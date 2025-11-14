Türkiye dahil 9 ülkeden Gazze tasarısına destek

Türkiye'nin de aralarında olduğu 9 ülke, halen Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) gündeminde bulunan Gazze tasarısına destek açıklaması yaptı.

Türkiye, ABD, Katar, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suudi Arabistan, Endonezya, Pakistan ve Ürdün'ün Birleşmiş Milletler'deki daimi temsilcilikleri, Gazze tasarısı konusunda ortak bir açıklama yaptı.

Açıklamada, adı geçen ülkelerin, Amerika Birleşik Devletleri tarafından hazırlanan ve şu anda BMGK nezdinde değerlendirilen Gazze tasarısına ortak desteklerini ifade ettikleri belirtildi.

Ortak açıklamada, 29 Eylül'de açıklanan Gazze'de barış planının söz konusu tasarıda desteklendiğine ve Mısır'ın Şarm el Şeyh kentindeki toplantılarda katılımcı ülkeler tarafından da desteklendiğine atıf yapıldı.

Açıklamada, "Filistinlilerin kendi kaderini tayin etme" hakkına vurgu yapılırken, "Bunun samimi bir çaba olduğunu ve planın sadece İsrailliler ve Filistinliler arasında değil, tüm bölge için barış ve istikrara giden uygulanabilir bir yol sunduğunu vurgulamak istiyoruz." ifadesine yer verildi.

FİLİSTİN YÖNETİMİ KARARI MEMNUNİYETLE KARŞILADI

Filistin yönetimi, Türkiye dahil 9 ülkenin halen Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) gündeminde bulunan Gazze tasarısına destek veren açıklamasını memnuniyetle karşıladığını açıkladı.