Zehirlenme dehşetinde anne ve babanın ifadeleri ortaya çıktı!

Almanya’dan Türkiye’ye tatil için gelen Böcek Ailesi zehirlenme faciası yaşadı. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun özel haberine göre, Ortaköy’de yedikleri yemekten zehirlendikleri değerlendirilen ailede 6 yaşındaki Muhammet Böcek, 3 yaşındaki Masal Böcek ve anne Çiğdem Böcek (27) hayatını kaybetti.

ANNE VE BABA POLİSE NE ANLATTI?

Yaşanan vahim olayla ilgili soruşturma başlatılırken, anne ve babanın hastanede polise anlattıkları detaylar da ortaya çıktı.

AYRINTILAR ORTAYA ÇIKTI

Soruşturma dosyasında yer alan ifadeler, aile bireylerinin İstanbul’da nereden ne yediklerini, şikâyetlerin nasıl başladığını ve hastanelerde neler yaşandığını tüm ayrıntılarıyla gözler önüne serdi.

BABA: MİDYECİDEN ALDIK, SONRA KOKOREÇ VE ÇORBA YEDİK

Entübe edilmeden önce polis ekiplerine konuşan baba Servet Böcek, yaşananları saat saat şöyle anlattı: "11 Kasım'da, saat: 12.00’de otelimizden çıktık, gezmek için Ortaköy’e gittik. Caminin yanında 40–45 yaşlarında, esmer, sakallı, zayıf yapılı bir seyyar satıcıdan midye aldık ve orada yedik.

"MİDYEDEN SONRA YEMEK YEDİK"

Kumpircilerin olduğu cadde üzerinde adını hatırlamadığım bir restoranda, kokoreç ve çorba yedim. Eşim ve çocuklarım da farklı yemekler aldı. Taksiyle otele yakın bir yerde indik. Bir marketten su, bir dükkândan lokum aldık. Saat 18.45’te odaya girdik.

6 yaşındaki Muhammet Böcek, 3 yaşındaki Masal Böcek ve anne Çiğdem Böcek, Afyon Bolvadin'de toprağa verildi. SABAHA KADAR MİDE BULANTISI VE KUSMA ŞİKAYETİ Çocukların mide bulantısı ve kusma şikâyeti başladı. Sabaha kadar durmadı. 12 Kasım sabahı Bezmialem Hastanesi’ne gittik. Bana ve eşime serum taktılar, ilaç verip taburcu ettiler. Çocuklar için Çapa’ya yönlendirdiler. Orada da ilaç verilip taburcu edildik. "ÇOCUKLAR HAREKETSİZ YATIYORDU" Otele döndükten sonra gece, çocukların durumu kötüleşti. Eşim çocukları hareketsiz yattığını görünce 112’yi arayarak yardım istedik. Hastaneye götürüldük." İFADENİN ARDINDAN FENALAŞTI Bu ifadeleri sözlü olarak polise anlatan baba Servet Böcek bir süre sonra fenalaşarak entübe edildi. ANNE: KIZIM HAREKETSİZ YATINCA 112’Yİ ARADIM Yaşanan gıda zehirlenmesi faciasında hayatını kaybeden anne Çiğdem Böcek, Taksim İlkyardım Hastanesi’nde entübe edilmeden hemen önce polise başına gelenleri detaylı şekilde anlattı. ANNE: HEPİMİZ MİDYE YEDİK Anne Çiğdem Böcek, “Ortaköy Camii’nin yanında 55–60 yaşlarında, orta boylu, kır saçlı, zayıf yapılı bir seyyar satıcıdan midye aldık. Hepimiz yedik. Kumpircilerin olduğu caddeye yürüdük. Etrafı yeşil yapraklı, ahşap oturaklı, önünde fotoğraf çekilme yeri olan bir işletmeye girdik.