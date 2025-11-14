Anne ve oğlunun sır dolu ölümünde kayıp cep telefonu bulundu!

Anne ve oğlunun sır oldu ölümünde kayıp cep telefonu bulundu! Türkiye'nin yüreğini dağlayan Kastamonu'daki anne ve oğlunun sır dolu ölümünde yeni bir gelişme yaşandı. Olayda Huriye Helvacı'nın kayıp olan cep telefonu da bulundu

Anadolu Ajansı Giriş: 14.11.2025 - 14:50 Güncelleme: 14.11.2025 - 14:50 facebook

twitter-x

bluesky

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL