Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Özgü Namal: Savcılığa ifademizi verdik - Magazin haberleri

        Özgü Namal: Savcılığa ifademizi verdik

        Önceki gün trafik kazası geçiren Özgü Namal, yeni açıklamalarda bulundu. "Savcılığa ifademizi verdik" diyen Namal; "Tek hatırladığım şey kırmızı bir görüntü ve dumanlar. Onlar bize çok sert çarpınca araba tur attı" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.11.2025 - 12:40 Güncelleme: 14.11.2025 - 12:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Savcılığa ifademizi verdik"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Habertürk'ten Erdal Öztürk'ün haberine göre; oyuncu Özgü Namal, Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleşen Brand Week İstanbul’daki söyleşiye katıldı. 'Güçlü Kadın' temalı bir konuşma yapan Namal, söyleşi sonrası muhabirlerin sorularını yanıtladı.

        Çocuklarıyla trafik kazası geçirdi
        Çocuklarıyla trafik kazası geçirdi Haberi Görüntüle

        Geçtiğimiz gün çocuklarıyla birlikte sete giderken trafik kazası geçiren Özgü Namal, kaza anında yaşadıklarını paylaştı. Kaburgasında zedelenme olan ve korse taktığı gözlenen Namal; "Kaza aniden oldu. Dün savcılığa ifademizi verdik. Tek hatırladığım şey çok büyük, kırmızı bir arabanın olduğu. İtfaiye aracıymış sonradan algıladık. Virajda kör noktada dediğimiz bir noktada, bizim tek şansımız kemerlerimizi bağlı olması ve viraja yavaş gitmemiz. Fakat arkadaş yavaş girmedi viraja. Sanıyorum virajı alamadı. Tek hatırladığım şey kırmızı bir görüntü ve dumanlar. Onlar bize çok sert çarpınca araba tur attı. hava yastığı patlayınca kaburgalarım birazcık zedeledi. Bir süre korse takacağım" dedi.

        REKLAM

        "ÇOCUKLAR ÇOK KORKTU"

        Çocuklarının büyük bir korku yaşadığını ifade eden Özgü Namal; "Çocuklar çok korktu. Onlarda çok şükür bir şey yok. Elem Su arkadaydı birazcık dudağı patladı. Nefes’te uykudan yeni uyanmıştı. O da öne doğru çarptı. Allah, hepimiz korudu. İtfaiye hemen ambulansı çağırdı. Set zaten yakındı 5 dakikalık mesafede. İlk setin ambulansı geldi, bizim sağlık ekipleri, set geldi. Ben çok bir şey hatırlamıyorum. Yaklaşık 10-15 dakika nefessiz kaldım. Kaburgamda sıkışma oldu. Yere yatmaz zorunda kaldım” diye konuştu.

        Kazanın şiddetinden bahseden Özgü Namal, sözlerine şöyle devam etti; "Emniyet kemerimiz bağlı olmasaydı ve hızlı gidiyor olsaydık bugün muhtemelen burada olmazdık. Arabanın akordeon olma durumu vardı, içeri katlanırdı. Kamyonet çok büyük olduğu için altında kalabilirdik. Bunlar kötü senaryolar oralardan yırtık. Bugün birimizin dudağı şiş, birimiz korsesiyle güçlü kadın kahramanları göstermek için ayağa kalktık ve devam ediyoruz."

        ÖNERİLEN VİDEO
        #özgü namal
        #Kaza
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        22 ilde Orkinos Operasyonu! 138 gözaltı!
        22 ilde Orkinos Operasyonu! 138 gözaltı!
        Zehirlenme faciasında anne de hayatını kaybetti!
        Zehirlenme faciasında anne de hayatını kaybetti!
        19 çocuğa 'nitelikli cinsel istismarda' rekor ceza onandı!
        19 çocuğa 'nitelikli cinsel istismarda' rekor ceza onandı!
        Diyabette yapay pankreas dönemi
        Diyabette yapay pankreas dönemi
        İki kez uçak kazası yaşadı! Biri mucize, biri yıkan haber!
        İki kez uçak kazası yaşadı! Biri mucize, biri yıkan haber!
        Mürted Hava Üssü'nde şehitlerimizi uğurluyoruz
        Mürted Hava Üssü'nde şehitlerimizi uğurluyoruz
        "Dünya düzeni büyük ölçüde değişiyor"
        "Dünya düzeni büyük ölçüde değişiyor"
        Milli Takım, play-off için sahada!
        Milli Takım, play-off için sahada!
        Şehit astsubayın babası konuştu
        Şehit astsubayın babası konuştu
        G.Saray'da 'Ocak' planı: 7 isim listede!
        G.Saray'da 'Ocak' planı: 7 isim listede!
        Kripto para borsasına kayyum atandı
        Kripto para borsasına kayyum atandı
        Tedesco'dan G.Saray açıklaması!
        Tedesco'dan G.Saray açıklaması!
        8 yılda sarmaşıklar ele geçirdi! Polis ekipleri harekete geçti
        8 yılda sarmaşıklar ele geçirdi! Polis ekipleri harekete geçti
        Japonya Başbakanı: 2 ila 4 saat uyuyorum
        Japonya Başbakanı: 2 ila 4 saat uyuyorum
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Türkiye'nin peynir haritası!
        Türkiye'nin peynir haritası!
        Siz bir de içini görün!
        Siz bir de içini görün!
        Hitler'in DNA analizi
        Hitler'in DNA analizi
        Gayrimenkul satışında rekor
        Gayrimenkul satışında rekor
        Nükleer yeniden 'altın çağına' mı giriyor?
        Nükleer yeniden 'altın çağına' mı giriyor?