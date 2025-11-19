Habertürk
        Haberler Gündem Fatih’te iki zehirlenme vakası daha!

        Fatih'te iki ayrı olay: Almanya'dan fuar için gelen Gürhan Takıl kaldığı otelde rahatsızlanıp hastanede yaşamını yitirdi; Hollanda'dan gelen iki kardeş gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı. Yedikleri yiyecekler ve otel koşullarıyla ilgili inceleme sürüyor.

        Kaynak
        Haber Merkezi
        Giriş: 19.11.2025 - 19:16 Güncelleme: 19.11.2025 - 20:31
        Almanya'dan fuar için pazartesi günü Türkiye'ye gelen Gürhan Takıl, sabaha karşı Fatih'te kaldığı otelde rahatsızlandı. Nefes darlığı ve terleme şikayeti bulunan Takıl, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kısa süre sonra da hayatını kaybetti. Ölen adamın, otelde çay içtiği, Süleymaniye Camii yakınında da fasulye pilav ve et sote yediği anlaşıldı. Otel sahibinin beyanına göreyse, söz konusu otelde en son ilaçlama 1 yıl önce yapılmıştı. Takil'in ölümüyle ilgili olarak doktorlar kalp krizi teşhisinde bulundu. Takıl’ın ölüm nedeni Adlı Tıp Kurumu’nda yapılacak otopsi sonucu ortaya çıkacak.

        İKİ KARDEŞ HASTANEYE KALDIRILDI

        Öte yandan Fatih'teki bir diğer vakada da bu kez zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılanlar Hollanda'dan pazartesi günü Türkiye'ye gelen iki kardeş... 29 yaşındaki Sadegül Onur ve 16 yaşındaki kardeşi Emine Onur, Fatih'te kaldıkları otelde öğle saatlerinde rahatsızlandı. İki kardeş, mide bulantısı, kusma ve ishal şikayetiyle hastaneye başvurdu. Polise verdikleri ifadede, kavurma, tavuk burger, işkembe çorbası, midye, cağ kebabı, tatlı ve cips yediklerini söylediler. Sadegül Onur'un tedavisinin ardından taburcu olduğu, kardeşinin ise tedavisinin sürdüğü belirtildi. Her iki olayla ilgili de incelemeler sürüyor. Kardeşlerin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

