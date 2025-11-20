Şanlıurfa'da olay, gece saatlerinde Güllübağ Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; 2 grup arasında pompalı tüfeklerin kullanıldığı kavga çıktı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

DHA'daki habere göre çevrede paniğe yol açan kavga, iş yeri güvenlik kamerası ve halk otobüsünün araç kamerasına yansıdı. Kavgada yaralanan Ali Eskiler (23) ve Baver A. (24), ambulanslarla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

BİR KİŞİ ÖLDÜ, BİR YARALININ DURUMU AĞIR

Ali Eskiler, burada kurtarılamadı. Baver A.'nın ise durumunun ağır olduğu bildirildi.

Kavgaya karışan 9 şüpheli gözaltına alınırken, silahlı kavgada saçmaların isabet ettiği 1 halk otobüsü, 3 otomobil, 2 bina ve 1 markette hasar oluştu.

Soruşturma sürüyor.