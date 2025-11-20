İki grubun 'pompalı'larla kanlı düellosu!
Şanlıurfa'da, iki grup arasında çıkan ve pompalı tüfeklerin kullandığı kavgada 23 yaşındaki Ali Eskiler hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı. Olaya karışan 9 şüpheli, gözaltına alındı
Şanlıurfa'da olay, gece saatlerinde Güllübağ Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; 2 grup arasında pompalı tüfeklerin kullanıldığı kavga çıktı.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
DHA'daki habere göre çevrede paniğe yol açan kavga, iş yeri güvenlik kamerası ve halk otobüsünün araç kamerasına yansıdı. Kavgada yaralanan Ali Eskiler (23) ve Baver A. (24), ambulanslarla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
BİR KİŞİ ÖLDÜ, BİR YARALININ DURUMU AĞIR
Ali Eskiler, burada kurtarılamadı. Baver A.'nın ise durumunun ağır olduğu bildirildi.
Kavgaya karışan 9 şüpheli gözaltına alınırken, silahlı kavgada saçmaların isabet ettiği 1 halk otobüsü, 3 otomobil, 2 bina ve 1 markette hasar oluştu.
Soruşturma sürüyor.