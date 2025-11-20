Meteoroloji'den lodos ve sıcaklık uyarısı
Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Türkiye genelinde yağış beklenmiyor. Marmara ve Kuzey Ege'de kuvvetli lodos etkili olurken, hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretmeyi sürdürecek
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Edremit Körfezi ile Muğla'nın batı çevrelerinin hafif olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde pus ve yer yer sis bekleniyor.
Hava sıcaklığının biraz artarak yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Trakya Kesimi'nde güney ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.
İLLERE GÖRE HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Balıkesir'in batı kıyı ilçelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin kuzeybatısında güney ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 23°C
Parçalı bulutlu
ÇANAKKALE °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 20°C
Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Muğla'nın batı çevrelerinin hafif olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 19°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
DENİZLİ °C, 22°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
İZMİR °C, 23°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
MANİSA °C, 22°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, batısının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
HATAY °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA °C, 18°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ANKARA °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
KAYSERİ °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU °C, 18°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE °C, 21°C
Parçalı bulutlu
SİNOP °C, 22°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 21°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 18°C
Parçalı bulutlu
RİZE °C, 20°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 23°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 20°C
Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ERZURUM °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
MARDİN °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu