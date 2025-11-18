Habertürk
        Konutta reel düşüş 21. ayında

        Konutta reel düşüş 21. ayında

        Konut Fiyat Endeksi (KFE) ekimde aylık bazda yüzde 1,6, yıllık bazda yüzde 31,6 arttı. Konut fiyatları ekimde reel olarak yüzde 1 gerilerken, reel düşüş serisi 21 aya çıktı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2025 - 10:48 Güncelleme: 18.11.2025 - 11:10
        Konutta reel düşüş 21. ayında
        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ekim ayına ilişkin KFE verilerini açıkladı. Buna göre, Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan KFE, ekimde bir önceki aya göre yüzde 1,6 artarak 198,8'e çıktı.

        KFE, ekimde yıllık yüzde 31,6 artış gösterirken bu dönemde reel azalış yüzde 1 oldu. Böylece konut fiyatlarında 21 ay üst üste reel düşüş kaydedilmiş oldu.

        Üç büyük il için KFE değişimine bakıldığında, ekimde bir önceki aya göre İstanbul'da yüzde 2,7, Ankara'da yüzde 1, İzmir'de de yüzde 1,8 artış kaydedildi.

        Endeks değerleri geçen yılın aynı ayına göre İstanbul'da yüzde 32,4, Ankara'da yüzde 38,4, İzmir'de yüzde 30,7 yükseldi.

        İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflamasına göre bölgelerin yıllık konut fiyat endeksi değişimleri incelendiğinde, ekimde en yüksek yıllık artış yüzde 38,4 ile Ankara bölgesinde, en düşük yıllık artış ise yüzde 23,1 ile Aydın, Denizli, Muğla bölgesinde görüldü.

        * Haberin görseli Shutterstock'tan servis edilmiştir. Görsel temsilidir.

