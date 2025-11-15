Habertürk
        Haberler Magazin Muazzez Abacı'nın kızı Aslı Saba Abacı: Hiç aklımıza gelmeyecek bir şekilde...- Magazin haberleri

        Muazzez Abacı'nın kızı Aslı Saba Abacı: Hiç aklımıza gelmeyecek bir şekilde...

        ABD'de hayatını kaybeden Türk sanat müziğinin usta ismi Muazzez Abacı'nın kızı Aslı Saba Abacı, annesinin vefatıyla ilgili açıklamalarda bulundu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2025 - 10:56 Güncelleme: 15.11.2025 - 10:58
        "Hiç aklımıza gelmeyecek bir şekilde..."
        ABD’de bulunduğu sırada geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Türk sanat müziği sanatçısı Muazzez Abacı’nın naaşı, dün vefat ettiği New York eyaletindeki Rochester kentinden Maryland eyaletindeki ABD Diyanet Merkezi'ne nakledildi.

        Aile yakınlarının bir araya geldiği diyanet merkezinde, Muazzez Abacı’nın naaşının Türkiye’ye gönderilmesine eşlik edecek olan kızı Aslı Saba Abacı ve torunu Sera Anderson da yer aldı.

        "BİR TÜRLÜ TOPARLANAMADI"

        Annesinin vefatıyla ilgili konuşan Aslı Saba Abacı; "Annemi iki hafta önce kalp kriziyle hastaneye götürdük. Ondan sonra hemen erkenden hastanedeydik. Hemen anjiyo yapıldı. Kalp damarı açıldı. Bir iki gün çok güzeldi. Gayet iyiydi. Fakat o anjiyonun komplikasyonu nedeniyle başka organlar da etkilendi. Bir türlü toparlanamadı. Yani böbrek, kalp bir şekilde anlaşamadı. Ondan sonra yoğun bakıma geçirmek zorunda kaldık. Ama yoğun bakımdayken de hep görüşüyorduk, konuşuyorduk. Bizim aklımıza böyle bir şey gelmedi. Hatta biz hastaneye ilk gittiğimiz zaman ‘gerekirse kalp masajı yapalım mı, entübe edelim mi’ gibi sorulara annem, ‘Yok canım benim öyle şeylere ihtiyacım olmaz’ demişti. Öyle hayat doluydu. Hiç aklımıza gelmeyecek bir şekilde son iki günde bayağı zorlanmış. Özellikle kalp biraz yetmezliğe gidince kendisini o şekilde kaybettik maalesef" dedi.

        "ÇOK ZORMUŞ"

        Aslı Saba Abacı, hastanenin olayda ihmali olup - olmadığına ilişkin sorulara; "Yapılan hiçbir şey tabii ki kasıtlı değildi. Ben de yeni duymaya başladım, anjiyodan sonra birçok kişide böyle komplikasyonlar olabiliyormuş. Antibiyotik tedavisine başlandı. Annem de o antibiyotiğe ters reaksiyon verdi. Ellerinden gelen her türlü yardımı yaptılar. Her şey yapıldı. Ben ayrıca anneme de her gün ‘Ne zaman istersen, ben eve gitmek istiyorum dersen hemen gideriz’ dedim. ‘Yok kalalım’ dedi. O da ilk defa bu kadar zorlandı tabii ki. ‘Bu kalp krizi çok zormuş’ dedi" cevabını verdi.

        "BABASININ YANINA DEFNEDİLECEK"

        Aslı Saba Abacı, annesinin cenazesinin Türkiye’ye gönderilmesine ilişkin çalışmalarda Amerikan Diyanet Merkezi ve Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın sağladığı yardımlar için teşekkürlerini ileterek; "İki gündür Türkiye’ye aynı uçakta dönelim diye uğraşıyorum. Annemin menajeri Taner Budak da Türkiye’den çok takipte bulundu. Yarın (bugün) Türkiye’ye geleceğiz. Atatürk Kültür Merkezi’nde bir seremoni düzenlenecek. Daha sonra annemi, Ankara’da babasının yanına teslim edeceğim" dedi.

        CENAZE PROGRAMI

        Menajeri Taner Budak, Muazzez Abacı için 16 Kasım Pazar günü saat 12.00'de Atatürk Kültür Merkezi'nde veda töreni düzenleneceğini belirtti.

        Muazzez Abacı'nın cenazesi, 17 Kasım Pazartesi günü Ankara Kocatepe Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazın ardından Cebeci Asri Mezarlığı'na defnedilecek.

