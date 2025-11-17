Yeni detaylar ortaya çıktı! Kanda alüminyum fosfit aranacak!

Ankara'da 2 kişi ölmüştü! Zehirlenme dehşetinde "alüminyum fosfit" iddiası! İstanbul Fatih'te kaldıkları otelde fenalaşan ve üç ferdini kaybeden Böcek ailesinin ilaçtan zehirlenmiş olabilecekleri üzerinde duruluyor. Ortaya çıkan detaylara göre Böcek ailesinin kaldığı odanın alt katında ilaçlama yapıldığı ortaya çıktı. Yapılan ilaçlamanın yukarıya sızarak olaya neden olabileceği ihtimali değerlendiriliyor. Olayla ilgili ilk gün gözaltına alınan lokumcu F.T., midyeci Y.D. ve kokoreççi E.E. ile kafe çalışanı F.M.O.'nun emniyetten adliyeye sevk edildiği öğrenildi. Otel sahibi ve ilaçlama yapan firma sahibi ile elemanları gözaltında tutuluyor. Böcek ailesinin kanlarında alüminyum fosfit maddesi olup olmadığı incelenecek

