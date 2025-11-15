Habertürk
        Haberler Gündem Hava Durumu KAR GELİYOR! 24 kent için 'sarı' alarm! 3 bölgeye kar geliyor | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        24 kent için 'sarı' alarm! Sıcaklık 2-4 derece düşüyor... 3 bölgeye kar geliyor!

        Sıcaklık, iç ve doğu kesimlerde 2-4 derece azalıyor. İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Karadeniz'in yüksek kesimlerinde kar yağışı bekleniyor. 5 bölgemizde yağış öngörülürken Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu ve Doğu Karadeniz'de yağışların şiddetli olacağı vurgulandı. Meteoroloji, 24 kent için 'sarı' alarm verdi. İşte illerimizde hava durumu ve sıcaklıklar...

        Giriş: 15.11.2025 - 07:01 Güncelleme: 15.11.2025 - 09:08
        24 kent için 'sarı' alarm! Sıcaklık 2-4 derece düşüyor... 3 bölgeye kar geliyor!
        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Sinop çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, İç Anadolu’nun doğusunun yüksekleri, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        YURDUN DOĞUSUNDA KUVVETLİ YAĞIŞ VAR

        Yağışların; Doğu Anadolu’nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Ordu, Giresun, Tokat, Sivas ve Kahramanmaraş çevreleri ile Hatay kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor.

        'SARI' ALARM VERİLEN 24 KENTİMİZ

        Meteoroloji tarafından 'sarı' alarm verilerek uyarıda bulunduğu 24 kentimiz şöyle: "Adıyaman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Hakkari, Hatay, Kayseri, Malatya, Mardin, Muş, Ordu, Samsun, Siirt, Sivas, Tokat, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Batman ve Şırnak."

        RÜZGARIN HIZI 70 KM'Yİ BULUYOR

        Gece ve sabah saatlerinde Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın, Orta Akdeniz’de kuzeyli yönlerden, Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda ise güneyli yönlerden kuvvetli olarak (50-70 km/saat) esmesi bekleniyor. Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

        SIACKLIK 2-4 DERECE DÜŞÜYOR

        Hava sıcaklığının, iç ve doğu kesimlerde 2 ilâ 4 derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

        İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

        Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle:

        ANKARA: 12, Parçalı, yer yer çok bulutlu

        İSTANBUL: 16, Parçalı ve çok bulutlu

        İZMİR: 20, Parçalı ve az bulutlu

        BURSA: 17, Parçalı bulutlu

        KOCAELİ: 16, Parçalı bulutlu

        ÇANAKKALE: 18, Parçalı ve az bulutlu

        KIRKLARELİ: 15, Parçalı ve az bulutlu

        A.KARAHİSAR: 11, Parçalı ve az bulutlu

        DENİZLİ: 16, Parçalı ve az bulutlu

        MANİSA: 17, Parçalı ve az bulutlu

        ADANA: 19, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ANTALYA: 24, Parçalı ve az bulutlu

        HATAY: 17, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor

        ISPARTA: 14, Parçalı ve az bulutlu

        ESKİŞEHİR: 13, Parçalı bulutlu

        KAYSERİ: 7, Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

        KONYA: 12, Parçalı ve çok bulutlu

        BOLU: 13, Parçalı ve çok bulutlu

        ZONGULDAK: 16, Parçalı ve çok bulutlu

        SİNOP: 18, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

        AMASYA: 12, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

        SAMSUN: 15, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

        TRABZON: 15, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

        RİZE: 15, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

        ERZURUM: 8, Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

        KARS: 10, Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

        MALATYA: 7, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor

        VAN: 12, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinde kar yağışı bekleniyor

        ŞANLIURFA: 13, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

        DİYARBAKIR: 11, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor

        GAZİANTEP: 12, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        MARDİN: 10, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor

        SİİRT: 13, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor

