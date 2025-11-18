Kiralık sosyal konut sistemi nasıl işleyecek? Bakan Kurum anlattı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında İstanbul'da ilk kez uygulanacak projenin ayrıntılarını açıkladı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul’un iki yakasında 15 bin kiralık konut yapılacağını, kiraların bölge rayiçlerinin yarısı olacağını açıkladı. Konutlar 3 yıllığına kiralanacak; bakım ve işletme TOKİ tarafından yürütülecek, alt gelir grubu ile kentsel dönüşümdeki vatandaşlara kontenjan ayrılacak.
Bir televizyon kanalında açıklamalarda bulunan Bakan Kurum, projenin ayrıntılarına yer verdi.
İSTANBUL’DA 15 BİN KİRALIK KONUT
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul’un iki yakasında toplam 15 bin kiralık konut üretileceğini açıkladı. Projeyle kiralar, bulundukları bölgenin rayiç bedellerinin yarısı seviyesinde belirlenecek ve konutlar 3 yıllığına kiralanacak.
PROJENİN KAPSAMI
Bakan Kurum, “Bugüne kadar yapılmamış bu projeyi milletimize armağan ettik” diyerek, konutların Anadolu ve Avrupa yakasında inşa edileceğini belirtti. Şu aşamada uygulama yalnızca İstanbul’da hayata geçirilecek.
KİRA BEDELLERİ VE SÖZLEŞME SÜRESİ
Kiralama bedelleri, bölge rayiçlerinin yüzde 50’si düzeyinde olacak. Konutlar 3 yıllık süreyle kiralanacak; sürenin sonunda yeni kira bedeli yeniden belirlenecek. “Kira fiyatlarını düşürmek için yaptığımız bir iş bu” diyen Kurum, projenin piyasadaki fiyatları dengelemeyi hedeflediğini vurguladı.
BAKIM VE İŞLETME TOKİ’DE
Konutların bakım, denetim ve işletmesi Bakanlık koordinasyonunda TOKİ tarafından yürütülecek. Böylece standartların korunması ve sürdürülebilir işletme modeli sağlanacak.
KİMLER BAŞVURABİLECEK?
Projede kontenjanlar oluşturulacak. Alt gelir grubundaki vatandaşlara öncelik tanınacak. Evini kentsel dönüşüme veren ve geçici barınma ihtiyacı bulunan hak sahipleri de başvurabilecek. Bu gruplara özel kontenjan ayrılacağı ifade edildi.
Aynı hane için uygulama bir defaya mahsus olacak. Konuttan 3 yıl süreyle yararlanan kiracılar, aynı sistemden yeniden faydalanamayacak.