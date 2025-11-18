Beyoğlu’nda iddiaya göre bir kafede içtiği Türk kahvesi nedeniyle fenalaşan 26 yaşındaki mühendis Ayben Özçilingir Turtura, kostik madde (sodyum hidroksit) şüphesiyle entübe edilerek yoğun bakıma alındı.

DHA'nın haberine göre genç kadının boğazında, yemek ve soluk borusunda, mide ve akciğerinde yanıklar oluştu.

Kahvenin kafenin mutfağında şişelere doldurulan endüstriyel bulaşık deterjanıyla hazırlandığı ortaya çıktı. Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından kafe işletmecisi 2 kişi gözaltına alındı. Kafe zabıta ekiplerince mühürlendi.

İLK YUDUMDAN FENALAŞTI

Olay; 17 Kasım Pazartesi saat 13.00 sıralarında İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde meydana geldi. Ayben Özçilingir Turtura arkadaşıyla gittiği kafede Türk kahvesi siparişi verdi. Turtura kahveden ilk yudumu alır almaz aniden fenalaşarak tuvalete koştu. Genç kadın bir süre sonra nefes alamama ve dilinde uyuşma şikayetleriyle hastaneye kaldırıldı. İlk müdahalesi hastanede yapılan Turtura kostik madde zehirlenmesi şüphesiyle başka bir hastaneye sevk edilerek yoğun bakıma alındı.

'KAHVE DETERJANLA YAPILDI' İDDİASI

Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı incelemede, işletmeden sorumlu kişilerin babası E.Ö.'nün (52) mutfakta kullanılan şişelere bulaşık deterjanı koyduğu, kahveyi yapan M.A.'nın (50) ise kahveyi yanlışlıkla bu deterjan dolu şişeden hazırladığı belirlendi.