Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kıbrıs'ı yalnız bırakmayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milli davamız Kıbrıs'ı hiçbir zaman yalnız bırakmayacak, Kıbrıs Türk halkıyla dayanışmamızı her alanda güçlendirmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 42. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, şunları kaydetti:

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ilanının 42. yıl dönümünü içtenlikle tebrik ediyor, bu müstesna günde Kıbrıs Türkü kardeşlerime selam ve muhabbetlerimi gönderiyorum. Kahraman şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, gazilerimizi şükranla anıyorum. Milli davamız Kıbrıs'ı hiçbir zaman yalnız bırakmayacak, Kıbrıs Türk halkıyla dayanışmamızı her alanda güçlendirmeye devam edeceğiz."

"Kıbrıs Türk halkı bugün var, yarın da olacak"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Kıbrıs Türk halkının Ada'da dün olduğu gibi bugün de var olduğunu ve gelecekte de olacağını vurgulayarak, Ada'da ve bölgede kalıcı istikrar ve barışı sağlamak için çözüm arayışlarına devam etme konusunda kararlı olduklarını söyledi.

KKTC'nin 42. kuruluş yıl dönümü ve 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı Töreni'nde konuşan Erhürman, sözlerine Azerbaycan'dan dönerken düşen askeri kargo uçağında şehit olan Mehmetçiklere rahmet, ailelerine sabır dileyerek başladı. Erhürman, Kıbrıs Türk halkının Ada'daki varlığını, kimliğini ve haklarını koruma mücadelesinin on yıllardır aralıksız biçimde devam ettiğini, gelecek nesillere daha iyi bir ülke bırakmanın boyunlarının borcu olduğunu vurgulayarak, şunları dile getirdi: "Eşitlik, özgürlük, hukukun üstünlüğü, demokrasi, refah, güvenlik ve barış, tüm halkların olduğu gibi Kıbrıs Türk halkının da hakkıdır. Bizler, bunun için bir yandan KKTC'de gerekli düzenlemeleri ve reformları yapmak, halkımızı dünyayla ve uluslararası hukukla buluşturmak, diğer yandan da her zaman olduğu gibi Ada'da ve bölgede kalıcı istikrar ve barışı sağlamak için çözüm arayışlarımıza devam etmek kararlılığındayız." KKTC ve Türkiye'nin Kıbrıs'ta çözüme yönelik her zaman yapıcı yaklaşımlar sergilediğine dikkati çeken Erhürman, Kıbrıs Rum liderliğinin aynı iradeyi gösteremediğini anlattı ve "Kıbrıs Türk halkı, hiçbir dönemde masadan kaçan taraf olmamıştır, bundan sonra da olmayacaktır." dedi.

"Güneyde silahlanma ve askeri anlaşmalar konusunda sorumsuz adımlar atıldı" KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, "Kıbrıs sorununda kapsamlı çözüme yönelik müzakerelerin donmuş olması, Ada'da ve bölgedeki gelişmeler konusunda aynı sonucu doğurmamıştır. Geçen sürede bölgede çok ciddi ve endişe verici gelişmeler yaşanmış, güneyde silahlanma ve askeri anlaşmalar konusunda sorumsuz adımlar atılmış, Kıbrıs Türk halkı, Ada'da ve bölgedeki pek çok gelişme konusunda görmezden gelinmiş, yok sayılmıştır." ifadelerini kullandı. Kıbrıs Türk halkının Ada'daki iki eşit kurucu ortaktan biri olduğuna dikkati çeken Erhürman, Kıbrıs Rum halkının Ada'daki egemenlik hakkı kadar Türk halkının da eşit ölçüde hakkının bulunduğunu vurguladı. Erhürman, Güney Kıbrıs'ın uluslararası ilişkilerde en önemli ve belirleyici konular arasında yer alan güvenlik, enerji, deniz yetki alanları, hidrokarbonlar ve ticaret yolları gibi konularda Kıbrıs Türk halkının iradesi bulunmaksızın karar vermesinin kabul edilemez olduğunu söyledi. "Görüşme masası vardır" "Bir kez daha vurgulamak isterim ki Kıbrıs Türk, halkı hiçbir zaman masadan kaçan taraf olmamıştır, bundan sonra da olmayacaktır. Müzakere masasının kurulmasını sağlayacak koşullar olgunlaşana kadar görüşülmesi gereken çok konu ve bunların görüşüleceği bir görüşme masası vardır." diyen Erhürman, Annan Planı Referandumu ve Crans-Montana'daki müzakereler gibi süreçlerin, Rum liderliğinin retçi tutumuyla sonuçlanmadan bırakıldığını ve mevcut statükoyu Kıbrıs Türk halkının kabul etmediğini söyledi.