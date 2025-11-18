Kiralık sosyal konut sistemi nasıl işleyecek? Bakan Kurum anlattı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul’un iki yakasında 15 bin kiralık konut yapılacağını, kiraların bölge rayiçlerinin yarısı olacağını açıkladı. Konutlar 3 yıllığına kiralanacak; bakım ve işletme TOKİ tarafından yürütülecek, alt gelir grubu ile kentsel dönüşümdeki vatandaşlara kontenjan ayrılacak.

Bir televizyon kanalında açıklamalarda bulunan Bakan Kurum, projenin ayrıntılarına yer verdi.

İSTANBUL’DA 15 BİN KİRALIK KONUT

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul’un iki yakasında toplam 15 bin kiralık konut üretileceğini açıkladı. Projeyle kiralar, bulundukları bölgenin rayiç bedellerinin yarısı seviyesinde belirlenecek ve konutlar 3 yıllığına kiralanacak.

REKLAM

PROJENİN KAPSAMI

Bakan Kurum, “Bugüne kadar yapılmamış bu projeyi milletimize armağan ettik” diyerek, konutların Anadolu ve Avrupa yakasında inşa edileceğini belirtti. Şu aşamada uygulama yalnızca İstanbul’da hayata geçirilecek.

KİRA BEDELLERİ VE SÖZLEŞME SÜRESİ

Kiralama bedelleri, bölge rayiçlerinin yüzde 50’si düzeyinde olacak. Konutlar 3 yıllık süreyle kiralanacak; sürenin sonunda yeni kira bedeli yeniden belirlenecek. “Kira fiyatlarını düşürmek için yaptığımız bir iş bu” diyen Kurum, projenin piyasadaki fiyatları dengelemeyi hedeflediğini vurguladı.