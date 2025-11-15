24 kent için 'sarı' alarm! Sıcaklık 2-4 derece düşüyor... 3 bölgeye kar geliyor!
Sıcaklık, iç ve doğu kesimlerde 2-4 derece azalıyor. İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Karadeniz'in yüksek kesimlerinde kar yağışı bekleniyor. 5 bölgemizde yağış öngörülürken Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu ve Doğu Karadeniz'de yağışların şiddetli olacağı vurgulandı. Meteoroloji, 24 kent için 'sarı' alarm verdi. İşte illerimizde hava durumu ve sıcaklıklar...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Sinop çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, İç Anadolu’nun doğusunun yüksekleri, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
YURDUN DOĞUSUNDA KUVVETLİ YAĞIŞ VAR
Yağışların; Doğu Anadolu’nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Ordu, Giresun, Tokat, Sivas ve Kahramanmaraş çevreleri ile Hatay kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor.
'SARI' ALARM VERİLEN 24 KENTİMİZ
Meteoroloji tarafından 'sarı' alarm verilerek uyarıda bulunduğu 24 kentimiz şöyle: "Adıyaman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Hakkari, Hatay, Kayseri, Malatya, Mardin, Muş, Ordu, Samsun, Siirt, Sivas, Tokat, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Batman ve Şırnak."
RÜZGARIN HIZI 70 KM'Yİ BULUYOR
Gece ve sabah saatlerinde Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın, Orta Akdeniz’de kuzeyli yönlerden, Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda ise güneyli yönlerden kuvvetli olarak (50-70 km/saat) esmesi bekleniyor. Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.
SIACKLIK 2-4 DERECE DÜŞÜYOR
Hava sıcaklığının, iç ve doğu kesimlerde 2 ilâ 4 derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
İLLERİMİZDE HAVA DURUMU
Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle:
ANKARA: 12, Parçalı, yer yer çok bulutlu
İSTANBUL: 16, Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR: 20, Parçalı ve az bulutlu
BURSA: 17, Parçalı bulutlu
KOCAELİ: 16, Parçalı bulutlu
ÇANAKKALE: 18, Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ: 15, Parçalı ve az bulutlu
A.KARAHİSAR: 11, Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ: 16, Parçalı ve az bulutlu
MANİSA: 17, Parçalı ve az bulutlu
ADANA: 19, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA: 24, Parçalı ve az bulutlu
HATAY: 17, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor
ISPARTA: 14, Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR: 13, Parçalı bulutlu
KAYSERİ: 7, Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KONYA: 12, Parçalı ve çok bulutlu
BOLU: 13, Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK: 16, Parçalı ve çok bulutlu
SİNOP: 18, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
AMASYA: 12, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SAMSUN: 15, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
TRABZON: 15, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
RİZE: 15, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ERZURUM: 8, Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
KARS: 10, Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
MALATYA: 7, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor
VAN: 12, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinde kar yağışı bekleniyor
ŞANLIURFA: 13, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
DİYARBAKIR: 11, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor
GAZİANTEP: 12, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MARDİN: 10, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor
SİİRT: 13, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor