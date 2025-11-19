Habertürk
        İsrail ateşkese rağmen saldırdı

        İsrail ateşkese rağmen saldırdı

        İsrail'in, ateşkese rağmen Gazze'ye düzenlediği saldırılar sonucu 10 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi. Zeytun Mahallesi'nde yaşamını yitirenler arasında bir kadın ve çocuğun olduğu da ifade edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2025 - 19:40 Güncelleme: 19.11.2025 - 20:27
        İsrail'den Gazze'ye saldırı
        İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze Şeridi genelinde düzenlediği şiddetli saldırılarda 10 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

        Gazze Sivil Savunma Sözcülüğünden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun ateşkes kapsamında çekildiği bölgelere saldırılar düzenlediği belirtildi.

        Sözcülük açıklamasında, İsrail'in hava saldırısı düzenlediği Gazze kentine bağlı Zeytun Mahallesi'nde yaşamını yitirenler arasında bir kadın ve çocuğun olduğu da aktarıldı.

        Filistin basınındaki haberlere göre, İsrail ordusu Gazze kentindeki Zeytun ve Şucaiye mahalleleri ile Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentine bağlı Mevasi bölgesine saldırılar düzenledi.

        İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus bölgesinde İsrail ordusunun işgalini sürdürdüğü "Sarı Hat" içindeki İsrail askerlerine ateş açıldığı ancak herhangi bir yaralı olmadığı ileri sürüldü.

        İsrail ordusunun karşılık olarak Gazze genelinde "Hamas'a ait olduğunu" iddia ettiği hedeflere saldırılar düzenlediği aktarıldı.

        *Fotoğraf: AA, temsilidir

