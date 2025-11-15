Habertürk
        Zehirlenme dehşetinde anne ve babanın ifadeleri ortaya çıktı | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Zehirlenme dehşetinde anne ve babanın ifadeleri ortaya çıktı!

        Almanya'dan İstanbul'a gelen 2 çocuklu aile, Ortaköy'de yemek yedikten sonra zehirlendi. 3 kişinin hayatını kaybettiği olayda, anne ve babanın polise verdiği ifadeler ortaya çıktı. Hastanede bilgilerine başvurulan baba Servet Böcek, "Ortaköy'e gittik. Caminin yanında 40–45 yaşlarında, esmer, sakallı, zayıf yapılı bir seyyar satıcıdan midye aldık ve orada yedik" dedi. Babanın anlattığı midyeciyi tarif eden anne Çiğdem Böcek ise, "Ben tavuk tantuni, eşim ve oğlum kokoreç, kızım ise sucuk ekmek yedi" ifadelerini kullandı. Bu ifadelerden kısa süre sonra 2 çocuk ve anne hayatını kaybetti, baba ise entübe edildi

        Giriş: 15.11.2025 - 15:35 Güncelleme: 15.11.2025 - 17:02
        Almanya’dan Türkiye’ye tatil için gelen Böcek Ailesi zehirlenme faciası yaşadı. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun özel haberine göre, Ortaköy’de yedikleri yemekten zehirlendikleri değerlendirilen ailede 6 yaşındaki Muhammet Böcek, 3 yaşındaki Masal Böcek ve anne Çiğdem Böcek (27) hayatını kaybetti.

        ANNE VE BABA POLİSE NE ANLATTI?

        Yaşanan vahim olayla ilgili soruşturma başlatılırken, anne ve babanın hastanede polise anlattıkları detaylar da ortaya çıktı.

        AYRINTILAR ORTAYA ÇIKTI

        Soruşturma dosyasında yer alan ifadeler, aile bireylerinin İstanbul’da nereden ne yediklerini, şikâyetlerin nasıl başladığını ve hastanelerde neler yaşandığını tüm ayrıntılarıyla gözler önüne serdi.

        BABA: MİDYECİDEN ALDIK, SONRA KOKOREÇ VE ÇORBA YEDİK

        Entübe edilmeden önce polis ekiplerine konuşan baba Servet Böcek, yaşananları saat saat şöyle anlattı: "11 Kasım'da, saat: 12.00’de otelimizden çıktık, gezmek için Ortaköy’e gittik. Caminin yanında 40–45 yaşlarında, esmer, sakallı, zayıf yapılı bir seyyar satıcıdan midye aldık ve orada yedik.

        "MİDYEDEN SONRA YEMEK YEDİK"

        Kumpircilerin olduğu cadde üzerinde adını hatırlamadığım bir restoranda, kokoreç ve çorba yedim. Eşim ve çocuklarım da farklı yemekler aldı. Taksiyle otele yakın bir yerde indik. Bir marketten su, bir dükkândan lokum aldık. Saat 18.45’te odaya girdik.

        6 yaşındaki Muhammet Böcek, 3 yaşındaki Masal Böcek ve anne Çiğdem Böcek, Afyon Bolvadin'de toprağa verildi.

        SABAHA KADAR MİDE BULANTISI VE KUSMA ŞİKAYETİ

        Çocukların mide bulantısı ve kusma şikâyeti başladı. Sabaha kadar durmadı. 12 Kasım sabahı Bezmialem Hastanesi’ne gittik. Bana ve eşime serum taktılar, ilaç verip taburcu ettiler. Çocuklar için Çapa’ya yönlendirdiler. Orada da ilaç verilip taburcu edildik.

        "ÇOCUKLAR HAREKETSİZ YATIYORDU"

        Otele döndükten sonra gece, çocukların durumu kötüleşti. Eşim çocukları hareketsiz yattığını görünce 112’yi arayarak yardım istedik. Hastaneye götürüldük."

        İFADENİN ARDINDAN FENALAŞTI

        Bu ifadeleri sözlü olarak polise anlatan baba Servet Böcek bir süre sonra fenalaşarak entübe edildi.

        ANNE: KIZIM HAREKETSİZ YATINCA 112’Yİ ARADIM

        Yaşanan gıda zehirlenmesi faciasında hayatını kaybeden anne Çiğdem Böcek, Taksim İlkyardım Hastanesi’nde entübe edilmeden hemen önce polise başına gelenleri detaylı şekilde anlattı.

        ANNE: HEPİMİZ MİDYE YEDİK

        Anne Çiğdem Böcek, “Ortaköy Camii’nin yanında 55–60 yaşlarında, orta boylu, kır saçlı, zayıf yapılı bir seyyar satıcıdan midye aldık. Hepimiz yedik. Kumpircilerin olduğu caddeye yürüdük. Etrafı yeşil yapraklı, ahşap oturaklı, önünde fotoğraf çekilme yeri olan bir işletmeye girdik.

        "BEN TAVUK EŞİM VE KIZIM SUCUK EKMEK YEDİ"

        Ben tavuk tantuni, eşim ve oğlum kokoreç, kızım ise sucuk ekmek yedi. Akşam saatlerinde kızım Masal’ı hareketsiz buldum. Hemen 112’yi aradım. Olaydan kısa süre sonra ben de fenalaştım" dedi.

        GÖZALTINA ALINDILAR

        Bu olayın ardından başlatılan çalışmalarda ailenin yemek yediği işletmenin sahibi Ercan E., midye yedikleri seyyar satıcı Yusuf D. ve ailenin lokum aldığı dükkandaki satışı yapan Fatih T., “Taksirle ölüme sebebiyet verme” suçundan gözaltına alındı.

        Otel çalışanı ve işletmecisi tanık olarak dinlendi. Ercan E.’nin, “Görevi yaptırmamak için direnme” ve “kasten yaralama” Yusuf D.’nin “Nitelikli Dolandırıcılık” suçundan 11 suç kaydı, Fatih T.’nin ise, “taksirle yaralama” suçlarından kaydı olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturmaya devam ediliyor.

