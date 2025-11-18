Venezuela Devlet Başkanı Maduro'dan ABD Başkanı Trump ile diyalog açıklaması

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD Başkanı Donald Trump ile olası bir görüşmeye ilişkin, "Bu ülke barış içindedir, barış içinde olmaya devam edecek ve ABD'den Venezuela ile kim görüşmek isterse, yüz yüze hiçbir sorun olmadan diyalog kuracak." ifadesini kullandı.

Haftalık basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmede bulunan Maduro, Trump'ın kendisiyle ilgili olarak, "Bunun nasıl sonuçlanacağını göreceğiz, onlar konuşmak istiyorlar." sözlerine değindi.

Maduro, Trump ile diyaloğa hazır olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Bu ülke barış içindedir, barış içinde olmaya devam edecek ve ABD'den Venezuela ile kim görüşmek isterse, yüz yüze hiçbir sorun olmadan diyalog kuracak. Konuşmak isteyen herkes bizi burada bulacaktır. Sözünün arkasında duran, dürüst bir halkla karşılaşacaktır. Ancak 50 bin askerle yıkıcı bir planla gelen herkes, tüm şehirde bir savaşla karşı karşıya kalır."

Trump'a İngilizce "barış" çağrısında bulunan Maduro, "Burada izin verilmeyen tek şey Venezuela'nın Hristiyan halkının bombalanması ve katledilmesidir. Buna asla izin verilmez. Diyalog, bunu İngilizce söyledim ve her zaman tekrarlıyorum. İngilizce nasıl denir? 'Yes to peace; no to war. Never, never war' savaşa hayır, diyalog, diyalog."