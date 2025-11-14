Özgü Namal: Savcılığa ifademizi verdik

Habertürk'ten Erdal Öztürk'ün haberine göre; oyuncu Özgü Namal, Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleşen Brand Week İstanbul’daki söyleşiye katıldı. 'Güçlü Kadın' temalı bir konuşma yapan Namal, söyleşi sonrası muhabirlerin sorularını yanıtladı.

Geçtiğimiz gün çocuklarıyla birlikte sete giderken trafik kazası geçiren Özgü Namal, kaza anında yaşadıklarını paylaştı. Kaburgasında zedelenme olan ve korse taktığı gözlenen Namal; "Kaza aniden oldu. Dün savcılığa ifademizi verdik. Tek hatırladığım şey çok büyük, kırmızı bir arabanın olduğu. İtfaiye aracıymış sonradan algıladık. Virajda kör noktada dediğimiz bir noktada, bizim tek şansımız kemerlerimizi bağlı olması ve viraja yavaş gitmemiz. Fakat arkadaş yavaş girmedi viraja. Sanıyorum virajı alamadı. Tek hatırladığım şey kırmızı bir görüntü ve dumanlar. Onlar bize çok sert çarpınca araba tur attı. hava yastığı patlayınca kaburgalarım birazcık zedeledi. Bir süre korse takacağım" dedi.

"ÇOCUKLAR ÇOK KORKTU"

Çocuklarının büyük bir korku yaşadığını ifade eden Özgü Namal; "Çocuklar çok korktu. Onlarda çok şükür bir şey yok. Elem Su arkadaydı birazcık dudağı patladı. Nefes’te uykudan yeni uyanmıştı. O da öne doğru çarptı. Allah, hepimiz korudu. İtfaiye hemen ambulansı çağırdı. Set zaten yakındı 5 dakikalık mesafede. İlk setin ambulansı geldi, bizim sağlık ekipleri, set geldi. Ben çok bir şey hatırlamıyorum. Yaklaşık 10-15 dakika nefessiz kaldım. Kaburgamda sıkışma oldu. Yere yatmaz zorunda kaldım” diye konuştu.