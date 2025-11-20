Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Edremit Körfezi ile Muğla'nın batı çevrelerinin hafif olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

İstanbul Parçalı bulutlu 21° Ankara Parçalı bulutlu 20° İzmir Parçalı bulutlu 23° Antalya Kısmen Güneşli 22° Trabzon Kısmen Güneşli 20° Bursa Parçalı bulutlu 20° Adana Güneşli 28° Diyarbakır Güneşli 18° Gaziantep Güneşli 20° Ağrı Güneşli 13°

Hava sıcaklığının biraz artarak yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Trakya Kesimi'nde güney ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Balıkesir'in batı kıyı ilçelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin kuzeybatısında güney ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 23°C

Parçalı bulutlu

ÇANAKKALE °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu İSTANBUL °C, 20°C Parçalı bulutlu KIRKLARELİ °C, 20°C Parçalı ve çok bulutlu EGE Parçalı, yer yer çok bulutlu, Muğla'nın batı çevrelerinin hafif olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor. A.KARAHİSAR °C, 19°C Parçalı, yer yer çok bulutlu DENİZLİ °C, 22°C Parçalı, yer yer çok bulutlu İZMİR °C, 23°C Parçalı, yer yer çok bulutlu MANİSA °C, 22°C Parçalı, yer yer çok bulutlu AKDENİZ Parçalı ve az bulutlu, batısının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor. ADANA °C, 27°C Parçalı ve az bulutlu ANTALYA °C, 26°C Parçalı, yer yer çok bulutlu

HATAY °C, 22°C Parçalı ve az bulutlu ISPARTA °C, 18°C Parçalı, yer yer çok bulutlu İÇ ANADOLU Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor. ANKARA °C, 17°C Parçalı ve az bulutlu ESKİŞEHİR °C, 17°C Parçalı ve az bulutlu KAYSERİ °C, 18°C Parçalı ve az bulutlu KONYA °C, 20°C Parçalı ve az bulutlu BATI KARADENİZ Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor. BOLU °C, 18°C Parçalı bulutlu DÜZCE °C, 21°C Parçalı bulutlu SİNOP °C, 22°C Parçalı bulutlu ZONGULDAK °C, 21°C Parçalı bulutlu ORTA ve DOĞU KARADENİZ Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.