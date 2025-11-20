Habertürk
        Son dakika: Meteoroloji'den lodos ve sıcaklık uyarısı - 20 Kasım Hava Durumu

        Meteoroloji'den lodos ve sıcaklık uyarısı

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Türkiye genelinde yağış beklenmiyor. Marmara ve Kuzey Ege'de kuvvetli lodos etkili olurken, hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretmeyi sürdürecek

        Habertürk
        Giriş: 20.11.2025 - 07:28 Güncelleme: 20.11.2025 - 07:28
        Lodos ve sıcaklık uyarısı
        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Edremit Körfezi ile Muğla'nın batı çevrelerinin hafif olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

        İstanbul

        Parçalı bulutlu 21°

        Ankara

        Parçalı bulutlu 20°

        İzmir

        Parçalı bulutlu 23°

        Antalya

        Kısmen Güneşli 22°

        Trabzon

        Kısmen Güneşli 20°

        Bursa

        Parçalı bulutlu 20°

        Adana

        Güneşli 28°

        Diyarbakır

        Güneşli 18°

        Gaziantep

        Güneşli 20°

        Ağrı

        Güneşli 13°

        Hava sıcaklığının biraz artarak yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Trakya Kesimi'nde güney ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

        İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

        MARMARA

        Parçalı, yer yer çok bulutlu, Balıkesir'in batı kıyı ilçelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin kuzeybatısında güney ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

        BURSA °C, 23°C

        Parçalı bulutlu

        ÇANAKKALE °C, 22°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        İSTANBUL °C, 20°C

        Parçalı bulutlu

        KIRKLARELİ °C, 20°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        EGE

        Parçalı, yer yer çok bulutlu, Muğla'nın batı çevrelerinin hafif olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

        A.KARAHİSAR °C, 19°C

        Parçalı, yer yer çok bulutlu

        DENİZLİ °C, 22°C

        Parçalı, yer yer çok bulutlu

        İZMİR °C, 23°C

        Parçalı, yer yer çok bulutlu

        MANİSA °C, 22°C

        Parçalı, yer yer çok bulutlu

        AKDENİZ

        Parçalı ve az bulutlu, batısının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

        ADANA °C, 27°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ANTALYA °C, 26°C

        Parçalı, yer yer çok bulutlu

        HATAY °C, 22°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ISPARTA °C, 18°C

        Parçalı, yer yer çok bulutlu

        İÇ ANADOLU

        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

        ANKARA °C, 17°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ESKİŞEHİR °C, 17°C

        Parçalı ve az bulutlu

        KAYSERİ °C, 18°C

        Parçalı ve az bulutlu

        KONYA °C, 20°C

        Parçalı ve az bulutlu

        BATI KARADENİZ

        Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

        BOLU °C, 18°C

        Parçalı bulutlu

        DÜZCE °C, 21°C

        Parçalı bulutlu

        SİNOP °C, 22°C

        Parçalı bulutlu

        ZONGULDAK °C, 21°C

        Parçalı bulutlu

        ORTA ve DOĞU KARADENİZ

        Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

        AMASYA °C, 18°C

        Parçalı bulutlu

        RİZE °C, 20°C

        Parçalı bulutlu

        SAMSUN °C, 23°C

        Parçalı bulutlu

        TRABZON °C, 20°C

        Parçalı bulutlu

        DOĞU ANADOLU

        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

        ERZURUM °C, 10°C

        Parçalı ve az bulutlu

        KARS °C, 12°C

        Parçalı ve az bulutlu

        MALATYA °C, 12°C

        Parçalı ve az bulutlu

        VAN °C, 13°C

        Parçalı ve az bulutlu

        GÜNEYDOĞU ANADOLU

        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        DİYARBAKIR °C, 17°C

        Parçalı ve az bulutlu

        GAZİANTEP °C, 19°C

        Parçalı ve az bulutlu

        MARDİN °C, 19°C

        Parçalı ve az bulutlu

        SİİRT °C, 18°C

        Parçalı ve az bulutlu

