10 yıllık hakemde 50 milyonluk işlem hacmi! Bahis soruşturmasının detayları ortaya çıktı

Futbolda bahis soruşturması kapsamında aralarında Eyüpspor başkanı Murat Özkaya’nın da olduğu şüphelilerin tutuklandığı Sulh Ceza Hakimliği sorguları ortaya çıktı.

“BEN BU ÜLKEYE HİZMET EDEN BİR İNSANIM”

Eyüpspor kulübü başkanı Murat Özkaya Sulh Ceza Hakimliği sorgusunda, “Ben zaten şikayetçiyim. Ben bu ülkeye hizmet eden bir insanım ve bu insanları ben şikayet ettim ve defalarca bildirdim. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum, serbest bırakılmamı talep ediyorum.” dedi.

“HAKEMLİK HAYATIMIZ SUÇSUZ YERE BİTTİ”

Yaklaşık on yıldır hakemlik yaptığını söyleyen Nevzat Okat ise savunmasında, “Bu süreçte yasal bahis haricinde bir kaydım yoktur. Suçsuz bir şekilde hakemlik hayatımız bitti. Biz bir eğlence amaçlı yaptık ve sonucunda da ceza aldık. Ben öğretmenim ve çok üzgünüm.” şeklinde konuştu.

“BAHİSTE KAYBETTİĞİ İÇİN EVLİLİĞİ BİTTİ”

MASAK raporuna göre Okat’ın 50 milyonu aşkın bankacılık işlem hacmine yönelik savunma yapan avukatı ise, “Şüphelinin savunmasına katılıyoruz, dosya kapsamında sadece MASAK raporu vardır, müvekkil tutuklanmayı ve sevk edilmeyi hak etmiyor. Masak raporunda işleme alınan miktarın 50 milyon olduğu belirtilmiştir. Masak raporlarında aynı para için yapılan işlem eklenir ve katlanarak gider. Müvekkil her oynadığında kaybetmiştir. Müvekkilin bundan dolayı evliliği kötü gitmiştir. Müvekkil daha sonra tekrar evlenmiş ve profesyonel lige çıkmıştır ve bundan sonra üzerine atılı suça ilişkin herhangi bir eylemi olmamıştır. Üzerine atılı suçlamayla ilgili somut bir delil yoktur. Müvekkilin insan olmasından kaynaklı haklarına aykırıdır. Dosyada bir mesajlaşma ve ses kaydı yoktur. Zaten oynadığında da kaybetmiş, profesyonel olmadan önce oynamıştır. Zaten hakemlik mesleğinden de ihraç olarak cezasını çekmiştir.” diyerek tutuklanmamasını talep etti.

“OYNADIĞIM MAÇLARDAN MENFAAT ELDE ETMEDİM”

Hiçbir şekilde kendi çıktığı maçta bahis oynamadığını söyleyen hakem Yakup Yakıcı ise,

“Oynadığım maçlardan da hiçbir şekilde menfaat elde etmedim.” dedi. MASAK’ın da yaptığı araştırmada hiçbir şekilde menfaat elde etmediğim açıktır ifadelerini kullanırken, “Son kararı hakem verir, biz sadece görev ve yetkilerimizi yapıyoruz. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum.” dedi.

“HERHANGİ BİR MANİPÜLASYONU YOKTUR”

Hakem Erkan Arslan ise operasyon günü annesini hastaneye götürdüğü için evde bulunmadığı halde sonradan teslim olduğunu anlattı, serbest bırakılmak istedi. Arslan’ın avukatı ise müvekkilinin sağlık çalışanı olduğunu söylerken, Ekim ayından beri üç tane profesyonel olarak maç yönettiğini anlattı.

“Müvekkil hakkında dava açılsa dahi beraat alacağı sabittir. Yasa dışı para giriş yoktur. Herhangi bir manipülasyonu mümkün değildir” diyerek serbest kalmasını istedi.

“6 SİTEDE 6 BİN 380 İŞLEM”

Sulh Ceza Hakimliği şüpheliler hakkında tutuklama kararı verirken masak raporlarına değindi. Hakimliğin kararında hakem Erkan Aslan’ın MASAK raporuna göre; 2021-2025 yılları arasında yaklaşık toplam 35.179.061,78 TL’lik finansal işlem hacmi bulunduğunu kaydetti. Misli, Nesine, Oley, Tuttur, Milli Piyango, Bilyoner isimli firmalar ile 2021–2025 yılları arasında yaklaşık toplam 6380 işlemde 10.548.837,48 TL’lik finansal işlem hacmi bulunduğu belirtildi. İlgili firmalara 6.544.087,53 TL para çıkışı, 4.004.749,95 TL de para girişi olduğu, mali profil ile uyum göstermeyen bankacılık işlemlerinin bulunduğu vurgulandı. 04 Ekim 2025 yılında kadar profesyonel olmadığını, ondan önceki dönemde hiçbir maçın, amatör olduğu için bahiste yer almadığını beyan ettiği belirtildi.

“3 BAHİS SİTESİNDE 4 YILDA BİN 124 İŞLEM”

Hakem Yakup YAPICI’nın Masak raporlaronda ise 2021–2025 yılları arasında yaklaşık toplam 8.501.293,83 TL’lik finansal işlem hacmi bulunduğu kaydedildi. Şans Oyunları Hizmetleri olarak faaliyet gösteren Tuttur, Misli, Nesine firmalarında 2021–2025 yılları arasında yaklaşık toplam 1124 işlemde 1.688.222,30 TL’lik finansal işlem hacmi bulunduğu belirtildi. İlgili firmaya 1.022.057,00 TL para çıkışı, 666.165,30 TL de para girişi olduğu vurgulandı. mali profili ile örtüşmeyen bankacılık işlemlerinin bulunduğunun altı çizildi. Nesine adlı uygulamadaki hesabını 2019-2023 yılları arasında kullandığını esnada Amatör Liglerde İl Hakemliği ve daha sonra 2023 yılı Ocak ayında bölgesel yardımcı hakemlik yaptığını, Grand pashabet adlı site üzerinden yaklaşık 1 yıldır oynadığını söylediği belirtildi

“4 YILDA 50 MİLYONU AŞKIN FİNANSAL HACİM”

Şüpheli Nevzat OKAT’ın Masak raporunda ise; 2021–2025 yılları arasında yaklaşık toplam 50.267.645,22 TL’lik finansal işlem hacmi bulunduğu kaydedildi. Şans Oyunları Hizmetleri olarak faaliyet gösteren Misli ve OLEY’de 2021–2025 yılları arasında yaklaşık 104 işlemde 1.643.093,60 TL’lik finansal işlem hacmi bulunduğu belirtildi. İlgili firmaya 1.006.913,61 TL para çıkışı, 636.179,99 TL de para girişi olduğu vurgulandı. Mali profili ile örtüşmeyen bankacılık işlemlerinin bulunduğu, 2025 Şubat ayından itibaren de profesyonel olarak hakemlik mesleğini icra ettiğini kaydetti. Çıktığı maçlar ile ilgili hiçbir telkin ve yönlendirmede karşılaşmadığını, Nesine ve Misli sitelerinde üyeliklerinin bulunduğu ve bu üyeliklerle oyun oynadığını beyan ettiği belirtildi.

“FUTBOLUN DÜRÜSTLÜĞÜNE ZARAR VERİLDİ”

Hakemlerin Futbol Disiplin Talimatına aykırı olarak futbol müsabakaları üzerine bahis oynadığı, futbolun dürüstlüğüne zarar verecek eylemde bulunduğu kaydedilen kararda; tarafsızlık yükümlülüğünü ihlal ettiği, kamu güvenini ve adalet görünümünü zedelediği, şüphelinin yasa dışı bahis sitelerine giriş yaptığının tespit edildiği müsabaka sonucunu etkilemeye yönelik eylemlerde bulunduğu kaydedildi.