ve 19 Aralık'a kadar devam edecek.

        Başvuru sürecinde yoğunluk yaşanmaması amacıyla önceki kampanyalarda olduğu gibi bu yıl da Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının son rakamına göre aşamalı başvuru sistemi uygulanacak. Bu kapsamda başvuruların yapılacağı ilk gün olan bugün, kimlik numarasının son rakamı "0" olan vatandaşlar başvuru yapabilecek. 11 Kasım'da son rakamı "2", 12 Kasım'da "4", 13 Kasım'da "6", 14 Kasım'da "8" olan vatandaşların başvuruları alınacak.

        Uygulama 15 Kasım itibarıyla sonlandırılacak ve 19 Aralık'a kadar tüm vatandaşlara başvurular açılacak.

        BAKAN KURUM İLK GÜNDE BAŞVURAN SAYISINI AÇIKLADI

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, dün başvuruları başlayan 'Yüzyılın Konut Projesi'nde ilk gün 936 bin 159 kişinin başvurduğunu açıkladı.

        Bakan Kurum Yüzyılın Konut Projesi'ne ilk gün 936 bin 159 kişi başvurduğunu açıkladı.

        REKLAM

        Bakan Kurum X hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

        "Türkiye ev sahibi oluyor! Yüzyılın Konut Projesi’nde ilk gün 936 bin 159 vatandaşımız başvuru yaptı. Her başvuru, devletimize duyulan güvenin göstergesi. Milletimizin bu büyük ilgisine en sağlam en modern yuvalarla karşılık vereceğiz."

        * Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Necip Uysal bahis iddiaları için adliyede!
        Necip Uysal bahis iddiaları için adliyede!
        Türk futbolunda bahis depremi: Şimdi ne olacak?
        Türk futbolunda bahis depremi: Şimdi ne olacak?
        TFF bahis oynayan futbolcuları açıkladı!
        TFF bahis oynayan futbolcuları açıkladı!
        10 yıllık hakemde 50 milyonluk işlem hacmi!
        10 yıllık hakemde 50 milyonluk işlem hacmi!
        Erol 17 yaşındaydı... İki kardeş ve çocuklarının kanlı arazi kavgası!
        Erol 17 yaşındaydı... İki kardeş ve çocuklarının kanlı arazi kavgası!
        İzmitli elektrikli 40 ülkeye ihraç edilecek
        İzmitli elektrikli 40 ülkeye ihraç edilecek
        4 kişilik aile yok olmuştu... Katliam gibi kazada yürek yakan ayrıntı!
        4 kişilik aile yok olmuştu... Katliam gibi kazada yürek yakan ayrıntı!
        Eren Elmalı, A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı!
        Eren Elmalı, A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı!
        Öğrenciyi merdivenlerden itti!
        Öğrenciyi merdivenlerden itti!
        Eğlence mekanında yakılan Gözde konuştu: Kendisini tanımıyorum
        Eğlence mekanında yakılan Gözde konuştu: Kendisini tanımıyorum
        Sağanak yağmur müjdesi! Bu bölgeler dikkat
        Sağanak yağmur müjdesi! Bu bölgeler dikkat
        İşte zor günlerde ayakta kalmanın bilimsel formülü
        İşte zor günlerde ayakta kalmanın bilimsel formülü
        Sarkozy hapishaneden çıktı, evine geldi
        Sarkozy hapishaneden çıktı, evine geldi
        Bu yöntem ruhsal yenilenmenin yeni anahtarı mı?
        Bu yöntem ruhsal yenilenmenin yeni anahtarı mı?
        “Gecikmeler oluyor ama genel trend olumlu”
        “Gecikmeler oluyor ama genel trend olumlu”
        Salon boş kaldı, başkanın sesi titredi
        Salon boş kaldı, başkanın sesi titredi
        Torpil faciası! Minik çocuk bir gözünü kaybetti!
        Torpil faciası! Minik çocuk bir gözünü kaybetti!
        Ehliyetsiz sürücü facia yaşatacaktı
        Ehliyetsiz sürücü facia yaşatacaktı
        Yangında eşini kaybetmişti: Yangın söndürme sistemi yoktu
        Yangında eşini kaybetmişti: Yangın söndürme sistemi yoktu
        Trump Beyaz Saray'da Şara ile görüştü
        Trump Beyaz Saray'da Şara ile görüştü