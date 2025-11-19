Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Nilperi Şahinkaya'dan Baturalp Bekar açıklaması: Bizimkisi mahalle aşkı - Magazin haberleri

        Nilperi Şahinkaya: Bizimkisi mahalle aşkı

        Geçtiğimiz haftalarda aşk yaşadıkları ortaya çıkan oyuncu Nilperi Şahinkaya ile yönetmen Baturalp Bekar, birliktelikleri ve evlilik hakkında samimi açıklamalarda bulundu; "Bizimkisi mahalle aşkı"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.11.2025 - 08:15 Güncelleme: 19.11.2025 - 08:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Bizimkisi mahalle aşkı"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Nilperi Şahinkaya, sevgilisi Baturalp Bekar ile katıldığı bir etkinlikte objektiflere yansıdı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Nilperi Şahinkaya ile Baturalp Bekar, ilişkileri hakkında konuştu.

        "HER ŞEY YOLUNDA"

        Nilperi Şahinkaya, gazetecilerin "Sizi son dönemlerde çok mutlu görüyoruz sözleri karşında "Evet bu aralar çok mutluyum her şey çok yolunda neden mutlu olduğum belli zaten" diye konuştu.

        REKLAM

        "MAHALLEDEN TANIŞTIK"

        İlişkilerinin başlangıcını "Mahalleden tanıştık sonra ilerledi bizimkisi mahalle aşkı ilk adımı Baturalp attı" diyen Nilperi Şahinkaya, ayrıca evliliğe yeşil ışık yaktı ve "Çok isterim inşallah olur" ifadelerini kullandı.

        "EVLİLİK OLSA ÇOK GÜZEL OLUR"

        Baturalp Bekar ise "Nilperi her haliyle mükemmel bir kadın ilişkimiz çok güzel ilerliyor evlilik olsa çok güzel olur ama daha yeniyiz üç haftadır beraberiz ruhlarımız birleşti" dedi.

        "NAZARA İNANMIYORUM"

        Nazar sorusuna yanıt veren Nilperi Şahinkaya, "“Ben nazara inanmıyorum ama self sabotaja inanıyorum insan mutluluğu kendine fazla görüp sabote edebiliyor dikkat etmek lazım herkes bizi çok yakıştırdı herkes Baturalp ile tanışmak istiyor" ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #nilperi şahinkaya
        #Baturalp Bekar
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trafikte dövülerek öldürülmüştü... Kanseri yendi caniyi yenemedi!
        Trafikte dövülerek öldürülmüştü... Kanseri yendi caniyi yenemedi!
        Suriye'ye 13 yıl sonra büyükelçi atandı
        Suriye'ye 13 yıl sonra büyükelçi atandı
        Sosyal güvenlikte düşündüren tablo
        Sosyal güvenlikte düşündüren tablo
        A Milli Takım, Dünya Kupası'na nasıl katılır?
        A Milli Takım, Dünya Kupası'na nasıl katılır?
        Montella: Biz hiç şüphe etmedik!
        Montella: Biz hiç şüphe etmedik!
        Zeynep Özden Ayyıldız: Yapay zeka çağında duygusunu aktarabilen insan başarılı olacak
        Zeynep Özden Ayyıldız: Yapay zeka çağında duygusunu aktarabilen insan başarılı olacak
        Kızı son anda evden kaçtı ama... Kurşun yağmuru!
        Kızı son anda evden kaçtı ama... Kurşun yağmuru!
        Kuvvetli lodos ve yağmur uyarısı
        Kuvvetli lodos ve yağmur uyarısı
        Afrika tehlikesi! Süper Lig'den 18 futbolcu...
        Afrika tehlikesi! Süper Lig'den 18 futbolcu...
        ABD Senatosu Jeffrey Epstein dosyalarının açılmasını kabul etti
        ABD Senatosu Jeffrey Epstein dosyalarının açılmasını kabul etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Zelenskiy ile görüşecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Zelenskiy ile görüşecek
        Galatasaray'a milli ara yaramadı!
        Galatasaray'a milli ara yaramadı!
        Atı asfaltta sürükledi!
        Atı asfaltta sürükledi!
        Bizim Çocuklar, İspanya'da 2'nci tamamladı!
        Bizim Çocuklar, İspanya'da 2'nci tamamladı!
        İstanbul'da ikinci zehirlenme vakası!
        İstanbul'da ikinci zehirlenme vakası!
        Komisyonda İmralı oylaması Cuma günü olacak
        Komisyonda İmralı oylaması Cuma günü olacak
        Mustafa Denizli: Bizden güçlü sadece üç ülke var!
        Mustafa Denizli: Bizden güçlü sadece üç ülke var!
        Takside son görüntü! Yürekleri yaktılar!
        Takside son görüntü! Yürekleri yaktılar!
        Adli Tıp: Gıda zehirlenmesi düşük ihtimal
        Adli Tıp: Gıda zehirlenmesi düşük ihtimal
        Kiralık konut projesi nasıl işleyecek
        Kiralık konut projesi nasıl işleyecek