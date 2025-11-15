Serdal Adalı: Rafa Silva futbolu bırakmak istedi

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ve teknik direktör Sergen Yalçın, Nevzat Demir Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi.

SERDAL ADALI: RAFA SILVA AYRILMAK İSTİYOR

"Rafa Silva, futbol oynamak istemediğini, futbolu bırakıp emekli olmak istediğini söyledi. Bir süre geçtikten sonra ağız değiştirip 'Geldiğimden beri 3 başkan, 4 teknik direktör gördüm. Başka bir yere gitmek istiyorum' diyerek farklı söylemde bulundu. Bizim tavrımız tamamen oyuncuyu kazanma yönünde olmuştur. Bizim Rafa'ya (Silva) maddi açıdan hiçbir borcumuz yoktur. Sözleşmesinden kaynaklanan tüm yükümlülüklerimizi eksiksiz yerine getirdik."

SERDAL ADALI: BEŞİKTAŞ'A KİMSE BU SAYGISIZLIĞI YAPAMAZ!

"Rafa Silva bizim sözleşmeli oyuncumuzdur. Bugünden sonra iki seçeneği var; ya bir an önce bu sevgi ve güvenin karşılığını verir, sözleşmesi bitene kadar yükümlülüklerini yerine getirir ya da Beşiktaş'ın belirlediği bonservisi getirir gider. Ben gidiyorum' diyerek buradan çıkıp gidemez. Beşiktaş'a kimse bu saygısızlığı yapamaz."

