Asena Keskinci'den Evrim Akın açıklaması: Yıllardır babamla birlikte aynı evde yaşıyor
Oyuncu Asena Keskinci, eski rol arkadaşı Evrim Akın hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Keskinci, Akın'ın annesiyle babasının ayrılmasında payı olduğunu ileri sürerek; "Evrim Akın, yıllardır babamla birlikte aynı evde yaşıyor" dedi
2007 - 2010 arasına ekrana gelen fantastik çocuk dizisi 'Bez Bebek'te canlandırdığı 'Yağmur' karakteriyle oyunculuğa başlayan Asena Keskinci, Evrim Akın'ın paylaştığı bir videoyu görünce eski defterleri açarak çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Dizinin çekildiği yıllarda küçük bir çocuk olan Asena Keskinci, Evrim Akın'ın sette herkesle tartıştığını ve kendisine kötü davrandığını söyledi.
Dizinin çekildiği dönemde anne ve babasının boşanma sürecinde olduğunu belirten Asena Keskinci; "Senin annenle baban boşanıyor ya... Bir de ben seni bu diziden attırırsam ne olur? Sokakta mı kalırsınız?" dediğini ileri sürdü.
Evrim Akın tarafından zorbalandığını söyleyen Asena Keskinci, sigara içip suratına üfleyerek; "Birazdan kanser olacaksın. Çünkü çocuklarda böyle olur" dediğini iddia etti.
Yapım ekibinin Evrim Akın'ın ağır ilaçlar kullandığını ifade edip onu alttan almalarını rica ettiğini söyleyen Asena Keskinci, yaşananların ardından Evrim Akın'ın setten uzaklaştırılarak bir süreliğine oyuncu değişikliği yapıldığını aktardı.
Asena Keskinci, annesiyle babasının boşanmasında payı olduğunu dile getirerek bu konuda şunları söyledi; "Anneme gidip, 'Sen bana kocanın numarasını ver, ben sizi barıştıracağım' diyerek babamın numarasını alıyor. Bu kadın, benim üvey annem oluyor. Hâlâ beraberler, aynı evde yaşıyorlar" dedi.
Asena Keskinci, paylaştığı videoda isim vermese de babası Güray Keskinci ile beraber olması nedeniyle söz konusu kişinin Evrim Akın olduğu anlaşıldı.
Asena Ekinci, Evrim Akın'ın babası Güray Akıncı ile ağaç süsleme videosunu paylaşınca, bir hayli öfkelenerek söz konusu açıklamalarda bulundu.